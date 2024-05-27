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Новини
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Наслідки удару по російській РЛС "Воронеж-М". СУПУТНИКОВІ ФОТО

У ніч на 27 травня дрон ГУР МО атакував РЛС Воронеж-М в Оренбурзькій області РФ.

Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.

На супутникових фото Planet Labs  за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.

Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

Удар по РЛС Воронеж-М
Удар по РЛС Воронеж-М

Удар по РЛС "Воронеж-М"

Раніше ЗМІ із посиланням на дані розвідки повідомили, що дрон ГУР МО атакував загоризонтну РЛС "Воронеж-М" на відстані понад 1 800 км

Також дивіться: Бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот". Її вартість становить понад $5 млн. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (57) росія (65098)


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Топ коментарі
+12
*********** попросить ******, вони обмилку цьому ізоленти, цементу, фарби, дротів пришлють, і буде РЛС, як нова блищати!!
Вялічіє сруськага міфа… Зараз орки лайна НАКИДАЮТЬ у мережі, всьопрапало зрада прутін впердє…. Спостерігаймо !
Смерть московитам та їх дуполизам в Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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27.05.2024 11:57
+8
Ну ясно що там навіть якщо є пошкодження, то вони незначні. Факт то не у цьому. Дрони значить є. Відстань долають .І яким чином іх тестувати? Будемо вважати що це пройшло тестування. Далі буде.
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27.05.2024 12:24
+7
Зрадоботи вже на лайно сходять.
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27.05.2024 12:13
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якщо цей дрон був начинений якимись кульками, то так, може бути, що вона пошкоджена якось...
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27.05.2024 11:56 Відповісти
на території РЛС з'явились темні плями, яких раніше не було
==========
Голуби накакали
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27.05.2024 11:56 Відповісти
бойові гуски
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27.05.2024 12:26 Відповісти
Вода після дощу не випарилася.
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27.05.2024 12:41 Відповісти
*********** попросить ******, вони обмилку цьому ізоленти, цементу, фарби, дротів пришлють, і буде РЛС, як нова блищати!!
Вялічіє сруськага міфа… Зараз орки лайна НАКИДАЮТЬ у мережі, всьопрапало зрада прутін впердє…. Спостерігаймо !
Смерть московитам та їх дуполизам в Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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27.05.2024 11:57 Відповісти
хех ... нажаль, темні плями десь на дорогах
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27.05.2024 12:00 Відповісти
Ну ясно що там навіть якщо є пошкодження, то вони незначні. Факт то не у цьому. Дрони значить є. Відстань долають .І яким чином іх тестувати? Будемо вважати що це пройшло тестування. Далі буде.
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27.05.2024 12:24 Відповісти
То є так, а рамка антени взагалі не пошкоджена, якщо тільки не було кульок у заряді.
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27.05.2024 12:42 Відповісти
Юро, що нам ще "просрать"?
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27.05.2024 12:02 Відповісти
Антенна решітка ціла, а темні плями можливо трава горіла. На жаль промазали.
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27.05.2024 12:02 Відповісти
Цікаво, який компонент цієї РЛС найвразливіший і найскладніший у відновленні?
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27.05.2024 12:03 Відповісти
Антенне полотно
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27.05.2024 12:14 Відповісти
В нього легше за все влучити, але на фото пошкоджень не видно.
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27.05.2024 12:15 Відповісти
Коли перед розпадом совка під Мукачево щось подібне будували,туди тягнули спеціальну лінію,можливо ця РЛС також жере багато електроенергії,(наприклад підстанція),але це також на короткий термін виводу з ладу і взагалі невідомо чи ця РЛС хоть тимчасово не працює.
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27.05.2024 13:05 Відповісти
