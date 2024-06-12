Ночью в Крыму были взрывы
Ночью 12 июня 2024 года в оккупированном Крыму были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".
В частности, как отмечается, взрывы были слышны в Саках, Красноперекопске, Черноморском, Севастополе, Армянске.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев традиционно уверяет, что все воздушные цели якобы были уничтожены.
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Oleksander Khomenko
показать весь комментарий12.06.2024 06:55 Ответить Мне нравится 1
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий12.06.2024 08:07 Ответить Мне нравится 1
Hulio
показать весь комментарий12.06.2024 07:03 Ответить Мне нравится 8
ALEX 13 #375637
показать весь комментарий12.06.2024 11:06 Ответить Мне нравится 0
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