У РФ нет альтернатив Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, - ОК "Південь"

Крымский мост не выдерживает логистическую нагрузку, поэтому в России вынуждены искать альтернативы. Железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины, - недостроенная.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется", - рассказал он.

По словам Плетенчука, морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей, для россиян так же закрыто.

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"Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых, кстати, было забыто, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", - пояснил Плетенчук.

На вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для ударов по мосту, спикер ОК "Південь" ответил, что это "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить".

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Ранее германское издание Bild со ссылкой на экспертов и аналитиков опубликовало материал, в котором говорится о том, что украинская армия, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Керченскому мосту.

Об этом свидетельствует в частности недавняя атака ВСУ по российским паромам "Авангард" и "Конро Трейдер".