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вибух (4367) Крим (14082)

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи. ФОТО

Вибухи у Криму

Вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці розповіли, що вибухи було чутно Євпаторії, Красноперекопську, у Джанкойському, Бахчисарайському та інших районах. Також повідомляється про  роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району. У Красноперекопському районі мешканці нарахували вісім вибухів.

Крім того, загарбники вчергове перекрили Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

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Також повідомляється про ймовірний приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району. Крім того, можливе влучання ракет у наземний об'єкт поблизу Євпаторії. Однак ця інформація наразі потребує підтвердження.

А у селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла електрика.

Вибухи у Криму 10 червня
Вибухи у Криму 10 червня

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Топ коментарі
+25
Фсьо сбілі. Патєрь нєт.))
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10.06.2024 06:26
+25
Навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
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10.06.2024 06:27
+22
Вообщє нє хочу уєзжать із Крима...Как здєсь класно вообще...Как у сєбя дома жилі, настолько всьо душевно, по-домашнєму)
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10.06.2024 06:30
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Фсьо сбілі. Патєрь нєт.))
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10.06.2024 06:26 Відповісти
Навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
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10.06.2024 06:27 Відповісти
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10.06.2024 08:22 Відповісти
"Я паняла што праізашло штото непанятнає"
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10.06.2024 11:43 Відповісти
Не спать, кацорилі.....!!!!!!
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10.06.2024 06:29 Відповісти
Вообщє нє хочу уєзжать із Крима...Как здєсь класно вообще...Как у сєбя дома жилі, настолько всьо душевно, по-домашнєму)
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10.06.2024 06:30 Відповісти
Страшно, очєнь страшно. Ми нє знаєм што ето такоє. Єслі б ми зналі што ето такоє, ми нє знаєм што ето такоє.
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10.06.2024 06:51 Відповісти
Курортний сезон.
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10.06.2024 06:51 Відповісти
Курортний кобзон! 😂
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10.06.2024 07:17 Відповісти
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10.06.2024 06:55 Відповісти
Краще - "Организовано сдавайтесь!"
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10.06.2024 11:09 Відповісти
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10.06.2024 07:42 Відповісти
то хлапкі растеть бавовна.
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10.06.2024 09:05 Відповісти
Та і нам вже теж цікаво "что случилась-та?"
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10.06.2024 09:32 Відповісти
Все класно, але де "фото"?
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10.06.2024 09:51 Відповісти
 
 