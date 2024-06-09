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Крым (26005) паром (87) Плетенчук Дмитрий (150)

Удар по Керченской паромной переправе имеет немаловажное значение. Это главный способ логистики для россиян в Крым, - представитель ВМС Плетенчук

переправа

Удар украинских войск по Керченской переправе имеет важное значение.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сказал Плетенчук, паромная переправа была для россиян главным способом логистики в Крым, поскольку железная дорога в оккупированных украинских южных областях еще строится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У войск РФ появилась возможность перезаряжать подводные лодки в Новороссийске, - Плетенчук

"Паром выполнял именно эту функцию. Они сейчас будут пытаться восстановить это сообщение, потому что именно паром сейчас является основным логистическим инструментом для обеспечения логистических потребностей оккупантов в Крыму и на юге. Поэтому это имеет большое значение - иначе бы россияне не пытались его восстановить", - пояснил он.

Напомним в ночь на 30 мая, Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. После этого удара паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу.
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Топ комментарии
+10
Як уже дістав цей триндьож! Подібні речі робляться мовчки і без зайвих коментарів сторонніх людей
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09.06.2024 05:19
+8
Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає

Оточення президента України Володимира Зеленського «приголомшене жадобою влади» голови ОП Андрія Єрмака, залежність глави держави від Єрмака також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf The Times .

У розлогому матеріалі критикується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

https://republic.com.ua/article/%D1%94rmak-uzurpu%D1%94-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrosta%D1%94-the-times.html https://republic.com.ua/article/єrmak-uzurpuє-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrostaє-the-times.html
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09.06.2024 04:24
+4
Статя про цю ПАДЛУ в канун його глобального свята-бенефісу за участю схованої ним у Швейцарії пОСЛИЦІ генпрокуроші Венедиктової, котра відкривала справи на Байдена ... "Байден ти чому не приїздиш у Швейцарію? - Тобі Хйло аплодує стоячи"- майже дослівна цитата від нетряпкиякїсь...
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09.06.2024 04:35
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Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає

Оточення президента України Володимира Зеленського «приголомшене жадобою влади» голови ОП Андрія Єрмака, залежність глави держави від Єрмака також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf The Times .

У розлогому матеріалі критикується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

https://republic.com.ua/article/%D1%94rmak-uzurpu%D1%94-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrosta%D1%94-the-times.html https://republic.com.ua/article/єrmak-uzurpuє-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrostaє-the-times.html
показать весь комментарий
09.06.2024 04:24 Ответить
Статя про цю ПАДЛУ в канун його глобального свята-бенефісу за участю схованої ним у Швейцарії пОСЛИЦІ генпрокуроші Венедиктової, котра відкривала справи на Байдена ... "Байден ти чому не приїздиш у Швейцарію? - Тобі Хйло аплодує стоячи"- майже дослівна цитата від нетряпкиякїсь...
показать весь комментарий
09.06.2024 04:35 Ответить
Ту-22 - под ударом: ВСУ атаковали аэродром Моздок гарне
https://www.youtube.com/watch?v=PGNC0rW8kCY
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09.06.2024 04:27 Ответить
Як уже дістав цей триндьож! Подібні речі робляться мовчки і без зайвих коментарів сторонніх людей
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09.06.2024 05:19 Ответить
Якщо розбити пороми то на чому росіяни тікатимуть з Криму, всі самотужки не допливуть
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09.06.2024 06:41 Ответить
є 3 шляхи постачяння Криму кацапським лайном - кримський міст, кримська переправа і вздовж берега зі сходу на південь і в обратному напрямку.
рано чи пізно подбати прийдеться про всі 3...
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09.06.2024 07:27 Ответить
4 сухогрузами возять.
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09.06.2024 07:36 Ответить
В них є сухопутний коридор з майже готовою жд гілкою. А нам про міст та пароми розповідають різні речники- представники. Здається що в ті пароми випадково влучили, а зараз видають за перемогу
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09.06.2024 09:16 Ответить
Що ж, хай там як , погоджусь. З огляду на те ,що будь-який удар по московитам є важливим.
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09.06.2024 09:43 Ответить
 
 