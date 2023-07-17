На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет
По предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил предатель Сергей Аксенов и российский Telegram-канал Baza.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы.
Проговорив с министром транспорта РФ Виталием Геннадиевичем Савельевым, принимаются меры по возобновлению ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - написал Аксенов.
По данным "Baza" на Крымском мосту "упал" пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.
Падение пролета моста подтверждают и другие российские СМИ. Местные жители сообщают, что слышали взрывы.
В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Местные Telegram-каналы сообщают, что паромная переправа через Керченский пролив не работает.
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І, якщо до тебе ще не дійшло, Путіну не потрібні приводи. Він гатить по Україні усім що є.
Якийсь ти, хлопче, підозрілий. Якусь маячню розганяєш.
поясніть сенс в напів-мірах? зазделегідь знали що зруйнують 1 полосу, і що далі? Трошки черг для кацапів. Смисл?
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Чим далі, тим краще!
Згодом також і арти!
Отже, для загрози ізоляції Південно-Кримської групировки орків нам треба просунутись на Мелітополь-Бердянськ ще хоча б на 20-30 км
Матка Боскха Ченсьтохова!
Цо то робі ? 😂
Тримаємо кулаки за наших хлопців на передку.
Героям слава !
Україна понад усе!
ЗСУ Хвала!