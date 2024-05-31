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Дроны СБУ поразили в оккупированном Крыму радиолокационную станцию ​​россиян за $100 млн, - источники

РЛС Небо СВУ

В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины уничтожили в Крыму комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Отмечается, что комплекс РЛС "Небо СВУ" поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

По данным источников, радиолокационная станция вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

После атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров радиолокационной станции и больше его не фиксировали.

Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Напомним, Силы обороны Украины 31 мая нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США обеспокоены ударами Украины по стратегическим РЛС "Воронеж" в России, - The Washington Post

Автор: 

Крым (26377) РЛС (76) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+19
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить." І. Франко
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31.05.2024 13:03
+11
А вийшло "Небо-ЗСУ"
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31.05.2024 13:02
+11
Русня?Шо з @балом?
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31.05.2024 13:05
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А вийшло "Небо-ЗСУ"
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31.05.2024 13:02 Ответить
"Подходи сюда, буржуй!
Глазки выколю...". 😂👍
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31.05.2024 13:31 Ответить
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить." І. Франко
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31.05.2024 13:03 Ответить
НЕБО СВО померкло. Все идет по плану
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31.05.2024 13:05 Ответить
Русня?Шо з @балом?
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31.05.2024 13:05 Ответить
І американці вчергове занепокоїлися
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31.05.2024 13:07 Ответить
Поки що "занепокоєння" від американців не чули У тебе "особисті джерела"? Прямо з Кремля?
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31.05.2024 13:12 Ответить
Проспав таку новину? То хто ж тобі винен.
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31.05.2024 13:20 Ответить
Новину про враження РЛС? Чи про "занепокоєння" від американців? Ти вже уточняй! А то я щось "плутаюся"!
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31.05.2024 13:28 Ответить
США стурбовані ударами України по стратегічних РЛС "Воронеж" у Росії, - The Washington Post

08:27 30.05.2024 35 589188

В архівах Цензора знайшов
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31.05.2024 13:49 Ответить
А до чого тут "Небо"? Ця РЛС працює по літаках І не є "загоризонтною - для попередження про ядерну загрозу"! Кацапе! Не вважай нас тупими!
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31.05.2024 13:55 Ответить
Призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей - літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей. "Небо-СВУ" розпізнає класи цілей, може визначати їхню державну приналежність. Станція може пеленгувати постановників активних шумових перешкод.

Штатам якось пох... на неї більше для нас важливо щоб крилаті ракети та літаки не бачила
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31.05.2024 16:59 Ответить
Жирна ціль!
Дуже добре!
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31.05.2024 13:11 Ответить
Жирна та дурна - здоровенний "світлячок" для засобів ураження: від ракет до дронів
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31.05.2024 13:43 Ответить
Забороніть росіянам нарешті палити цигарки, де попало! Нехай палять там, де ще не попало
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31.05.2024 13:18 Ответить
а тепер хлопці ****** по всіх військових об"єктах криму!
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31.05.2024 13:19 Ответить
йшов двадцять сьомий місяць "трёхневной росийской специальной военной операции"))
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31.05.2024 13:21 Ответить
Самое прикольное то что рашисты пытаясь защитить крымский мост, подставляют под удар кучу своего ПВО и кораблей. Ето даже весело как рашисты попали в свою же ловушку и вынуждены стягивать на защиту моста по которому даже поезда уже не могут ездить все свое ПВО со всей рашки. Тот самый мост того не стоит
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31.05.2024 13:41 Ответить
+💯!
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31.05.2024 13:44 Ответить
І такі удари, найімовірніше, будуть лише наростати.

Демілітаризація Криму (tm).
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31.05.2024 14:04 Ответить
А чиї "засоби космічної розвідки зафіксували"?
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31.05.2024 14:23 Ответить
Ось відповідь :

"Я просто не знаю, що він (Воллес, - Ред.) має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно мені подякувати людям, щоб уже ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто.

Британія - наші партнери. Ми їм вдячні. Можливо, міністру хочеться чогось особливого, але мені здається, у нас гарні відносини", - сказав Зеленський. (Вільнюс , саміт НАТО , липень 2023)
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31.05.2024 14:31 Ответить
 
 