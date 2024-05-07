Росіяни припинили возити озброєння через Керченський міст після українських атак, - The Independent

Росія не використовує Керченський міст для військових потреб після українських ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Independent.

Видання наводить дані аналітиків українського приватного розвідувального агентства Molfar, згідно з якими, на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму у 2014 році, практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для української армії.

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

Зазначається, що лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального було помічено 29 лютого. Це був єдиний вантаж за досліджуваний період.

Читайте: Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

У березні та квітні, за даними Molfar, на мосту не було жодного руху за участю російських військових. Агентство використовувало для аналізу комбінацію зображень Maxar, підрахунків вагонів та ідентифікації вантажу.

Використання мосту Росією значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.

Генеральний директор Molfar Артем Старосєк заявив, що після рішення російської влади припинити використання Кримського мосту для поповнення запасів російських сил припало на різко зросла кількість вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.

"Києву тепер варто зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією", - зауважив Старосєк.

На його думку, Україна могла б отримати вигоду, націлюючись на ці сухопутні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

Читайте: Керченський міст в жовтні 2022-го підірвали твердим ракетним паливом, - росЗМІ