Підстанція то звісно жере - але жере бо нічого з 100% ККД люди ше зробили , але підстанція то є трансформатори які просто перетворюють напругу з одного вольтажу на інший - такшо жере сама РЛС ( і комп який обробляє дані від РЛС ).
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27.05.2024 14:41 Відповісти
Добре,але в мене інше запитання : а скільки всього є таких РЛС?
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27.05.2024 12:04 Відповісти
Кажуть було десять, вже -2.
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27.05.2024 12:12 Відповісти
Зрадоботи вже на лайно сходять.
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27.05.2024 12:13 Відповісти
А кого зрадоботи вважать зрадниками?
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27.05.2024 12:16 Відповісти
Віктора Хвьодоровича
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27.05.2024 12:30 Відповісти
Потужна відповідь...
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27.05.2024 13:01 Відповісти
Яке питання
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27.05.2024 13:02 Відповісти
Подібні РЛС призначені для виявлення цілей в певному незмінному секторі. По простому кажучи куди антена повернута. Конкретно ця орієнтована на Центральну Азію. Я думаю що час коли Україна буде запускати балістичні та крилаті ракети по рашці через Казахстан, Туркменістан, Афганістан ще не скоро, бо в нас крім Нептуна їх просто не має
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27.05.2024 12:19 Відповісти
То й Нептун видно з батькам Чєрнамором ще бухають разом(
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27.05.2024 12:21 Відповісти
Ваша правда. Для цілей війни України з пітьмою такий удар по надгоризонтній РЛС "Воронеж-М" не має прямого військового значення й впливу на воєнну обстановку, а лише інформаційно-психологічний тиск на ворога. Бо руйнує його систему ПРО.
Справа в тому, що пошкодження дронами рашистських РЛС дециметрового діапазону, тобто загоризонтних "Воронеж-ДМ", для України є набагато важливішою подією, а ніж ймовірний удар по РЛС біля Орска метрового діапазону, тобто по надгоризонтній "Воронеж-М".
Оскільки, для відсічі ворогу набагато важливішим є виведення з ладу саме РЛС 77Я6 "Воронеж-ДМ", бо вона здатна виявляти конкретні супутники GPS-навігації та Starlink-інтернету, що пролітають на низьких орбітах над певними секторами території, щоби далі передати цілевказання на них на комплекси РЕБ 14Ц227 "Тобол" для придушування їхніх сигналів.
Така спарка РЛС "Воронеж-ДМ"- РЕБ "Тобол" несе пряму загрозу американським орбітальним супутникам!
Приблизно щось подібне мало місце під час початку наступу рашистських військ на Харків 10 травня цього року, коли було повністю придушено зв'язок Starlink.
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27.05.2024 14:20 Відповісти
Бомбить Воронеж!
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27.05.2024 12:45 Відповісти
головним в цій гарній новині вважаю те що на відстань 1800 км!!
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27.05.2024 13:35 Відповісти
Помилка у повідомленні ЦН: не "загоризонтну", а "надгоризонтну" РЛС "Воронеж-М"...
Так, джерело https://mil.in.ua/uk/news/drony-litakovogo-typu-pomityly-nad-orenburzkoyu-oblastyu-rosiyi/ пише :
"На території Новоорського району, біля населеного пункту Горьковське, за координатами 51°16'25″N 58°57'32″E знаходиться надгоризонтна радіолокаційна станція метрового діапазону «Воронеж-М»".
Різниця між "за..." та "над..." у тому, що перша працює на ефекті відбиття радіохвиль від іоносфери, друга - напряму по видимих об'єктах.
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27.05.2024 13:39 Відповісти
Ну, шо? Першингам шлях відкритий...
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27.05.2024 13:43 Відповісти
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27.05.2024 13:53 Відповісти
Очень интересно и содержательно.
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27.05.2024 14:04 Відповісти
приблизительное место расположения
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27.05.2024 15:32 Відповісти
Саме коштовне в РЛС цього типу це антенне полотно..., бити треба туди !!!
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27.05.2024 14:21 Відповісти
Подобные станции у кацапов есть еще в гг. Оленегорск, Усолье-Сибирское, Красноярск, оз.Балхаш.
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27.05.2024 16:16 Відповісти
 
 