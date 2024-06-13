Последствия ударов ВСУ по российской ПВО вблизи Бельбека и Севастополя в оккупированном Крыму. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, снимки опубликовал Telegram-канал "CyberBoroshno".

"Результат атаки по позиции ЗРК С-300 в районе н.п. Велыке, Евпаторийский район. Были уничтожены КП 5Н63С с РПН 30Н6. Также на снимках можно заметить тягачи 5П85ТЕ без прицепов и следы оттянутой пораженной/уничтоженной техники (такие же были после того, как убрали уничтоженный радар "92Н6Е" в районе Бельбека).

К югу оттуда были замечены тягачи, забирающие генераторы с места атаки. Поскольку этот тип РЛС должен быть расположен рядом с ПУ, то вероятно они были оперативно убраны.

Напомним, в ночь на 12 июня Силы обороны Украины атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.

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