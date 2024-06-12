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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Ночью ВСУ уничтожили два радара комплексов С-300 и С-400 в оккупированном Крыму, - Генштаб

Стали відомі результати ударів по окупованому Криму

Силы обороны Украины ночью атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку от Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей.

В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также была зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.

Также читайте: Ночью в Крыму были взрывы

Автор: 

Генштаб ВС (6306) Крым (26404) уничтожение (6974)


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Топ комментарии
+23
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼😊
На болотах паніка ....
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12.06.2024 13:43
+16
Расчистка под авиацию ВСУ идет по плану.
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12.06.2024 13:47
+14
Здається мені шо Крим це майданчик для утілізації ПВО касабов.
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12.06.2024 13:43
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Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼😊
На болотах паніка ....
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12.06.2024 13:43 Ответить
Наші унікуми. П.дори кондони. Є якась інформація скільки радарів мокші за рік виробляють?
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12.06.2024 13:45 Ответить
До війни і санкцій вони виробляли 8 комплексів С-300/400 в рік
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12.06.2024 13:56 Ответить
Спасибі за інформацію.
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12.06.2024 14:08 Ответить
Щось касапське аналогвнетно ПВО ************ ніхрена не справляється с піндосоіськими старими ракетами
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12.06.2024 16:38 Ответить
Здається мені шо Крим це майданчик для утілізації ПВО касабов.
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12.06.2024 13:43 Ответить
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12.06.2024 13:47 Ответить
+
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12.06.2024 13:44 Ответить
Расчистка под авиацию ВСУ идет по плану.
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12.06.2024 13:47 Ответить
Вже спростували.
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12.06.2024 13:58 Ответить
с-300 здається сьогодні винесли.
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12.06.2024 13:58 Ответить
Менше жріть з кацапських помийок. Вони просрали 5 комплексів в Криму і Білгороді за минулий тиждень. Миргородські фейкомакети це їхня потужна "атвєтка"...
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12.06.2024 14:03 Ответить
Макети? Так там видно як ракета відлітала після ураження.
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12.06.2024 14:05 Ответить
Шо тобі там "видно"? Вони могли і ядерний гриб тобі намалювать. Кацапи апріорі пи-здять - поки не буде підтвердження від ЗСУ, всі косорилі відосіки йдуть нах, разом з тими хто їх поширює.
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12.06.2024 21:14 Ответить
Цікаві "макети" з яких вилітає ракета. Меньше жри помийний марафон.
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12.06.2024 20:51 Ответить
Їдало завали, чмо - і жри кацапське лайно сам.
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12.06.2024 21:16 Ответить
Ураження мозку зеленою пліснявою не виліковне- таким ідіотом і здохнешь, і в марафоні навіть не згадають.
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12.06.2024 21:27 Ответить
Пля... прикольно шо про "ураження мозку" свистить шматок лайна який "правду" взнає у зю воєнкорав.
Там вся правда у дебіла...
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12.06.2024 22:19 Ответить
Тобі нижче ****** об докази від УКРАЇНСЬКИХ війскових показали, але якщо в голова щоб тільки жерти... І взагалі ти помилився сайтом- тобі до Буданова, там вже розпочався концерт в Криму, а ти досі марафон дивися.
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12.06.2024 22:27 Ответить
Як же карьожить гниду. Порушили гниді маня мірок де канашенков доносить усю правду до тупих укрАінцєв про то шо у ніх жуткіє потєрі. Аж піна ротом у пі-дора...
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12.06.2024 22:45 Ответить
Молодець, віддана зелена суч..ка- заробила на шмат тухлого майського шашлика. Але не відволікайся, продовжуй смоктати зелений х..
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12.06.2024 22:54 Ответить
Так это, два дня назад было?
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12.06.2024 13:52 Ответить
".... Сили оборони України вночі атакували ... " Джерело:
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12.06.2024 13:58 Ответить
Це серійне вбивство кацапських комплексів ППО.
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12.06.2024 15:46 Ответить
Да флаг в руки! Не бегайте с одним успехом вокруг унитаза!
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12.06.2024 16:01 Ответить
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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12.06.2024 16:35 Ответить
Это не быдломарафон! Вам это не объясняли? Что то хотите сказать! Скажите по существу! Не хватает ума. увольтесь!
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12.06.2024 16:37 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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12.06.2024 16:40 Ответить
Ну у вас и фантазии!
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12.06.2024 16:41 Ответить
🌵
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12.06.2024 16:42 Ответить
Еще одно! Перелогинился?
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12.06.2024 16:43 Ответить
Безпорадне скиглення мордовських валянків розчулює і тішить. ))
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12.06.2024 16:44 Ответить
Почему Украина не расися! «По крайней мере» по расиськой пропаганде расиський папа может своего сына отдать за ведро с болтами! Я, пока не заработал квириту и машину детей не заводил! И, пока не смог дотянуть их до понимания ответственности за свою жизнь рисковал своим здоровьем. Если кто то, что то придумал, другой, может придумать, что то иначе. Это эволюция, не Я, так другой. Но я действую из тех знаний которые получил Трудом, а не гугля! ( Хотя Гугл позволяет представить информацию для анализа!) Вы, как хотите пердите, но за вас ни я ни мои дети не будут плясать! Пляшите сами. Но при случае, мы вернемся за своим! И за своих расстрелянных прадедов спросим.
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12.06.2024 17:06 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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12.06.2024 18:36 Ответить
Рашисти швидко перекидають нову техніку.

