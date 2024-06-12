Ночью ВСУ уничтожили два радара комплексов С-300 и С-400 в оккупированном Крыму, - Генштаб
Силы обороны Украины ночью атаковали российские ЗРК на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку от Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей.
В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется", - говорится в сообщении.
Также была зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.
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На болотах паніка ....
Там вся правда у дебіла...
Кримський вітер
https://x.com/hochu_dodomu/status/1800810857854820478 2 год
Із Севастополя перекидають ЗРК С-300ПС.
Імовірно, під Євпаторію та Чорноморське, де ракетним ударом ATAKMS було вражено аналогічні ЗРК.
На дорозі помічені 4 пускові установки 5Ж15С та 2 РЛС підсвічування та наведення 5Н63С.
1. ЗСУ буде зручніше знищувати нові цілі - бо ближче.
2. "парасолька" ППО-захисту над базами ЧФ стане ще тонша - ЗСУ буде простіше вражати цілі в Севастополі, Бельбеку тощо.
"Серце" комплексів с-300/400 - це РЛС. Без РЛС то просто мертве залізяччя. Навіть якщо машина ПБУ ціла - все рівно все погано. Бо затримки в отриманні сигналу від "сторонніх" РЛС - величезні, а зв'язок з ними взагалі окреме завдання з зірочкою побудувати навіть в тилу.
В цій кінченій імперії "евакуація сімей" в даному ракурсі означає "взяли заручників, аби ППО-шники не драпали, не кидали пости". Бо на концерти кобздона ппо-шники засрашки полетіли косяками, а отже імперії знадобився стимул для тих, хто ще не здох.