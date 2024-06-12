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Ночью в Крыму были взрывы

Вибухи у Криму

Ночью 12 июня 2024 года в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

В частности, как отмечается, взрывы были слышны в Саках, Красноперекопске, Черноморском, Севастополе, Армянске.

Также смотрите: Спутниковые снимки последствий ракетного удара ВСУ по объекту в Джанкое в оккупированном Крыму. ФОТО

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев традиционно уверяет, что все воздушные цели якобы были уничтожены.

Автор: 

взрыв (6760) Крым (26404)


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Еще не все ПВО оккупантов выбито в Крыму. Из какой то жопы они оперативно подвезли новое.
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12.06.2024 06:55 Ответить
Добре. До жопьі АТАКАМСи не дістають, а до Криму - легко.
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12.06.2024 08:07 Ответить
Чекаємо подробиць.
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12.06.2024 07:03 Ответить
Головне не щупинятись
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12.06.2024 11:06 Ответить
 
 