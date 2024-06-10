Супутникові знімки наслідків ракетного удару ЗСУ по об’єкту в Джанкої в окупованому Криму. ФОТО
Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року. На знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої: "Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника".
Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.
В Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки не коментували.
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