Ночью в Крыму были взрывы

Ночью 12 июня 2024 года в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

В частности, как отмечается, взрывы были слышны в Саках, Красноперекопске, Черноморском, Севастополе, Армянске.

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Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев традиционно уверяет, что все воздушные цели якобы были уничтожены.