Ночью ВСУ уничтожили два радара комплексов С-300 и С-400 в оккупированном Крыму, - Генштаб

Силы обороны Украины ночью атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку от Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей.

В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется", - говорится в сообщении.

Также была зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.

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