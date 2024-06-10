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Вночі ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси РФ в Криму, - Генштаб

с-400,ппо

Сьогодні вночі, 10 червня,  Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400", - йдеться в повідомленні.

Крім того,  відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено "секретну" військову базу ППО ЗС РФ на горі Ай-Петрі: ліквідовано командира в/ч, - росЗМІ

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Топ коментарі
+20
Дуже гарна новина! Слава ЗСУ!
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10.06.2024 12:56
+9
Дуже добре!
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10.06.2024 12:58
+7
Йде зачистка від ворожих систем ППО у західній частині Криму. Щоби далі зафіксувати період відновлення відповідного вибитого ешелону.
Скоріш за все, атака на Керченський міст буде здійснюватись комплексними ударами - балістичних ракет ATACMS та крилатих Storm-Shadow, випущених з літаків, що мають підлетіти якнайближче до кримського узбережжя із заходу. Коли з цієї сторони вже не будуть світитись ніякі радари ППО.
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10.06.2024 13:18
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Дуже гарна новина! Слава ЗСУ!
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10.06.2024 12:56 Відповісти
Дуже добре!
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10.06.2024 12:58 Відповісти
Скоріш за все, боєкомплект возять із собою. Нема де схаватись птомкам берендєїв і водяних.
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10.06.2024 13:03 Відповісти
як вони визначають, що жодна ракета не була перехоплена?
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10.06.2024 13:05 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
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10.06.2024 13:10 Відповісти
Супутники і бпла союзників бачать навіть валізку в бункері.
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10.06.2024 13:19 Відповісти
Этот курортный сезон в Крыму будет действительно жарким
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10.06.2024 13:07 Відповісти
А чьо такоє? 😲 Зямля нє плоская?
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10.06.2024 13:12 Відповісти
Перехопили ракети власними тушками.
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10.06.2024 13:13 Відповісти
Sehr gut. Ето с другой стороны даже лучше чем удары по крымскому мосту. Может в етом и заключается принцип США в войне Украины с рашкой. С помощью Украины постепенно выбивать всю рашистскую ПВО и весь военный потенциал рашки, оставив ее без трусов. Вялотекущая война может не очень подходит для населения Украины но очень на пользу США и НАТО, которые как удав медленно душат рашку.
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10.06.2024 13:15 Відповісти
по другому никак, даже когда начнутся предварительные переговоры о репарациях и окончательной сдаче ЯО и кацапы не согласятся сразу, то прийдется постепенно вырезать их пво и ввс, Полностью обескровить, а потом делай с ними что хочешь
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10.06.2024 13:23 Відповісти
Не забувайте, шо китай скрепно зацікавленний у цій війні ім теж Україна потрібна , вони здохнуть федерастам не дадуть ...
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10.06.2024 13:53 Відповісти
На китйоз економічний зашморг начепити раз плюнути для країн заходу, була б така воля. Вони відразу свої ножки протягнуть
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10.06.2024 18:55 Відповісти
Якби вони хотіли душити орків то б не поставляли туди компоненти для озброєння та не купляли у них ресурси особливо це стосується американських і європейських компаній в Азії...

А так це виглядає просто на бізнес... тому що поки війна орки не загрожують заходу та продають з дисконтом ресурси їх компаніям
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10.06.2024 15:06 Відповісти
Чисто бізнес....і антиреклама для хитровиїбаних типу Ердогана....А далі купуйте Петріот...Раша параша а патріот бест
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10.06.2024 19:35 Відповісти
Йде зачистка від ворожих систем ППО у західній частині Криму. Щоби далі зафіксувати період відновлення відповідного вибитого ешелону.
Скоріш за все, атака на Керченський міст буде здійснюватись комплексними ударами - балістичних ракет ATACMS та крилатих Storm-Shadow, випущених з літаків, що мають підлетіти якнайближче до кримського узбережжя із заходу. Коли з цієї сторони вже не будуть світитись ніякі радари ППО.
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10.06.2024 13:18 Відповісти
Що, кацапи, вже не затишно?
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10.06.2024 13:22 Відповісти
Excellent. 👍
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10.06.2024 13:33 Відповісти
Так это мы ещё серьёзно и не начинали...
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10.06.2024 13:42 Відповісти
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10.06.2024 13:49 Відповісти
По Криму і лугандонії можна обом , щоб не переплутати ((
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10.06.2024 16:12 Відповісти
Супер! Молодці!!!
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10.06.2024 14:54 Відповісти
Приймається одноголосно.
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10.06.2024 16:22 Відповісти
Добре хоча б у ракетних військах немає ставленика дєрьмака
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10.06.2024 18:57 Відповісти
 
 