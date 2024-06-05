После удара 30 мая паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу, - Плетенчук

После удара ВСУ 30 мая ракетами ATACMS россияне до сих пор не смогли восстановить работу паромной переправы.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас пока что информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет", - сказал он.

По его словам, россияне могут пригнать в Керчь новые паромы, ведь у них есть сообщение с Каспием и балтийским флотом.

Также он напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.

Напомним в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

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