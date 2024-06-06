У войск РФ появилась возможность перезаряжать подлодки в Новороссийске, - Плетенчук

Войска РФ могут перезаряжать свои подводные лодки на базе в Новороссийске.

Об этом спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В пункте базирования Новороссийска (у войск РФ, - ред.) появилась возможность перезаряжать подводные лодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без заходов в пункты базирования Севастополя. Вероятно, эту проблему они решили. Это ожидаемо", - сказал Плетенчук.

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По его словам, в составе российского Черноморского флота до сих пор есть подводные лодки, "сторожевые" и большие десантные корабли, а также носители крылатых ракет.

"Группировка остается достаточно большой. Единственное, что они фактически сейчас свели применение корабельно-катерного состава только к подводным лодкам. Это или носители крылатых ракет, которых у них остается три, или просто подводная лодка дизель-электрическая проекта "Палтус". Мы видим выходы в море этих единиц в последнее время. Сегодня это тот случай, когда количество кораблей вышло больше, чем обычно, но это межбазовый переход, связанный с мерами безопасности. Они воплощают это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", - добавил представитель ВМС ВСУ.

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Он отметил, что применение надводных кораблей не происходит. С середины осени прошлого года подтверждено пять атак, и три из них произошли благодаря подводным вражеским лодкам.

Напомним, по данным ОК "Південь", в конце апреля россияне в третий раз за полгода применили подводные ракетоносители.