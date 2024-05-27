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Дрон ГУР атаковал загоризонтную РЛС "Воронеж-М" на расстоянии более 1 800 км, - СМИ

Дрон ГУР атакував загоризонтну РЛС Воронеж-М

Дрон Главного управления разведки Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом источник в ГУР МО сообщил "Укринформу".

"Да, можем подтвердить эту информацию", - отметили в разведке.

Дрон ГУР МО атаковал загоризонтную радиолокационную станцию в РФ на расстоянии более 1800 километров. Речь идет о "Воронеж М" в г. Орск Оренбургской области.

Дрон ГУР атакував загоризонтну РЛС Воронеж-М

РЛС "Воронеж М" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Эта РЛС обнаруживает цели на расстоянии до 6 тыс. км.

Также смотрите: Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС "Репейник" оккупантов стоимостью $100 тысяч. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (75) россия (95481) ГУР (422)


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Топ комментарии
+20
Якщо обрали саме цю ціль, значить, в тому був сенс.
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27.05.2024 11:28
+19
Цей сенс - безпечне небо для f16/storm shadow/scalp/atacams/harm
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27.05.2024 11:31
+11
Не знаю! Для України це не так вже важливо Але якщо ми працюємо "у зв"язці" у рамках плану "Анаконда" - то це цілком вписується Бо пишуть що багаторічний план "Анаконда" - це методичне та системне економічне придушення Росії
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27.05.2024 11:42
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В тому орську ще має бути НПЗ , могли і за одно атакувати .
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27.05.2024 11:25 Ответить
Якщо обрали саме цю ціль, значить, в тому був сенс.
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27.05.2024 11:28 Ответить
Цей сенс - безпечне небо для f16/storm shadow/scalp/atacams/harm
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27.05.2024 11:31 Ответить
Звійсно і для Су-27/МіГ-29 які несуть вищєвказане.
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27.05.2024 11:32 Ответить
беріть вище. ця рлс в першу чергу мабуть для томагавків і трайдентів. )
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27.05.2024 11:42 Ответить
Дурня, це РЛС попередження про ракетний напад та контролю космічного простору.
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27.05.2024 12:44 Ответить
Нема там сенсу! Бо орська РЛС працює по Півдню В основному - по Китаю Єдина країна НАТО яка потрапляє в сектор цієї РЛС - Туреччина
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27.05.2024 11:33 Ответить
Чому ж тоді відпрацювали саме по ній?
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27.05.2024 11:35 Ответить
Не знаю! Для України це не так вже важливо Але якщо ми працюємо "у зв"язці" у рамках плану "Анаконда" - то це цілком вписується Бо пишуть що багаторічний план "Анаконда" - це методичне та системне економічне придушення Росії
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27.05.2024 11:42 Ответить
Інше цікаво: наскільки швидко вони можуть відновлювати роботу таких об'єктів?
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27.05.2024 11:46 Ответить
Все залежить від того - КУДИ ПОПАЛИ і ЩО ПОШКОДИЛИ
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27.05.2024 12:03 Ответить
Може як раз заважає - бо зависока дуже)
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27.05.2024 11:53 Ответить
то не та анаконда про яку писали в 14 році? наскільки ж вона багаторічна?
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27.05.2024 12:06 Ответить
Вона на десятиліття розрахована
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27.05.2024 12:13 Ответить
вона ще нас переживе
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28.05.2024 00:35 Ответить
Швидкість появи і оприлюднення супутникових фото дає не прямі підтвердження, що "попросили" і уважно стежили за результатом.
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27.05.2024 12:15 Ответить
Ймовірно , що це не "Анаконда", і ще ймовірніше , що не у зв"язці, а радше навпаки-намагання , скажімо, додати мотивації тим , хто у тій зв"язці мав би бути.
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27.05.2024 22:04 Ответить
Тому що робити їм немає якого х#я ніж вчиняти шоу. Там ще невідомо чи влучили.
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27.05.2024 11:42 Ответить
Тому що ця РЛС "бачить" цілі в секторі від китаю до середземного моря. А саме в цьому секторі знаходяться "цікаві" для всіх на планеті місцини - перська затока, аравійський півострів, суецький канал, червоне море тощо.

