Дрон ГУР атаковал загоризонтную РЛС "Воронеж-М" на расстоянии более 1 800 км, - СМИ

Дрон Главного управления разведки Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом источник в ГУР МО сообщил "Укринформу".

"Да, можем подтвердить эту информацию", - отметили в разведке.

Дрон ГУР МО атаковал загоризонтную радиолокационную станцию в РФ на расстоянии более 1800 километров. Речь идет о "Воронеж М" в г. Орск Оренбургской области.

РЛС "Воронеж М" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Эта РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 6 тыс. км.

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