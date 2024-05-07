Россияне перестали возить вооружение через Керченский мост после украинских атак, - The Independent
Россия не использует Керченский мост для военных нужд, после украинских ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Independent.
Издание приводит данные аналитиков украинского частного разведывательного агентства Molfar, согласно которым, на мосту, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, практически отсутствует движение транспорта, и поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для украинской армии.
Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и присланы The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.
Отмечается, что только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего был замечен 29 февраля. Это был единственный груз за исследуемый период.
В марте и апреле, по данным Molfar, на мосту не было ни одного движения с участием российских военных. Агентство использовало для анализа комбинацию изображений Maxar, подсчетов вагонов и идентификации груза.
Использование моста Россией значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе.
Генеральный директор Molfar Артем Старосек заявил, что после решения российских властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил пришлось на резко возросшее количество грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.
"Киеву теперь стоит сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - отметил Старосек.
По его мнению, Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.
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Але міст, все одно потрібно знищувати не дивлячись ні на ніяке ІПСО про "недоречність та безглуздість" такої дії.
Бей теперь по крымскому мосту-не бей - до сраки. Логистику это уже не ухудшит.
Во-вторых, "подарками" ЖД сообщение никоим образом перерезать не удастся, только сухопутными войсками. Иначе кацапы давно бы уже разобрали ракетами и дронами логистику ВСУ на Донбассе.
Боеприпасы мостом не возят, но возят много другого.
ЖД не перерзаються, в этом нет смысла. Полотно восстановят за сутки. А вот когда груженные товарняки ловят ракеты и дроны, это да. Плюс, диверсионные. Правила рельсовой войны придуманы не вчера.
Та просто роздовбати міст - буде офігенною моральною втратою для всієї *********.
Таке враження, що комусь як і у випадкку з руснявими НПЗ, дуже не хочеться, щоб наші били по окупованій території Криму.