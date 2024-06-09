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Крим (14079) пором (96) Плетенчук Дмитро (153)

Удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму, - речник ВМС Плетенчук

переправа

Удар українських військ по Керченській переправі має важливе значення.

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як сказав Плетенчук, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується.

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"Пором виконував саме цю функцію. Вони зараз будуть намагатись відновити це сполучення, бо саме пором зараз є основним логістичним інструментом для забезпечення логістичних потреб окупантів в Криму та на півдні. Тому це має велике значення - інакше б росіяни не намагалися його відновити", - пояснив він.

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Після цього удару поромна переправа у Керчі досі не відновила свою роботу.

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Топ коментарі
+10
Як уже дістав цей триндьож! Подібні речі робляться мовчки і без зайвих коментарів сторонніх людей
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09.06.2024 05:19
+8
Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає

Оточення президента України Володимира Зеленського «приголомшене жадобою влади» голови ОП Андрія Єрмака, залежність глави держави від Єрмака також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf The Times .

У розлогому матеріалі критикується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

https://republic.com.ua/article/%D1%94rmak-uzurpu%D1%94-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrosta%D1%94-the-times.html https://republic.com.ua/article/єrmak-uzurpuє-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrostaє-the-times.html
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09.06.2024 04:24
+4
Статя про цю ПАДЛУ в канун його глобального свята-бенефісу за участю схованої ним у Швейцарії пОСЛИЦІ генпрокуроші Венедиктової, котра відкривала справи на Байдена ... "Байден ти чому не приїздиш у Швейцарію? - Тобі Хйло аплодує стоячи"- майже дослівна цитата від нетряпкиякїсь...
показати весь коментар
09.06.2024 04:35
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Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає

Оточення президента України Володимира Зеленського «приголомшене жадобою влади» голови ОП Андрія Єрмака, залежність глави держави від Єрмака також може вказувати на тертя української влади із західними партнерами.
https://republic.com.ua/article/author/redactor

https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/court-zelensky-ukraine-rocked-by-aides-thirst-for-power-57z9q8fwf The Times .

У розлогому матеріалі критикується глава Офісу президента Андрій Єрмак.

https://republic.com.ua/article/%D1%94rmak-uzurpu%D1%94-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrosta%D1%94-the-times.html https://republic.com.ua/article/єrmak-uzurpuє-vladu-zalezhnist-zelenskogo-vid-nogo-zrostaє-the-times.html
показати весь коментар
09.06.2024 04:24 Відповісти
Статя про цю ПАДЛУ в канун його глобального свята-бенефісу за участю схованої ним у Швейцарії пОСЛИЦІ генпрокуроші Венедиктової, котра відкривала справи на Байдена ... "Байден ти чому не приїздиш у Швейцарію? - Тобі Хйло аплодує стоячи"- майже дослівна цитата від нетряпкиякїсь...
показати весь коментар
09.06.2024 04:35 Відповісти
Ту-22 - под ударом: ВСУ атаковали аэродром Моздок гарне
https://www.youtube.com/watch?v=PGNC0rW8kCY
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09.06.2024 04:27 Відповісти
Як уже дістав цей триндьож! Подібні речі робляться мовчки і без зайвих коментарів сторонніх людей
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09.06.2024 05:19 Відповісти
Якщо розбити пороми то на чому росіяни тікатимуть з Криму, всі самотужки не допливуть
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09.06.2024 06:41 Відповісти
є 3 шляхи постачяння Криму кацапським лайном - кримський міст, кримська переправа і вздовж берега зі сходу на південь і в обратному напрямку.
рано чи пізно подбати прийдеться про всі 3...
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09.06.2024 07:27 Відповісти
4 сухогрузами возять.
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09.06.2024 07:36 Відповісти
В них є сухопутний коридор з майже готовою жд гілкою. А нам про міст та пароми розповідають різні речники- представники. Здається що в ті пароми випадково влучили, а зараз видають за перемогу
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09.06.2024 09:16 Відповісти
Що ж, хай там як , погоджусь. З огляду на те ,що будь-який удар по московитам є важливим.
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09.06.2024 09:43 Відповісти
 
 