Дрон ГУР атакував загоризонтну РЛС "Воронеж-М" на відстані понад 1 800 км, - ЗМІ

Дрон Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це джерело в ГУР МО повідомило "Укрінформу".

"Так, можемо підтвердити цю інформацію", - зазначили у розвідці.

Дрон ГУР МО атакував загоризонтну радіолокаційну станцію у РФ на відстані понад 1800 кілометрів. Йдеться про "Воронеж М" у м.Орську Оренбурзької області.

РЛС "Воронеж М" призначена для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних та крилатих ракет. Ця РЛС виявляє цілі на відстані до 6 тис. км.

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