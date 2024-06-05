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Новини Окупація Криму
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У РФ немає альтернатив Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика армії РФ, - ОК "Південь"

Кримський міст важливий для логістики армії РФ

Кримський міст не витримує логістичне навантаження, тому у Росії змушені шукати альтернативи. Залізниця, яку росіяни будуть вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованій південній частині України, - недобудована.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте, у них там колись в інфопросторі був проєкт підземного тунелю з Росії до Криму. Я думаю якраз зараз слушний момент почати його будувати, бо інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, мабуть, у них не залишиться", - розповів він.

За словами Плетенчука, морська військова логістика, тобто застосування великих десантних кораблів, для росіян так само закрите.

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"Тому що ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть в нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які, до речі, було забуто, коли було відкрито Керченський міст. Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пороми. Тепер не припадає", - пояснив Плетенчук.

На питання про те, чи зараз слушний момент для ударів по мосту, речник ОК "Південь" відповів, що це "знає обмежене коло людей", і додав, що "подібні споруди достатньо складні, щоб їх уразити".

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Раніше німецьке видання Bild з посиланням на експертів та аналітиків опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що українська армія, ймовірно, готується до того, щоб завдати нового удару по Керченському мосту.

Про це свідчить зокрема нещодавня атака ЗСУ по російських поромах "Авангард" та "Конро Трейдер".

Автор: 

Крим (14153) Керченський міст (532) Плетенчук Дмитро (173)


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Топ коментарі
+13
насправді оберігання цього символа забирає у окупантів дуже багато військової техніки, засобів ППО, плавзасобів та особового складу. І це добре. Головне, щоб і надалі по цьому мосту не функціонувало залізничне сполучення.
Важливіше буде розхерачити пару мостів на тій залізничній гілці, яка будується на півдні.
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05.06.2024 12:41
+10
Про нову залізницю вздовж узбережжя Азовського моря зараз лише глядачі тєлємарафєту не знають.
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05.06.2024 12:41
+6
Тоді чому ви його не обстрілюєте?
Хто забороняє?
Верховний?
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05.06.2024 12:40
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Нам шо переживати за іх логістику - вони можуть і пердячим паром довозити
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05.06.2024 12:39 Відповісти
Ну так ЗНИЩЮЙТЕ , хто вам заважає , чи ДЕРЬМАК НЕ ВЕЛІТ партнерів по террору обідеть?
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05.06.2024 12:47 Відповісти
Ракетів ***** - надають поштучно
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05.06.2024 12:49 Відповісти
ЗЛОЧІННІ накази ЗЕПЕРЕВЕРТНІВ , ЗСУ НЕ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИ! То їм партнери не дозволяли , заважали , то зброї не було , а на хер ЗЕ&ДЕРЬМАК ЗАБОРОНИВ РАКЕТНІ ПРОГРАМИ під ча війни і окупації⁉️Це ще не була ЗРАДА⁉️ВСІ ЯК ПРИШЛЕПКУВАТІ ТІЛЬКИ БЕНЬКАМИ МОРГАЛИ🤮

ВІДПОВІДЬ - Zeiuda
l
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05.06.2024 12:52 Відповісти
Тоді чому ви його не обстрілюєте?
Хто забороняє?
Верховний?
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05.06.2024 12:40 Відповісти
Обстрілювати треба так, щоб міст був зруйнований - поки що так не виходить.
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05.06.2024 12:49 Відповісти
Обстрілювати треба так, щоб він перестав функціонувати.
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05.06.2024 12:56 Відповісти
Це я і мав на увазі.
Сам міст нам ще пригодиться.
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05.06.2024 13:41 Відповісти
Чим, касетними атакамсами? Фарбу подерти?
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05.06.2024 12:52 Відповісти
насправді оберігання цього символа забирає у окупантів дуже багато військової техніки, засобів ППО, плавзасобів та особового складу. І це добре. Головне, щоб і надалі по цьому мосту не функціонувало залізничне сполучення.
Важливіше буде розхерачити пару мостів на тій залізничній гілці, яка будується на півдні.
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05.06.2024 12:41 Відповісти
Про нову залізницю вздовж узбережжя Азовського моря зараз лише глядачі тєлємарафєту не знають.
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05.06.2024 12:41 Відповісти
так та залізниця більш вразлива: ближче до фронту, доступна *** більшого набору засобів ураження, не може бути прикрита ппо, як міст.
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05.06.2024 12:45 Відповісти
Зате лагодити швидко та дешево.
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05.06.2024 12:46 Відповісти
ну якшо на регулярній основі виносити щотижня по ешелону з бк чи паливом, то замахаєшся його ремонтувати. а якшо раз ні три дні...
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05.06.2024 12:53 Відповісти
У нас необмежене постачання ракет?
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05.06.2024 12:55 Відповісти
У кацапів є чотири альтернативи:

Арабатська стрілка

Чонгар

Переклад

Порти Криму
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05.06.2024 12:43 Відповісти
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05.06.2024 12:44 Відповісти
А шкода, що цаккапи не почали будувати до Криму тунель - оце смачна соковита ціль !
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05.06.2024 12:50 Відповісти
А що, кримський міст щє не в...и, може вже треба?
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05.06.2024 12:55 Відповісти
Ще раз налякали кацапів.
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05.06.2024 13:08 Відповісти
а Чонгар??
який завдячуючы эрмаковы та баканову
працюэ на ворога
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05.06.2024 13:21 Відповісти
Міст хтось здав так само як південь України,і тепер міст недоторканий,вже більше двох років
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05.06.2024 14:08 Відповісти
"tZE inform

@tZEinform

Всім хто говорить про Кримський міст. НІКОЛИ ЦЕЙ БОЯГУЗЛИВИЙ РЕЖИМ ЗЛОДІЇВ І КАЗНОКРАДІВ НЕ ЗВАЖИТЬСЯ НА АТАКУ КРИМСЬКОГО МОСТУ ! НІКОЛИ !
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https://x.com/tZEinform/status/1666024001980841984 1:07 PM · 6 июн. 2023 г.
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просмотров

"
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05.06.2024 16:56 Відповісти
 
 