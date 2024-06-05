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Новости Оккупация Крыма
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У РФ нет альтернатив Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, - ОК "Південь"

Кримський міст важливий для логістики армії РФ

Крымский мост не выдерживает логистическую нагрузку, поэтому в России вынуждены искать альтернативы. Железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины, - недостроенная.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется", - рассказал он.

По словам Плетенчука, морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей, для россиян так же закрыто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альтернативная Крымскому мосту железная дорога россиян работает только на одном отрезке, - ОК "Південь"

"Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых, кстати, было забыто, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", - пояснил Плетенчук.

На вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для ударов по мосту, спикер ОК "Південь" ответил, что это "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь Крым находится под огневым контролем Сил обороны Украины, - Силы обороны

Ранее германское издание Bild со ссылкой на экспертов и аналитиков опубликовало материал, в котором говорится о том, что украинская армия, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Керченскому мосту.

Об этом свидетельствует в частности недавняя атака ВСУ по российским паромам "Авангард" и "Конро Трейдер".

Автор: 

Крым (26384) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (167)


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Топ комментарии
+13
насправді оберігання цього символа забирає у окупантів дуже багато військової техніки, засобів ППО, плавзасобів та особового складу. І це добре. Головне, щоб і надалі по цьому мосту не функціонувало залізничне сполучення.
Важливіше буде розхерачити пару мостів на тій залізничній гілці, яка будується на півдні.
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05.06.2024 12:41
+10
Про нову залізницю вздовж узбережжя Азовського моря зараз лише глядачі тєлємарафєту не знають.
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05.06.2024 12:41
+6
Тоді чому ви його не обстрілюєте?
Хто забороняє?
Верховний?
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05.06.2024 12:40
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Правила форума Совет форумчан
Нам шо переживати за іх логістику - вони можуть і пердячим паром довозити
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05.06.2024 12:39 Ответить
Ну так ЗНИЩЮЙТЕ , хто вам заважає , чи ДЕРЬМАК НЕ ВЕЛІТ партнерів по террору обідеть?
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05.06.2024 12:47 Ответить
Ракетів ***** - надають поштучно
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05.06.2024 12:49 Ответить
ЗЛОЧІННІ накази ЗЕПЕРЕВЕРТНІВ , ЗСУ НЕ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИ! То їм партнери не дозволяли , заважали , то зброї не було , а на хер ЗЕ&ДЕРЬМАК ЗАБОРОНИВ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ під ча війни і окупації⁉️Це ще не була ЗРАДА⁉️ВСІ ЯК ПРИШЛЕПКУВАТІ ТІЛЬКИ БЕНЬКАМИ МОРГАЛИ🤮

ВІДПОВІДЬ - Zeiuda
l
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05.06.2024 12:52 Ответить
Тоді чому ви його не обстрілюєте?
Хто забороняє?
Верховний?
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05.06.2024 12:40 Ответить
Обстрілювати треба так, щоб міст був зруйнований - поки що так не виходить.
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05.06.2024 12:49 Ответить
Обстрілювати треба так, щоб він перестав функціонувати.
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05.06.2024 12:56 Ответить
Це я і мав на увазі.
Сам міст нам ще пригодиться.
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05.06.2024 13:41 Ответить
Чим, касетними атакамсами? Фарбу подерти?
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05.06.2024 12:52 Ответить
насправді оберігання цього символа забирає у окупантів дуже багато військової техніки, засобів ППО, плавзасобів та особового складу. І це добре. Головне, щоб і надалі по цьому мосту не функціонувало залізничне сполучення.
Важливіше буде розхерачити пару мостів на тій залізничній гілці, яка будується на півдні.
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05.06.2024 12:41 Ответить
Про нову залізницю вздовж узбережжя Азовського моря зараз лише глядачі тєлємарафєту не знають.
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05.06.2024 12:41 Ответить
так та залізниця більш вразлива: ближче до фронту, доступна *** більшого набору засобів ураження, не може бути прикрита ппо, як міст.
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05.06.2024 12:45 Ответить
Зате лагодити швидко та дешево.
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05.06.2024 12:46 Ответить
ну якшо на регулярній основі виносити щотижня по ешелону з бк чи паливом, то замахаєшся його ремонтувати. а якшо раз ні три дні...
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05.06.2024 12:53 Ответить
У нас необмежене постачання ракет?
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05.06.2024 12:55 Ответить
У кацапів є чотири альтернативи:

Арабатська стрілка

Чонгар

Переклад

Порти Криму
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05.06.2024 12:43 Ответить
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05.06.2024 12:44 Ответить
А шкода, що цаккапи не почали будувати до Криму тунель - оце смачна соковита ціль !
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05.06.2024 12:50 Ответить
А що, кримський міст щє не в...и, може вже треба?
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05.06.2024 12:55 Ответить
Ще раз налякали кацапів.
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05.06.2024 13:08 Ответить
а Чонгар??
який завдячуючы эрмаковы та баканову
працюэ на ворога
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05.06.2024 13:21 Ответить
Міст хтось здав так само як південь України,і тепер міст недоторканий,вже більше двох років
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05.06.2024 14:08 Ответить
"tZE inform

@tZEinform

Всім хто говорить про Кримський міст. НІКОЛИ ЦЕЙ БОЯГУЗЛИВИЙ РЕЖИМ ЗЛОДІЇВ І КАЗНОКРАДІВ НЕ ЗВАЖИТЬСЯ НА АТАКУ КРИМСЬКОГО МОСТУ ! НІКОЛИ !
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https://x.com/tZEinform/status/1666024001980841984 1:07 PM · 6 июн. 2023 г.
·

6 767
просмотров

"
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05.06.2024 16:56 Ответить
 
 