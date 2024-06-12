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Вночі в Криму лунали вибухи

Вибухи у Криму

Вночі 12 червня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".

Зокрема, як зазначається, вибухи було чути в Саках, Красноперекопську, Чорноморському, Севастополі, Армянську.

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Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв традиційно запевняє, що всі повітряні цілі нібито було знищено. 

Автор: 

вибух (4478) Крим (14173)


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Еще не все ПВО оккупантов выбито в Крыму. Из какой то жопы они оперативно подвезли новое.
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12.06.2024 06:55 Відповісти
Добре. До жопьі АТАКАМСи не дістають, а до Криму - легко.
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12.06.2024 08:07 Відповісти
Чекаємо подробиць.
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12.06.2024 07:03 Відповісти
Головне не щупинятись
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12.06.2024 11:06 Відповісти
 
 