Вночі ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси РФ в Криму, - Генштаб
Сьогодні вночі, 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника.
Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.
"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.
Будь ласка, зачекайте...
А так це виглядає просто на бізнес... тому що поки війна орки не загрожують заходу та продають з дисконтом ресурси їх компаніям
Скоріш за все, атака на Керченський міст буде здійснюватись комплексними ударами - балістичних ракет ATACMS та крилатих Storm-Shadow, випущених з літаків, що мають підлетіти якнайближче до кримського узбережжя із заходу. Коли з цієї сторони вже не будуть світитись ніякі радари ППО.