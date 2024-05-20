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Альтернативна Кримському мосту залізниця росіян працює лише на одному відтинку, - ОК "Південь"

Альтернатива Кримському мосту, росіяни будують залізницю

Росіяни планують зв’язати фактично Ростов із окупованим Кримом.

Про це заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Повноцінно цей коридор суходолом не запрацював, він дійсно поки не зв’язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України, залізниця лише будується. Будується вона досить швидко, і дійсно, росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій. Наразі вона працює лише на одному відтинку. Проте у них є плани зв’язати фактично Ростов із Кримом, особливо враховуючи те, що так званий Кримський міст зараз не забезпечує в достатньому обсязі військову логістику", - сказав він.

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Плетенчук нагадав, що нова залізниця вкрай важлива для росіян, оскільки вони нині майже не використовують залізницю Керченського мосту.

"Ми цю ситуацію відстежуємо. Звісно, що ця частина залізниці, цей логістичний шлях знаходитиметься ближче до лінії бойового зіткнення. З одного боку, це полегшує логістику нашому ворогу, з іншого – це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента. Тому що спектр наших інструментів, наших систем озброєння, звісно, набагато більший у цьому контексті, ніж для знищення мосту", - пояснив речник ОК "Південь".

Водночас Плетенчук зауважив, що є один мінус, адже "залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко".

Нова залізниця російських окупантів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.

Водночас у Силах оборони заявили, що нова залізниця рашистів перебуватиме у зоні ураження.

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Автор: 

залізниця (1501) Керченський міст (532) Плетенчук Дмитро (170)


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Топ коментарі
+16
Не розумію чому Україна спокійно спостерігає за будівництвом залізниці з Ростова. МОжна перетворювати Ростовські залізничні термінали в груду пилу. І робити це потрібно щодня! Мають гинути окупанти-будівники, знищуватися техніка. А як інакше? Кацапи мають втратити надію на функціонування цієї гілки.
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20.05.2024 13:51
+7
"залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко" - виберіть будь-який ключовий міст-шляхопровід, призначте підрозділ, дайте йому засоби ураження - і нехай раз на тиждень хлопці роблять свою роботу по одному і тому самому місцю - кацапські ремонтники та машіиністи швидко втратять потяг до пригод, по-любому буде дешевше, чим ото скиглити "вони усе починять"...
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20.05.2024 14:13
+5
Для заводячих рака за камень - а що таке "працюе на одному відтінку" що це за словоблудіе ? чому просто не сказати вона вже працюе на 50% а ми ніхрена не робимо, бо буратіні коломойского ***** не дозволяе чипати залізку
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20.05.2024 14:30
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росія багато говорила про наземний калідор у крим, була проведена велика і оманлива робота і ось вам, він є...просто перестать стрєлять і сойтись десь посередині діє...
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20.05.2024 14:44 Відповісти
Не розумію чому Україна спокійно спостерігає за будівництвом залізниці з Ростова. МОжна перетворювати Ростовські залізничні термінали в груду пилу. І робити це потрібно щодня! Мають гинути окупанти-будівники, знищуватися техніка. А як інакше? Кацапи мають втратити надію на функціонування цієї гілки.
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20.05.2024 13:51 Відповісти
Особливо там нічого не зробиш, кацапня також відмовилася від подібних планів. Хоча так, періодично будівельну техніку кошмарити дронами можна
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20.05.2024 14:03 Відповісти
залізниця відновлюється швидко . А що заважає лупнути по локомотиву . Ціль не така уже-й складна , тим більше для вигрузки йому потрібно зупинятись . для дрона то дуже жирна ціль.
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20.05.2024 13:54 Відповісти
і як завжди.
ми все знаємо. до всього готові.
не розганяйте зраду і паніку.
і, звісно, кацапська залізниця, запрацює дуже несподівано, чомусь.
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20.05.2024 13:55 Відповісти
То може треба розповідати не про те як швидко вона будується, а про те як її зруйнували! Чи ''д'єрмаки'' не дозволяють? Але ні, в зелених винні або американці, або Европа.
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20.05.2024 13:57 Відповісти
Тобто у кацапських мавп є і міст і залізниця.
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20.05.2024 14:04 Відповісти
"залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко" - виберіть будь-який ключовий міст-шляхопровід, призначте підрозділ, дайте йому засоби ураження - і нехай раз на тиждень хлопці роблять свою роботу по одному і тому самому місцю - кацапські ремонтники та машіиністи швидко втратять потяг до пригод, по-любому буде дешевше, чим ото скиглити "вони усе починять"...
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20.05.2024 14:13 Відповісти
При буратіно коломойского дуже швидко добудували північний потік 2 і він цьому не заважав, так же під його керівництвом ніхто не заважае будувати чугунку в Крим яка бадуеться спокійно без всяких обстрілів вже два роки, а чому ? а тому шо зеленський зрадник і працюе на *****
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20.05.2024 14:21 Відповісти
Фсьо ви врьотьтііі!
Ета Байден-пачєму-ми-нє-в-нато запрєщаіт! ілі Трамп... ілі Шольц ракєти нє дайот!!! Вот!
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20.05.2024 14:29 Відповісти
Для заводячих рака за камень - а що таке "працюе на одному відтінку" що це за словоблудіе ? чому просто не сказати вона вже працюе на 50% а ми ніхрена не робимо, бо буратіні коломойского ***** не дозволяе чипати залізку
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20.05.2024 14:30 Відповісти
ДАЛЬНІСТЬ НАШИХ РАКЕТ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ЗСУ ЗНИЩИТИ ЦЮ ЗАЛІЗНИЦЮ?? ЧИ ЧОМУ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ???
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20.05.2024 15:03 Відповісти
Одночасно готують машиністів-камікадзе.
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20.05.2024 16:16 Відповісти
Черговий "шИдевр" вiд рашамовних редакторiв Цензору - вiдтинок залiзницi
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20.05.2024 16:45 Відповісти
 
 