Кримський вітер

https://x.com/hochu_dodomu/status/1800810857854820478 2 год

Із Севастополя перекидають ЗРК С-300ПС.
Імовірно, під Євпаторію та Чорноморське, де ракетним ударом ATAKMS було вражено аналогічні ЗРК.
На дорозі помічені 4 пускові установки 5Ж15С та 2 РЛС підсвічування та наведення 5Н63С.

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12.06.2024 13:56 Ответить
Це у них ще з Чорнобаївки така традиція.
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12.06.2024 14:13 Ответить
О, це добре!

1. ЗСУ буде зручніше знищувати нові цілі - бо ближче.
2. "парасолька" ППО-захисту над базами ЧФ стане ще тонша - ЗСУ буде простіше вражати цілі в Севастополі, Бельбеку тощо.

"Серце" комплексів с-300/400 - це РЛС. Без РЛС то просто мертве залізяччя. Навіть якщо машина ПБУ ціла - все рівно все погано. Бо затримки в отриманні сигналу від "сторонніх" РЛС - величезні, а зв'язок з ними взагалі окреме завдання з зірочкою побудувати навіть в тилу.
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12.06.2024 17:23 Ответить
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12.06.2024 14:06 Ответить
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12.06.2024 14:04 Ответить
Не пога було би нанести удар по ППО ,котре оберігає "вічний сон" фурацилінового жида - члєніна, якому вся рашистська терористична шайка молиться
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12.06.2024 14:07 Ответить
Знищили? Пiдклепати, пiдпаяти i буде як нова знову 😁
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12.06.2024 14:10 Ответить
Дуже добрі новини ,погано те що рашисти мають їх дофіга.
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12.06.2024 14:19 Ответить
Кожного дня каміння ... Там є ще ППО мабуть?
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12.06.2024 14:43 Ответить
На жаль є, і ще дохолєри.
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12.06.2024 18:13 Ответить
На каналах тамтешніх інфоциган гуляє наказ про термінову евакуацію сімей ПВОшників у військові містечка півдня рашки. Патрони кончілісь ?
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12.06.2024 15:32 Ответить
По ППО засрашки почало прилітати системно та часто.

В цій кінченій імперії "евакуація сімей" в даному ракурсі означає "взяли заручників, аби ППО-шники не драпали, не кидали пости". Бо на концерти кобздона ппо-шники засрашки полетіли косяками, а отже імперії знадобився стимул для тих, хто ще не здох.
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12.06.2024 17:28 Ответить
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12.06.2024 15:48 Ответить
 
 