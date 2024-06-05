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После удара 30 мая паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу, - Плетенчук

переправа

После удара ВСУ 30 мая ракетами ATACMS россияне до сих пор не смогли восстановить работу паромной переправы.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас пока что информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет", - сказал он.

По его словам, россияне могут пригнать в Керчь новые паромы, ведь у них есть сообщение с Каспием и балтийским флотом.

Также он напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Напомним в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

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Автор: 

Керчь (442) Крым (26384) паром (87) Плетенчук Дмитрий (167)


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Може по кримському мосту запустити Найвеличнішого, там потім виверження вулкану станеться і землетрус.
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05.06.2024 22:05 Ответить
Міст, сухопутний шлях через Мелітополь. На пороми стратегічно важливі. Першочергова мета!
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05.06.2024 22:09 Ответить
Сухопотним шляхом через Мелітополь не можливо. Крім того, що дороги удовж Азовського завжди у поганому стані, так є ще Чонгар, котрий вже ВСУ роздолбали.
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05.06.2024 22:53 Ответить
Дуже вчасно. Тільки навіщо потрібен Чонгар, для постачання військ противника вздовж Дніпра з Мелітополя?
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05.06.2024 23:07 Ответить
"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде", - сказав він.

Не будет информации про восстановление или не будет восстановления переправы?
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05.06.2024 22:22 Ответить
поромна переправа у Керчі досі не відновила свою роботу

Коли сидимо без світла, дуже тим втішаємось.
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05.06.2024 22:23 Ответить
Та в рот вона іпись та переправа. Чому працює Балаклавська ТЕС і орки в Криму гульбанять по кабакам? Чому тут світло по годинам а там навіть спроб нема адекватної відповіді?
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05.06.2024 22:32 Ответить
Та не переживай , можливо ще знадобиться Балаклавська ТЕЦ та інші енергооб'єкти Криму. А відпочивати можна і при світлі свічок, романтично ж як!
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06.06.2024 05:13 Ответить
 
 