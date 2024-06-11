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Понад 800 військових армії РФ поховано в окупованому Криму

Понад 800 окупантів поховано в Криму

У тимчасово окупованому Криму відомо про понад 800 похованих військових армії РФ.

Про це повідомили у представництві президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися поховання щонайменше 825 солдатів російської армії. 634 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення", - зазначили там.

Також, розповіли у представництві, підтверджено взяття в полон щонайменше 44 військовослужбовців РФ з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України.

"Крім високих грошових виплат, окупанти заманюють на війну проти України можливістю безоплатного отримання земельної ділянки. Крім того, у центрах зайнятості стали частіше проводити зустрічі безробітних із представниками військкоматів", - йдеться в повідомленні.

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А могли "сидіти" в буцегарні.....
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11.06.2024 10:35 Відповісти
Теперь хоть камни с неба - все-равно лежу в могиле под Алуштой!
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11.06.2024 10:35 Відповісти
Крім високих грошових виплат, окупанти заманюють на війну проти України можливістю безоплатного отримання земельної ділянки: 2-м глибиною....

і "камні с нєба..."
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11.06.2024 10:37 Відповісти
Треба більше могил цих тварюк
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11.06.2024 10:38 Відповісти
Це щоб зрозуміло було хто нас там чекає. Спочатку треба вигнати за поребрік всіх крисян, а потім дивитися, кого пустити назад.
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11.06.2024 10:54 Відповісти
То треба так землю зпоганити
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11.06.2024 10:54 Відповісти
думаю, 'крисчянє' задоволені таким перебігом подій - 'камні с нєба', 'мальчікі умірают за уродіну' - ' всьо как мєчталі улюбльонниє в ****@'
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11.06.2024 11:44 Відповісти
Захотели продать Батьки
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18.07.2024 21:05 Відповісти
 
 