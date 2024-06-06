У військ РФ з’явилась можливість перезаряджати підводні човни у Новоросійську, - Плетенчук
Війська РФ можуть перезаряджати свої підводні човни на базі у Новоросійську.
Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У пункті базування Новоросійська (у військ РФ - ред.) з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", - сказав Плетенчук.
За його словами, у складі російського Чорноморського флоту досі є підводні човни, "сторожові" та великі десантні кораблі, а також носії крилатих ракет.
"Угруповання залишається досить великим. Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричний проєкту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - додав речник ВМС ЗСУ.
Він зазначив, що застосування надводних кораблів не відбувається. З середини осені минулого року підтверджено п'ять атак, і три з них відбулися завдяки підводним ворожим човнам.
Нагадаємо, за даними ОК "Південь", наприкінці квітня росіяни втретє за пів року застосували підводні ракетоносії.
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і нахєра плетенчук це заявив? полякати марафонських задротів?
так, жоден притомний українець не дивиться тєлєк, взагалі!
хай доповідає, це, буданову і хай буданов думає, що б цього не було.
а нам, вже, покажуть палаючий новоросійськ.