Якщо зовсім в теорію змов пірнати (бо ніякого ж фактажу крім удару по цій РЛС немає) - Пєнтагон просто "попросив" ГУР МО України разочок, під акцію або якісь довготривалі плани/комбінації вивести цю станцію з ладу.

Бо повністю і надовго цю дуру не вивести з ладу 1 дроном. І десятком не знищити.
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27.05.2024 11:51 Ответить
Дрон пролетів 1800км, а радіус РЛС 6000км.
Якщо заявлені характеристики відповідають дійсності, то продивлятися Польщу могли.
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27.05.2024 11:41 Ответить
Почитай вище мої коментарі!
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27.05.2024 11:43 Ответить
Почитав, і не лише коментарі. Дякую!
Так, це не "оберталка" і, навіть, не "поверталка". Стаціонарна конструкція з незмінним сектором спостереження.
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27.05.2024 12:11 Ответить
а є ще Бахрейн - де є військова база США. )
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27.05.2024 11:45 Ответить
Цей удар розчищає підходи(сліпить ворога) для нанесення удару з півдня по бункерам пуйла.
І, якщо це, ніби-то, нам ні до чого, то це дуже знаково для наших партнерів і всіх тих, хто ще боїться що пуйло застосує ЯО, бо тим самим ми розчищаємо дорогу для стратегічних ударів і подолання рашенського ППО.
Американці зараз цього робити не можуть(немає юридичних підстав), а ми це можемо робити без лишньої рефлексії. А заодно, ми показуємо ЩО ми можемо робити і ДЕ. Думаю, що це буде вагомим аргументом до тієї дискуссії "давати добро на використання американської зброї по кацапії чи ні?"
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27.05.2024 11:47 Ответить
Наче до цього аргументів було мало. Головне, пульнути за 1800 км., можемо, а ********** кацапські прикордонні аеродроми, звідкіля злітають літаки з КАБами, не можемо. По нпз пуляємо, палимо, а по угрупуваннях рашистських військ і їх аеродромах попід кордоном - ні. Британія ж дала добро на пуляння шторм шедоу по кацапській території, і все рівно, хрипате піздюнькає про заборону, наче лише від атакамс все залежить. Таке враження, що хтось просто *******, як і завжди, з 2019 року.
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27.05.2024 12:50 Ответить
Вона доволі дорога. І свіжа - введення в дію 2017р. Тому мабуть циган знає, що кобилі робить......
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27.05.2024 19:44 Ответить
Знайдіть в Вікі статтю про "Воронеж". Там координати та зрни відповідальності. Ця РЛС відповідала також за Середземне море включно. Так що все добре. Було 5, стало 3. Можливо стануть сліпі , як кроти.......
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27.05.2024 19:41 Ответить
Читать здатен? Чи тільки "триндіть"? "Єдина країна НАТО яка потрапляє в сектор цієї РЛС - Туреччина"
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27.05.2024 19:45 Ответить
"Контролирует сектор от пустыни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD Такла-Макан до берегов Средиземного моря". Берег Середземного моря - це не тільки Туреччина. Можливо Ви праві, можливо - ні. Розмита характеристика в описі.
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27.05.2024 19:52 Ответить
Головне - якщо контролює берег Середземного, значить гарантовано перекриває Чорне.....
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27.05.2024 19:53 Ответить
Вангую, то казахський АТЕШ.
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27.05.2024 11:32 Ответить
Ото ж!
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27.05.2024 12:46 Ответить
Не><уй шастать!
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27.05.2024 11:37 Ответить
А аэродромы не атакуют патамушта Америка не позволяет. Лол.
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27.05.2024 11:41 Ответить
"Патамушта дурак"! БПЛА - наші І розраховані саме на далекі відстані та стаціонарні цілі, що слабо захищені ППО А аеродроми атакують АТАКАМС - бо вони ППО захищені Але вона не може перехопить "балістику" американську
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27.05.2024 11:47 Ответить
А шторм шадоу що, не в змозі атакувати? А нептун, а грім 2?? З 24.02.22 їз клепаємо, аж пінджаки завертаюттся
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27.05.2024 12:55 Ответить
Ти реально дурний - чи дурнем прикидаєшся? "Шторми" регулярно працюють по об"єктах Криму "Нептуни" - "протикорабелки" (зараз нібито проходять випробування їх сухопутні варіанти) А випуск "Грому" наш "Говнокомандувач" зупинив ще в 2019-му - коли Путіну в очко заглядав
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27.05.2024 13:43 Ответить
Аеродроми важко атакувати дронами, вони захищені ППО ближнього радіусу... ми ж шахеди збиваємо Гепардами, і мобільними групами... треба або Атакамс або краще Грім2 на який не буде обмежень

