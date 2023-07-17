На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет

По предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил предатель Сергей Аксенов и российский Telegram-канал Baza.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Проговорив с министром транспорта РФ Виталием Геннадиевичем Савельевым, принимаются меры по возобновлению ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - написал Аксенов.

Смотрите: Железнодорожный путь поврежден в Кировском районе оккупированного Крыма, - предатель Аксенов. ФОТО

По данным "Baza" на Крымском мосту "упал" пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

Падение пролета моста подтверждают и другие российские СМИ. Местные жители сообщают, что слышали взрывы.

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Местные Telegram-каналы сообщают, что паромная переправа через Керченский пролив не работает.