Россияне перестали возить вооружение через Керченский мост после украинских атак, - The Independent

Россия не использует Керченский мост для военных нужд, после украинских ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Independent.

Издание приводит данные аналитиков украинского частного разведывательного агентства Molfar, согласно которым, на мосту, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, практически отсутствует движение транспорта, и поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для украинской армии.

Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и присланы The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

Отмечается, что только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего был замечен 29 февраля. Это был единственный груз за исследуемый период.

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В марте и апреле, по данным Molfar, на мосту не было ни одного движения с участием российских военных. Агентство использовало для анализа комбинацию изображений Maxar, подсчетов вагонов и идентификации груза.

Использование моста Россией значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе.

Генеральный директор Molfar Артем Старосек заявил, что после решения российских властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил пришлось на резко возросшее количество грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

"Киеву теперь стоит сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", - отметил Старосек.

По его мнению, Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

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