У РФ нет альтернатив Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, - ОК "Південь"
Крымский мост не выдерживает логистическую нагрузку, поэтому в России вынуждены искать альтернативы. Железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины, - недостроенная.
Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется", - рассказал он.
По словам Плетенчука, морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей, для россиян так же закрыто.
"Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых, кстати, было забыто, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", - пояснил Плетенчук.
На вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для ударов по мосту, спикер ОК "Південь" ответил, что это "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить".
Ранее германское издание Bild со ссылкой на экспертов и аналитиков опубликовало материал, в котором говорится о том, что украинская армия, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Керченскому мосту.
Об этом свидетельствует в частности недавняя атака ВСУ по российским паромам "Авангард" и "Конро Трейдер".
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ВІДПОВІДЬ - Zeiuda
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Хто забороняє?
Верховний?
Сам міст нам ще пригодиться.
Важливіше буде розхерачити пару мостів на тій залізничній гілці, яка будується на півдні.
Арабатська стрілка
Чонгар
Переклад
Порти Криму
який завдячуючы эрмаковы та баканову
працюэ на ворога
@tZEinform
Всім хто говорить про Кримський міст. НІКОЛИ ЦЕЙ БОЯГУЗЛИВИЙ РЕЖИМ ЗЛОДІЇВ І КАЗНОКРАДІВ НЕ ЗВАЖИТЬСЯ НА АТАКУ КРИМСЬКОГО МОСТУ ! НІКОЛИ !
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https://x.com/tZEinform/status/1666024001980841984 1:07 PM · 6 июн. 2023 г.
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