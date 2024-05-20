Альтернативна Кримському мосту залізниця росіян працює лише на одному відтинку, - ОК "Південь"

Росіяни планують зв’язати фактично Ростов із окупованим Кримом.

Про це заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повноцінно цей коридор суходолом не запрацював, він дійсно поки не зв’язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України, залізниця лише будується. Будується вона досить швидко, і дійсно, росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій. Наразі вона працює лише на одному відтинку. Проте у них є плани зв’язати фактично Ростов із Кримом, особливо враховуючи те, що так званий Кримський міст зараз не забезпечує в достатньому обсязі військову логістику", - сказав він.

Дивіться: У Волгоградській області зійшли з рейок вагони вантажного потяга, горіла солярка. На залізниці кажуть про "втручання сторонніх осіб". ВIДЕО

Плетенчук нагадав, що нова залізниця вкрай важлива для росіян, оскільки вони нині майже не використовують залізницю Керченського мосту.

"Ми цю ситуацію відстежуємо. Звісно, що ця частина залізниці, цей логістичний шлях знаходитиметься ближче до лінії бойового зіткнення. З одного боку, це полегшує логістику нашому ворогу, з іншого – це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента. Тому що спектр наших інструментів, наших систем озброєння, звісно, набагато більший у цьому контексті, ніж для знищення мосту", - пояснив речник ОК "Південь".

Водночас Плетенчук зауважив, що є один мінус, адже "залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко".

Нова залізниця російських окупантів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.

Водночас у Силах оборони заявили, що нова залізниця рашистів перебуватиме у зоні ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни припинили возити озброєння через Керченський міст після українських атак, - The Independent