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Новости Война
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ВМФ РФ (180) крылатые ракеты (865) подводная лодка (192) Плетенчук Дмитрий (148)

У войск РФ появилась возможность перезаряжать подлодки в Новороссийске, - Плетенчук

Новоросійськ

Войска РФ могут перезаряжать свои подводные лодки на базе в Новороссийске.

Об этом спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В пункте базирования Новороссийска (у войск РФ, - ред.) появилась возможность перезаряжать подводные лодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без заходов в пункты базирования Севастополя. Вероятно, эту проблему они решили. Это ожидаемо", - сказал Плетенчук.

Также читайте: После удара 30 мая паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу, - Плетенчук

По его словам, в составе российского Черноморского флота до сих пор есть подводные лодки, "сторожевые" и большие десантные корабли, а также носители крылатых ракет.

"Группировка остается достаточно большой. Единственное, что они фактически сейчас свели применение корабельно-катерного состава только к подводным лодкам. Это или носители крылатых ракет, которых у них остается три, или просто подводная лодка дизель-электрическая проекта "Палтус". Мы видим выходы в море этих единиц в последнее время. Сегодня это тот случай, когда количество кораблей вышло больше, чем обычно, но это межбазовый переход, связанный с мерами безопасности. Они воплощают это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", - добавил представитель ВМС ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После удара 30 мая паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу, - Плетенчук

Он отметил, что применение надводных кораблей не происходит. С середины осени прошлого года подтверждено пять атак, и три из них произошли благодаря подводным вражеским лодкам.

Напомним, по данным ОК "Південь", в конце апреля россияне в третий раз за полгода применили подводные ракетоносители.
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Топ комментарии
+8
питання:
і нахєра плетенчук це заявив? полякати марафонських задротів?
так, жоден притомний українець не дивиться тєлєк, взагалі!
хай доповідає, це, буданову і хай буданов думає, що б цього не було.
а нам, вже, покажуть палаючий новоросійськ.
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06.06.2024 17:50
+7
Законна ціль для ЗСУ
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06.06.2024 17:48
+4
Новорос не Балаклава, все буде у причала робитись.
Гарного полювання "Нептунам" та "Магурам".
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06.06.2024 17:48
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Законна ціль для ЗСУ
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06.06.2024 17:48 Ответить
Новорос не Балаклава, все буде у причала робитись.
Гарного полювання "Нептунам" та "Магурам".
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06.06.2024 17:48 Ответить
Чим більше грошей витратять на удари по кацапському флоту, тим менше їх дістанеться сухопутним військам, які несуть основний тягар війни. Волонтери збирають гроші на дрони, а в той же час мільйони $$ витрачаються на потоплення якихось буксирів.
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06.06.2024 17:59 Ответить
Завдяки потопленим отим "буксирам" Україна має можливість користуватися своїми чорноморськими портами , а кацапи навпаки не можуть масово проводити запуски калібрів з акваторії Чорного моря . Чим більше буде об'єм морських перевезень , тим більше коштів матиме бюджет для сухопутних військ , чим менше кацапи запустять калібрів - тим більше збережеться інфраструктура і меншими будуть видатки на її відновлення . У цьому світі все взаємопов'язано , навіть гівняний кацапський буксир ((
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06.06.2024 18:32 Ответить
Ти сратег в натурі..де ви такі експерди беретесь
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06.06.2024 18:36 Ответить
Там де ви "тахтіки " закінчуєтеся ))
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06.06.2024 18:49 Ответить
Ті сухогрузи елементарно московити потоплять звичайною торпедою зі звичайного катера чи ПЧ..а не топлять тому що є договорняк
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06.06.2024 18:41 Ответить
Серйозно ? )) Ти дивися , а я і не знав )) Торпедою ? )) Поряд з Рені , де наших морських дронів як гною ? )) Ну ти і ідіот , стратєх ))
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06.06.2024 18:51 Ответить
Чім більш потоплять носіїв ракет, тім менш їх полетить по містам, тім більш засобів ППО буде можливо використати для прикріття СВ ЗСУ, тімменш загіне солдатів та офіцерів, тімбільш спроможностей, сил та засобів для ведення БД СВ ЗСУ.
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06.06.2024 18:44 Ответить
Ти що , дідько тебе забирай , таке верзеш ? Сидиш десь і підраховуєш мільйони на оборону нашого Чорного моря ? Наші котики загнали російський флот аж під Новоросійськ і мені байдуже скільки ще піде грошей на остаточне знищення цього флоту та й самого Новоросійська вкупі з Керченським мостом . І усе це знищене не аби як зменшить нашим бійцям важкий тягар на суходолі.
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06.06.2024 18:54 Ответить
питання:
і нахєра плетенчук це заявив? полякати марафонських задротів?
так, жоден притомний українець не дивиться тєлєк, взагалі!
хай доповідає, це, буданову і хай буданов думає, що б цього не було.
а нам, вже, покажуть палаючий новоросійськ.
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06.06.2024 17:50 Ответить
Таке враження - що ЗП з преміальними по КРІ в них не за якість роботи, а за кількість всіляких інтерв'ю..
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06.06.2024 17:56 Ответить
Значить туди по винен дядько Хаймарс чи Атакмс завітати...
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06.06.2024 17:53 Ответить
То які ракети долітають до Новоросійська ?
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06.06.2024 18:32 Ответить
Ніякі
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06.06.2024 18:37 Ответить
Якісь та долетять.
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06.06.2024 19:07 Ответить
дивна, як на зеленого речника, заява: "цю проблему вони вирішили"!! а де "чмобіки, дегенерати, чмоні, ракет-на-два-залпи"?!
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06.06.2024 18:50 Ответить
Це повинні бути цілі для того нового підводного українського човна з торпедами ,що показували здається у Дубаї.
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06.06.2024 18:50 Ответить
Це не надовго...
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06.06.2024 19:04 Ответить
 
 