А таку ціль скоріше всього ніхто не захищав тому що це в глибині та вона більш по балістичним великим цілям... і мабуть вважали що нікому не цікава та і нехватає у орків ППО
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27.05.2024 12:55 Ответить
Тоді бпла може і дальні геси і теси зносити під чєбоксарами і *********, щоб менше енергії на оборонку генерували. Чи теж ніззя, бо там... (потрібне вписати)?
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27.05.2024 12:59 Ответить
Судячи з фото цієї РЛС з рос. пабліків, дрон ніс до 50 кг. вибухівки. Відновлять за кілька місяців. Запитання: Скільки коштував Україні цей "супердрон"? Скільки за ці гроші можна було зробити/купити ФПВ, які зупиняють атаки орків на фронті прямо зараз?
Може це є відповідь на запитання: Куди поділися 40 млрд на дрони? І чому цих 1 млн. дронів не видно на фронті?
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27.05.2024 11:46 Ответить
Самый первый турок, вы пессимистичны как и вся зелёная шайка. То один дрон из 2000 переданных от Пороха. А лодку то любите покачать, мы знаем)
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27.05.2024 11:50 Ответить
Ту РЛС і 10 дронів не знищать, і 100 не знищать остаточно. А от на тижні-місяці засліплять засрашку і їхнього хазяїна - китайоз. За цей час може щось цікавеньке трапиться на аравійському півострові, або в Ірані, або в перськійц затоці...
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27.05.2024 11:54 Ответить
Просто вона замаскована під будівлі.
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27.05.2024 12:09 Ответить
Не, это оказывается фото с Краснодарского края. Не из Орска. Удалил.
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27.05.2024 12:12 Ответить
В Краснодарському краї декілька влучань в ФАР. Якщо і в Орську так - швидко не відновлять. Їх було менше 10 на всю рашку.
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27.05.2024 19:47 Ответить
Вдарили , означає , що так треба .
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27.05.2024 11:57 Ответить
Що в Орску не затопило, то треба підірвати.
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27.05.2024 13:07 Ответить
1.8 к вражаюча дальність. При тому що дрон летів не по прямій. В цей радіус багато чого цікавого попадає. Браво!
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27.05.2024 15:21 Ответить
Помилка у повідомленні ЦН: не "ЗАгоризонтну", а "НАДгоризонтну" РЛС "Воронеж-М"...
Так, джерело https://mil.in.ua/uk/news/drony-litakovogo-typu-pomityly-nad-orenburzkoyu-oblastyu-rosiyi/ пише :
"На території Новоорського району, біля населеного пункту Горьковське, за координатами 51°16'25″N 58°57'32″E знаходиться надгоризонтна радіолокаційна станція метрового діапазону «Воронеж-М»".
Різниця між "за..." та "над..." у тому, що перша працює на ефекті відбиття радіохвиль від іоносфери, друга - напряму по видимих об'єктах.
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27.05.2024 15:56 Ответить
Головне - виникли проблеми з очима.......
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27.05.2024 19:48 Ответить
 
 