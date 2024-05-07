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Новости Война
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Россияне перестали возить вооружение через Керченский мост после украинских атак, - The Independent

Чому РФ не перевозить зброю Керченським мостом

Россия не использует Керченский мост для военных нужд, после украинских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Independent.

Издание приводит данные аналитиков украинского частного разведывательного агентства Molfar, согласно которым, на мосту, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, практически отсутствует движение транспорта, и поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для украинской армии.

Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и присланы The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

Отмечается, что только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего был замечен 29 февраля. Это был единственный груз за исследуемый период.

Читайте: Кислица намекнул, что Крымский мост прекратит существование в 2024 году

В марте и апреле, по данным Molfar, на мосту не было ни одного движения с участием российских военных. Агентство использовало для анализа комбинацию изображений Maxar, подсчетов вагонов и идентификации груза.

Использование моста Россией значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе.

Генеральный директор Molfar Артем Старосек заявил, что после решения российских властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил пришлось на резко возросшее количество грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

"Киеву теперь стоит сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - отметил Старосек.

По его мнению, Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

Читайте: Керченский мост в октябре 2022-го взорвали твердым ракетным топливом, - росСМИ

Автор: 

россия (95388) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+11
Дочекалися доти вони залізничну дорогу по суходолу побудують!

Але міст, все одно потрібно знищувати не дивлячись ні на ніяке ІПСО про "недоречність та безглуздість" такої дії.
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07.05.2024 01:37
+11
Зелень замовили здачу задньої. Вже десь договорнули і різко Кримський міст перестає бути пріорітетною ціллю. Все б добре, от тільки лапша на вухах лапотить сильно.
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07.05.2024 02:07
+10
«Не бийте по мосту, воно того не варте!» Шось мені здається підозрілим, як посил, так і джерела інформації.
Та просто роздовбати міст - буде офігенною моральною втратою для всієї *********.
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07.05.2024 03:33
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Керченський міст уже не врятує нічого.
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07.05.2024 01:26 Ответить
Хтось знову дуже не хоче ескаліровать.Навіть супутникові фотки підігнали мамкіним осінтерам.
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07.05.2024 01:33 Ответить
Зелень замовили здачу задньої. Вже десь договорнули і різко Кримський міст перестає бути пріорітетною ціллю. Все б добре, от тільки лапша на вухах лапотить сильно.
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07.05.2024 02:07 Ответить
Залізничну лінію до Маріуполя вже побудували?
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07.05.2024 01:34 Ответить
Вже були фото, поїзда їдуть
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07.05.2024 01:39 Ответить
А її хіба не було?...металургійні комбінати і без залізниці...
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07.05.2024 06:53 Ответить
Дочекалися доти вони залізничну дорогу по суходолу побудують!

Але міст, все одно потрібно знищувати не дивлячись ні на ніяке ІПСО про "недоречність та безглуздість" такої дії.
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07.05.2024 01:37 Ответить
Часть статьи, где сказано, что это случилось в результате того, что сухопутный коридор теперь выполняет эту функцию, почему-то не вошла.
Бей теперь по крымскому мосту-не бей - до сраки. Логистику это уже не ухудшит.
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07.05.2024 02:21 Ответить
Вы немного тупой, ухудшит. И сильно. Во вторых, эта ЖД в радиусе поражения. И регулярно отправлять туда подарки будет даже легче.
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07.05.2024 02:26 Ответить
Сам ты тупой, тебе целую статью дали, где сказано что она не используется и так. Но ты как баран продолжаешь настаивать на своём.
Во-вторых, "подарками" ЖД сообщение никоим образом перерезать не удастся, только сухопутными войсками. Иначе кацапы давно бы уже разобрали ракетами и дронами логистику ВСУ на Донбассе.
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07.05.2024 02:36 Ответить
Статься говно.
Боеприпасы мостом не возят, но возят много другого.

ЖД не перерзаються, в этом нет смысла. Полотно восстановят за сутки. А вот когда груженные товарняки ловят ракеты и дроны, это да. Плюс, диверсионные. Правила рельсовой войны придуманы не вчера.
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07.05.2024 12:07 Ответить
«Не бийте по мосту, воно того не варте!» Шось мені здається підозрілим, як посил, так і джерела інформації.
Та просто роздовбати міст - буде офігенною моральною втратою для всієї *********.
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07.05.2024 03:33 Ответить
А для чого, якщо можна напряму через Маріуполь🤦🤦🤦
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07.05.2024 03:46 Ответить
Московиты в качестве трофеев должны представить на Поклонной горе украденные в Буче унитазы.
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07.05.2024 04:25 Ответить
Та це з нагоди-Янукович свій золотий на продаж виставив!
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07.05.2024 05:28 Ответить
Завалити і не думати .
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07.05.2024 05:52 Ответить
Не потрібно бути аналітиком чи експертом в студії на ТВ! --- міст не чіпаємо...щоб не злити хкуйла... а координати обхідної залізниці відомі???... окупанти її будували з впевніностю, що вона буде працювати бездоганно і обстріли їй не страшні...?????
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07.05.2024 06:14 Ответить
Координати обходної кацапської залізниці це страшна тайна. Ніхто навіть не здогадується де вона йде вздовж Азовського моря. Все. Ми всє умрьом!
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07.05.2024 06:27 Ответить
точно
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07.05.2024 06:31 Ответить
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07.05.2024 06:57 Ответить
Ну якщо він їм не потрібен, то навіщо такі заходи безпеки?

Таке враження, що комусь як і у випадкку з руснявими НПЗ, дуже не хочеться, щоб наші били по окупованій території Криму.
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07.05.2024 06:49 Ответить
це все маячня. Рашисти залізяки пруть суходолом. Та й брехати москалі майстри.
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07.05.2024 07:02 Ответить
Нєєє . Хоч возять, хоч не возять , потрібно знищити, цей символ окупації
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07.05.2024 07:15 Ответить
Да может на открых платформах не возят "умные тоже" .А гражданским транспортом ?.Сейчас логистика поменялась.Но в Крыму дофига и пво и шахеды от туда запускают постоянно.Очень заказное сообщение и притом кому выгодно? Только кацапам.
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07.05.2024 08:55 Ответить
Розповсюдження через ЗМІ інформації про "відсутність перевезень зброї" кримським мостом більше схоже на намагання ввести в оману та у разі атаки ЗСУ по цьому по мосту виставити це як "атаку по цивільному об'єкту" задля демонізації України!!!
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07.05.2024 09:21 Ответить
Дешеве порно. Вони зі супутника побачили та проаналізували зміст потягів за тривалий проміжок часу 😂😂😂 Хоча для поціновувачів всіляких серіалів піде, і не таке лайно хавали
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07.05.2024 10:22 Ответить
Прогрів публіки)
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07.05.2024 10:28 Ответить
 
 