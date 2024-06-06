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Новини Війна
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У військ РФ з’явилась можливість перезаряджати підводні човни у Новоросійську, - Плетенчук

Новоросійськ

Війська РФ можуть перезаряджати свої підводні човни на базі у Новоросійську.

Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У пункті базування Новоросійська (у військ РФ - ред.) з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", - сказав Плетенчук.

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За його словами, у складі російського Чорноморського флоту досі є підводні човни, "сторожові" та великі десантні кораблі, а також носії крилатих ракет.

"Угруповання залишається досить великим. Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричний проєкту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - додав речник ВМС ЗСУ.

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Він зазначив, що застосування надводних кораблів не відбувається. З середини осені минулого року підтверджено п'ять атак, і три з них відбулися завдяки підводним ворожим човнам.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь", наприкінці квітня росіяни втретє за пів року застосували підводні ракетоносії.

Автор: 

ВМС рф (141) крилаті ракети (1073) підводний човен (86) Плетенчук Дмитро (173)


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Топ коментарі
+8
питання:
і нахєра плетенчук це заявив? полякати марафонських задротів?
так, жоден притомний українець не дивиться тєлєк, взагалі!
хай доповідає, це, буданову і хай буданов думає, що б цього не було.
а нам, вже, покажуть палаючий новоросійськ.
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06.06.2024 17:50
+7
Законна ціль для ЗСУ
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06.06.2024 17:48
+4
Новорос не Балаклава, все буде у причала робитись.
Гарного полювання "Нептунам" та "Магурам".
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06.06.2024 17:48
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Законна ціль для ЗСУ
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06.06.2024 17:48 Відповісти
Новорос не Балаклава, все буде у причала робитись.
Гарного полювання "Нептунам" та "Магурам".
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06.06.2024 17:48 Відповісти
Чим більше грошей витратять на удари по кацапському флоту, тим менше їх дістанеться сухопутним військам, які несуть основний тягар війни. Волонтери збирають гроші на дрони, а в той же час мільйони $$ витрачаються на потоплення якихось буксирів.
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06.06.2024 17:59 Відповісти
Завдяки потопленим отим "буксирам" Україна має можливість користуватися своїми чорноморськими портами , а кацапи навпаки не можуть масово проводити запуски калібрів з акваторії Чорного моря . Чим більше буде об'єм морських перевезень , тим більше коштів матиме бюджет для сухопутних військ , чим менше кацапи запустять калібрів - тим більше збережеться інфраструктура і меншими будуть видатки на її відновлення . У цьому світі все взаємопов'язано , навіть гівняний кацапський буксир ((
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06.06.2024 18:32 Відповісти
Ти сратег в натурі..де ви такі експерди беретесь
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06.06.2024 18:36 Відповісти
Там де ви "тахтіки " закінчуєтеся ))
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06.06.2024 18:49 Відповісти
Ті сухогрузи елементарно московити потоплять звичайною торпедою зі звичайного катера чи ПЧ..а не топлять тому що є договорняк
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06.06.2024 18:41 Відповісти
Серйозно ? )) Ти дивися , а я і не знав )) Торпедою ? )) Поряд з Рені , де наших морських дронів як гною ? )) Ну ти і ідіот , стратєх ))
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06.06.2024 18:51 Відповісти
Чім більш потоплять носіїв ракет, тім менш їх полетить по містам, тім більш засобів ППО буде можливо використати для прикріття СВ ЗСУ, тімменш загіне солдатів та офіцерів, тімбільш спроможностей, сил та засобів для ведення БД СВ ЗСУ.
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06.06.2024 18:44 Відповісти
Ти що , дідько тебе забирай , таке верзеш ? Сидиш десь і підраховуєш мільйони на оборону нашого Чорного моря ? Наші котики загнали російський флот аж під Новоросійськ і мені байдуже скільки ще піде грошей на остаточне знищення цього флоту та й самого Новоросійська вкупі з Керченським мостом . І усе це знищене не аби як зменшить нашим бійцям важкий тягар на суходолі.
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06.06.2024 18:54 Відповісти
питання:
і нахєра плетенчук це заявив? полякати марафонських задротів?
так, жоден притомний українець не дивиться тєлєк, взагалі!
хай доповідає, це, буданову і хай буданов думає, що б цього не було.
а нам, вже, покажуть палаючий новоросійськ.
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06.06.2024 17:50 Відповісти
Таке враження - що ЗП з преміальними по КРІ в них не за якість роботи, а за кількість всіляких інтерв'ю..
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06.06.2024 17:56 Відповісти
Значить туди по винен дядько Хаймарс чи Атакмс завітати...
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06.06.2024 17:53 Відповісти
То які ракети долітають до Новоросійська ?
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06.06.2024 18:32 Відповісти
Ніякі
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06.06.2024 18:37 Відповісти
Якісь та долетять.
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06.06.2024 19:07 Відповісти
дивна, як на зеленого речника, заява: "цю проблему вони вирішили"!! а де "чмобіки, дегенерати, чмоні, ракет-на-два-залпи"?!
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06.06.2024 18:50 Відповісти
Це повинні бути цілі для того нового підводного українського човна з торпедами ,що показували здається у Дубаї.
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06.06.2024 18:50 Відповісти
Це не надовго...
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06.06.2024 19:04 Відповісти
 
 