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Супутникові знімки наслідків ракетного удару ЗСУ по об’єкту в Джанкої в окупованому Криму. ФОТО

Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року. На знімках видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутникові знімки ураженого об’єкту окупантів у Джанкої

Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої: "Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника".

наслідки удару по Джанкою в окупованому Криму
наслідки удару по Джанкою в окупованому Криму

Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

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В Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки не коментували.

Автор: 

Джанкой (66) Крим (14175)


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10.06.2024 17:54 Відповісти
Дай боже щоб парашинці були преходящі, а Атакамси у нас вічні.
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10.06.2024 18:08 Відповісти
АТАКМСи у нас "будуть вічними" тільки тоді, коли вони будуть називатися Грім-2(3/4/5/...)
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10.06.2024 18:29 Відповісти
у супутника притули погана оптика?
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10.06.2024 20:25 Відповісти
Супутників Притули не існує
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10.06.2024 20:46 Відповісти
 
 