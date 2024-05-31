Дроны СБУ поразили в оккупированном Крыму радиолокационную станцию ​​россиян за $100 млн, - источники

В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины уничтожили в Крыму комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Отмечается, что комплекс РЛС "Небо СВУ" поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

По данным источников, радиолокационная станция вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров радиолокационной станции и больше его не фиксировали.

Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Напомним, Силы обороны Украины 31 мая нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.

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