У військ РФ з’явилась можливість перезаряджати підводні човни у Новоросійську, - Плетенчук

Війська РФ можуть перезаряджати свої підводні човни на базі у Новоросійську.

Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У пункті базування Новоросійська (у військ РФ - ред.) з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", - сказав Плетенчук.

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За його словами, у складі російського Чорноморського флоту досі є підводні човни, "сторожові" та великі десантні кораблі, а також носії крилатих ракет.

"Угруповання залишається досить великим. Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричний проєкту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - додав речник ВМС ЗСУ.

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Він зазначив, що застосування надводних кораблів не відбувається. З середини осені минулого року підтверджено п'ять атак, і три з них відбулися завдяки підводним ворожим човнам.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь", наприкінці квітня росіяни втретє за пів року застосували підводні ракетоносії.