Наслідки удару по російській РЛС "Воронеж-М". СУПУТНИКОВІ ФОТО
У ніч на 27 травня дрон ГУР МО атакував РЛС Воронеж-М в Оренбурзькій області РФ.
Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.
На супутникових фото Planet Labs за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.
Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.
Удар по РЛС "Воронеж-М"
Раніше ЗМІ із посиланням на дані розвідки повідомили, що дрон ГУР МО атакував загоризонтну РЛС "Воронеж-М" на відстані понад 1 800 км
Топ коментарі
+12 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар27.05.2024 11:57
+8 Георгий #538043
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+7 Sergei M #570318
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Голуби накакали
Вялічіє сруськага міфа… Зараз орки лайна НАКИДАЮТЬ у мережі, всьопрапало зрада прутін впердє…. Спостерігаймо !
Смерть московитам та їх дуполизам в Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Справа в тому, що пошкодження дронами рашистських РЛС дециметрового діапазону, тобто загоризонтних "Воронеж-ДМ", для України є набагато важливішою подією, а ніж ймовірний удар по РЛС біля Орска метрового діапазону, тобто по надгоризонтній "Воронеж-М".
Оскільки, для відсічі ворогу набагато важливішим є виведення з ладу саме РЛС 77Я6 "Воронеж-ДМ", бо вона здатна виявляти конкретні супутники GPS-навігації та Starlink-інтернету, що пролітають на низьких орбітах над певними секторами території, щоби далі передати цілевказання на них на комплекси РЕБ 14Ц227 "Тобол" для придушування їхніх сигналів.
Така спарка РЛС "Воронеж-ДМ"- РЕБ "Тобол" несе пряму загрозу американським орбітальним супутникам!
Приблизно щось подібне мало місце під час початку наступу рашистських військ на Харків 10 травня цього року, коли було повністю придушено зв'язок Starlink.
Так, джерело https://mil.in.ua/uk/news/drony-litakovogo-typu-pomityly-nad-orenburzkoyu-oblastyu-rosiyi/ пише :
"На території Новоорського району, біля населеного пункту Горьковське, за координатами 51°16'25″N 58°57'32″E знаходиться надгоризонтна радіолокаційна станція метрового діапазону «Воронеж-М»".
Різниця між "за..." та "над..." у тому, що перша працює на ефекті відбиття радіохвиль від іоносфери, друга - напряму по видимих об'єктах.