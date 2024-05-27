Наслідки удару по російській РЛС "Воронеж-М". СУПУТНИКОВІ ФОТО

У ніч на 27 травня дрон ГУР МО атакував РЛС Воронеж-М в Оренбурзькій області РФ.

Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.

На супутникових фото Planet Labs за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.

Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.





Удар по РЛС "Воронеж-М"

Раніше ЗМІ із посиланням на дані розвідки повідомили, що дрон ГУР МО атакував загоризонтну РЛС "Воронеж-М" на відстані понад 1 800 км

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