УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11813 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 566 30

Росіяни припинили возити озброєння через Керченський міст після українських атак, - The Independent

Чому РФ не перевозить зброю Керченським мостом

Росія не використовує Керченський міст для військових потреб після українських ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Independent.

Видання наводить дані аналітиків українського приватного розвідувального агентства Molfar, згідно з якими, на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму у 2014 році, практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для української армії.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

Зазначається, що лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального було помічено 29 лютого. Це був єдиний вантаж за досліджуваний період.

Читайте: Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

У березні та квітні, за даними Molfar, на мосту не було жодного руху за участю російських військових. Агентство використовувало для аналізу комбінацію зображень Maxar, підрахунків вагонів та ідентифікації вантажу.

Використання мосту Росією значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.

Генеральний директор Molfar Артем Старосєк заявив, що після рішення російської влади припинити використання Кримського мосту для поповнення запасів російських сил припало на різко зросла кількість вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.

"Києву тепер варто зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією", - зауважив Старосєк.

На його думку, Україна могла б отримати вигоду, націлюючись на ці сухопутні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

Читайте: Керченський міст в жовтні 2022-го підірвали твердим ракетним паливом, - росЗМІ

Автор: 

росія (64958) Керченський міст (532)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Дочекалися доти вони залізничну дорогу по суходолу побудують!

Але міст, все одно потрібно знищувати не дивлячись ні на ніяке ІПСО про "недоречність та безглуздість" такої дії.
показати весь коментар
07.05.2024 01:37
+11
Зелень замовили здачу задньої. Вже десь договорнули і різко Кримський міст перестає бути пріорітетною ціллю. Все б добре, от тільки лапша на вухах лапотить сильно.
показати весь коментар
07.05.2024 02:07
+10
«Не бийте по мосту, воно того не варте!» Шось мені здається підозрілим, як посил, так і джерела інформації.
Та просто роздовбати міст - буде офігенною моральною втратою для всієї *********.
показати весь коментар
07.05.2024 03:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Керченський міст уже не врятує нічого.
показати весь коментар
07.05.2024 01:26 Відповісти
Хтось знову дуже не хоче ескаліровать.Навіть супутникові фотки підігнали мамкіним осінтерам.
показати весь коментар
07.05.2024 01:33 Відповісти
Зелень замовили здачу задньої. Вже десь договорнули і різко Кримський міст перестає бути пріорітетною ціллю. Все б добре, от тільки лапша на вухах лапотить сильно.
показати весь коментар
07.05.2024 02:07 Відповісти
Залізничну лінію до Маріуполя вже побудували?
показати весь коментар
07.05.2024 01:34 Відповісти
Вже були фото, поїзда їдуть
показати весь коментар
07.05.2024 01:39 Відповісти
А її хіба не було?...металургійні комбінати і без залізниці...
показати весь коментар
07.05.2024 06:53 Відповісти
Дочекалися доти вони залізничну дорогу по суходолу побудують!

Але міст, все одно потрібно знищувати не дивлячись ні на ніяке ІПСО про "недоречність та безглуздість" такої дії.
показати весь коментар
07.05.2024 01:37 Відповісти
Часть статьи, где сказано, что это случилось в результате того, что сухопутный коридор теперь выполняет эту функцию, почему-то не вошла.
Бей теперь по крымскому мосту-не бей - до сраки. Логистику это уже не ухудшит.
показати весь коментар
07.05.2024 02:21 Відповісти
Вы немного тупой, ухудшит. И сильно. Во вторых, эта ЖД в радиусе поражения. И регулярно отправлять туда подарки будет даже легче.
показати весь коментар
07.05.2024 02:26 Відповісти
Сам ты тупой, тебе целую статью дали, где сказано что она не используется и так. Но ты как баран продолжаешь настаивать на своём.
Во-вторых, "подарками" ЖД сообщение никоим образом перерезать не удастся, только сухопутными войсками. Иначе кацапы давно бы уже разобрали ракетами и дронами логистику ВСУ на Донбассе.
показати весь коментар
07.05.2024 02:36 Відповісти
Статься говно.
Боеприпасы мостом не возят, но возят много другого.

ЖД не перерзаються, в этом нет смысла. Полотно восстановят за сутки. А вот когда груженные товарняки ловят ракеты и дроны, это да. Плюс, диверсионные. Правила рельсовой войны придуманы не вчера.
показати весь коментар
07.05.2024 12:07 Відповісти
«Не бийте по мосту, воно того не варте!» Шось мені здається підозрілим, як посил, так і джерела інформації.
Та просто роздовбати міст - буде офігенною моральною втратою для всієї *********.
показати весь коментар
07.05.2024 03:33 Відповісти
А для чого, якщо можна напряму через Маріуполь🤦🤦🤦
показати весь коментар
07.05.2024 03:46 Відповісти
Московиты в качестве трофеев должны представить на Поклонной горе украденные в Буче унитазы.
показати весь коментар
07.05.2024 04:25 Відповісти
Та це з нагоди-Янукович свій золотий на продаж виставив!
показати весь коментар
07.05.2024 05:28 Відповісти
Завалити і не думати .
показати весь коментар
07.05.2024 05:52 Відповісти
Не потрібно бути аналітиком чи експертом в студії на ТВ! --- міст не чіпаємо...щоб не злити хкуйла... а координати обхідної залізниці відомі???... окупанти її будували з впевніностю, що вона буде працювати бездоганно і обстріли їй не страшні...?????
показати весь коментар
07.05.2024 06:14 Відповісти
Координати обходної кацапської залізниці це страшна тайна. Ніхто навіть не здогадується де вона йде вздовж Азовського моря. Все. Ми всє умрьом!
показати весь коментар
07.05.2024 06:27 Відповісти
точно
показати весь коментар
07.05.2024 06:31 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2024 06:57 Відповісти
Ну якщо він їм не потрібен, то навіщо такі заходи безпеки?

Таке враження, що комусь як і у випадкку з руснявими НПЗ, дуже не хочеться, щоб наші били по окупованій території Криму.
показати весь коментар
07.05.2024 06:49 Відповісти
це все маячня. Рашисти залізяки пруть суходолом. Та й брехати москалі майстри.
показати весь коментар
07.05.2024 07:02 Відповісти
Нєєє . Хоч возять, хоч не возять , потрібно знищити, цей символ окупації
показати весь коментар
07.05.2024 07:15 Відповісти
Да может на открых платформах не возят "умные тоже" .А гражданским транспортом ?.Сейчас логистика поменялась.Но в Крыму дофига и пво и шахеды от туда запускают постоянно.Очень заказное сообщение и притом кому выгодно? Только кацапам.
показати весь коментар
07.05.2024 08:55 Відповісти
Розповсюдження через ЗМІ інформації про "відсутність перевезень зброї" кримським мостом більше схоже на намагання ввести в оману та у разі атаки ЗСУ по цьому по мосту виставити це як "атаку по цивільному об'єкту" задля демонізації України!!!
показати весь коментар
07.05.2024 09:21 Відповісти
Дешеве порно. Вони зі супутника побачили та проаналізували зміст потягів за тривалий проміжок часу 😂😂😂 Хоча для поціновувачів всіляких серіалів піде, і не таке лайно хавали
показати весь коментар
07.05.2024 10:22 Відповісти
Прогрів публіки)
показати весь коментар
07.05.2024 10:28 Відповісти
 
 