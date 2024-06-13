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Новости Война
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Последствия ударов ВСУ по российской ПВО вблизи Бельбека и Севастополя в оккупированном Крыму. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, снимки опубликовал Telegram-канал "CyberBoroshno".

"Результат атаки по позиции ЗРК С-300 в районе н.п. Велыке, Евпаторийский район. Были уничтожены КП 5Н63С с РПН 30Н6. Также на снимках можно заметить тягачи 5П85ТЕ без прицепов и следы оттянутой пораженной/уничтоженной техники (такие же были после того, как убрали уничтоженный радар "92Н6Е" в районе Бельбека).

К югу оттуда были замечены тягачи, забирающие генераторы с места атаки. Поскольку этот тип РЛС должен быть расположен рядом с ПУ, то вероятно они были оперативно убраны.

Напомним, в ночь на 12 июня Силы обороны Украины атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.

Также смотрите: Пограничники минометным огнем разрушили позицию врага на Волчанском направлении. ВИДЕО

Супутникові знимки
Супутникові знимки

Автор: 

Крым (26410) уничтожение (7001) С-300 (8)


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Топ комментарии
+29
Це можна було б зробити набагато раніше, якби один дурник не зупинив наглухо ракетну програму.
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13.06.2024 09:10
+11
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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13.06.2024 09:23
+6
Він не провокатор-він продажний ж*****
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13.06.2024 09:46
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Сортировать:
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Це можна було б зробити набагато раніше, якби один дурник не зупинив наглухо ракетну програму.
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13.06.2024 09:10 Ответить
А може він не дурник а провокатор .
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13.06.2024 09:29 Ответить
Він не провокатор-він продажний ж*****
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13.06.2024 09:46 Ответить
А може внедренный.
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13.06.2024 11:07 Ответить
тобто, iдейний
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13.06.2024 11:09 Ответить
Не підкажете хто його "внедрил?" Тобто, прилетіли марсіани і "внедрили"...
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13.06.2024 11:54 Ответить
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13.06.2024 13:52 Ответить
А 59% українців підтримують саме такі дії їх презедента. Тіки вони, підтримувачі, тисячами тікають через кордон за десятку зелені.
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13.06.2024 10:10 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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13.06.2024 09:23 Ответить
Головні надії українського командування зараз пов'язані з максимально швидкою доставкою американських винищувачів F-16. Якщо з їхньою допомогою вдасться захопити перевагу в повітряному просторі та відігнати "Капцапську авіацію" подалі від лінії фронту, значна частина проблем, створених росіянами, буде вирішена.
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13.06.2024 12:01 Ответить
До мосту притягнули послєдній довод царя - с-500. Штучний ексземпляр з інтелектом горобця.
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13.06.2024 14:15 Ответить
До пекла, тварі!
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13.06.2024 22:53 Ответить
 
 