В окупованому Криму пролунали потужні вибухи. ФОТО

Вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці розповіли, що вибухи було чутно Євпаторії, Красноперекопську, у Джанкойському, Бахчисарайському та інших районах. Також повідомляється про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району. У Красноперекопському районі мешканці нарахували вісім вибухів.

Крім того, загарбники вчергове перекрили Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

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Також повідомляється про ймовірний приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району. Крім того, можливе влучання ракет у наземний об'єкт поблизу Євпаторії. Однак ця інформація наразі потребує підтвердження.

А у селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла електрика.



