Дроны СБУ поразили в оккупированном Крыму радиолокационную станцию россиян за $100 млн, - источники
В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины уничтожили в Крыму комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Отмечается, что комплекс РЛС "Небо СВУ" поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.
По данным источников, радиолокационная станция вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.
После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров радиолокационной станции и больше его не фиксировали.
Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.
Напомним, Силы обороны Украины 31 мая нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Глазки выколю...". 😂👍
08:27 30.05.2024 35 589188
В архівах Цензора знайшов
Штатам якось пох... на неї більше для нас важливо щоб крилаті ракети та літаки не бачила
Дуже добре!
Демілітаризація Криму (tm).
"Я просто не знаю, що він (Воллес, - Ред.) має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб уже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто.
Британія - наші партнери. Ми їм вдячні. Можливо, міністру хочеться чогось особливого, але мені здається, у нас гарні відносини", - сказав Зеленський. (Вільнюс , саміт НАТО , липень 2023)