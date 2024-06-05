У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Кримський міст не витримує логістичне навантаження, тому у Росії змушені шукати альтернативи. Залізниця, яку росіяни будуть вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованій південній частині України, - недобудована.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте, у них там колись в інфопросторі був проєкт підземного тунелю з Росії до Криму. Я думаю якраз зараз слушний момент почати його будувати, бо інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, мабуть, у них не залишиться", - розповів він.

За словами Плетенчука, морська військова логістика, тобто застосування великих десантних кораблів, для росіян так само закрите.

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"Тому що ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть в нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які, до речі, було забуто, коли було відкрито Керченський міст. Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пороми. Тепер не припадає", - пояснив Плетенчук.

На питання про те, чи зараз слушний момент для ударів по мосту, речник ОК "Південь" відповів, що це "знає обмежене коло людей", і додав, що "подібні споруди достатньо складні, щоб їх уразити".

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Раніше німецьке видання Bild з посиланням на експертів та аналітиків опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що українська армія, ймовірно, готується до того, щоб завдати нового удару по Керченському мосту.

Про це свідчить зокрема нещодавня атака ЗСУ по російських поромах "Авангард" та "Конро Трейдер".