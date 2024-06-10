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взрыв (6502) Крым (26005)

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. ФОТО

крим

Ночью 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, захватчики перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Местные жители рассказали, что взрывы были слышны в Евпатории, Красноперекопске, в Джанкойском, Бахчисарайском и других районах. Также сообщается о работе российской ПВО возле села Воробьево Сакского района. В Красноперекопском районе жители насчитали восемь взрывов.

Кроме того, захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Также сообщается о вероятном прилете по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Кроме того, возможно попадание ракет в наземный объект вблизи Евпатории. Однако эта информация пока требует подтверждения.

А в селе Михайловка Сакского района синхронно со взрывами исчезло электричество.

Вибухи у Криму 10 червня
Вибухи у Криму 10 червня
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Топ комментарии
+25
Фсьо сбілі. Патєрь нєт.))
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10.06.2024 06:26
+25
Навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
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10.06.2024 06:27
+22
Вообщє нє хочу уєзжать із Крима...Как здєсь класно вообще...Как у сєбя дома жилі, настолько всьо душевно, по-домашнєму)
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10.06.2024 06:30
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Фсьо сбілі. Патєрь нєт.))
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10.06.2024 06:26 Ответить
Навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
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10.06.2024 06:27 Ответить
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10.06.2024 08:22 Ответить
"Я паняла што праізашло штото непанятнає"
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10.06.2024 11:43 Ответить
Не спать, кацорилі.....!!!!!!
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10.06.2024 06:29 Ответить
Вообщє нє хочу уєзжать із Крима...Как здєсь класно вообще...Как у сєбя дома жилі, настолько всьо душевно, по-домашнєму)
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10.06.2024 06:30 Ответить
Страшно, очєнь страшно. Ми нє знаєм што ето такоє. Єслі б ми зналі што ето такоє, ми нє знаєм што ето такоє.
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10.06.2024 06:51 Ответить
Курортний сезон.
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10.06.2024 06:51 Ответить
Курортний кобзон! 😂
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10.06.2024 07:17 Ответить
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10.06.2024 06:55 Ответить
Краще - "Организовано сдавайтесь!"
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10.06.2024 11:09 Ответить
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10.06.2024 07:42 Ответить
то хлапкі растеть бавовна.
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10.06.2024 09:05 Ответить
Та і нам вже теж цікаво "что случилась-та?"
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10.06.2024 09:32 Ответить
Все класно, але де "фото"?
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10.06.2024 09:51 Ответить
 
 