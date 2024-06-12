Вночі в Криму лунали вибухи

Вночі 12 червня 2024 року в окупованому Криму лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Крымский ветер".

Зокрема, як зазначається, вибухи було чути в Саках, Красноперекопську, Чорноморському, Севастополі, Армянську.

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Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв традиційно запевняє, що всі повітряні цілі нібито було знищено.