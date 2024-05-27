Дрон ГУР атакував загоризонтну РЛС "Воронеж-М" на відстані понад 1 800 км, - ЗМІ
Дрон Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в місті Орськ Оренбурзької області РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це джерело в ГУР МО повідомило "Укрінформу".
"Так, можемо підтвердити цю інформацію", - зазначили у розвідці.
Дрон ГУР МО атакував загоризонтну радіолокаційну станцію у РФ на відстані понад 1800 кілометрів. Йдеться про "Воронеж М" у м.Орську Оренбурзької області.
РЛС "Воронеж М" призначена для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних та крилатих ракет. Ця РЛС виявляє цілі на відстані до 6 тис. км.
Топ коментарі
+20 Деніс Войцеховський
показати весь коментар27.05.2024 11:28
+19 anna petrova #587029
показати весь коментар27.05.2024 11:31
+11 Яр Холодний
показати весь коментар27.05.2024 11:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо зовсім в теорію змов пірнати (бо ніякого ж фактажу крім удару по цій РЛС немає) - Пєнтагон просто "попросив" ГУР МО України разочок, під акцію або якісь довготривалі плани/комбінації вивести цю станцію з ладу.
Бо повністю і надовго цю дуру не вивести з ладу 1 дроном. І десятком не знищити.
Якщо заявлені характеристики відповідають дійсності, то продивлятися Польщу могли.
Так, це не "оберталка" і, навіть, не "поверталка". Стаціонарна конструкція з незмінним сектором спостереження.
І, якщо це, ніби-то, нам ні до чого, то це дуже знаково для наших партнерів і всіх тих, хто ще боїться що пуйло застосує ЯО, бо тим самим ми розчищаємо дорогу для стратегічних ударів і подолання рашенського ППО.
Американці зараз цього робити не можуть(немає юридичних підстав), а ми це можемо робити без лишньої рефлексії. А заодно, ми показуємо ЩО ми можемо робити і ДЕ. Думаю, що це буде вагомим аргументом до тієї дискуссії "давати добро на використання американської зброї по кацапії чи ні?"
А таку ціль скоріше всього ніхто не захищав тому що це в глибині та вона більш по балістичним великим цілям... і мабуть вважали що нікому не цікава та і нехватає у орків ППО
Може це є відповідь на запитання: Куди поділися 40 млрд на дрони? І чому цих 1 млн. дронів не видно на фронті?
Так, джерело https://mil.in.ua/uk/news/drony-litakovogo-typu-pomityly-nad-orenburzkoyu-oblastyu-rosiyi/ пише :
"На території Новоорського району, біля населеного пункту Горьковське, за координатами 51°16'25″N 58°57'32″E знаходиться надгоризонтна радіолокаційна станція метрового діапазону «Воронеж-М»".
Різниця між "за..." та "над..." у тому, що перша працює на ефекті відбиття радіохвиль від іоносфери, друга - напряму по видимих об'єктах.