После удара 30 мая паромная переправа в Керчи до сих пор не возобновила свою работу, - Плетенчук
После удара ВСУ 30 мая ракетами ATACMS россияне до сих пор не смогли восстановить работу паромной переправы.
Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас пока что информации о том, что они возобновили свое функционирование, нет. И вряд ли будет", - сказал он.
По его словам, россияне могут пригнать в Керчь новые паромы, ведь у них есть сообщение с Каспием и балтийским флотом.
Также он напомнил, что у оккупантов еще остались большие десантные корабли, но они боятся их использовать.
Напомним в ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.
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