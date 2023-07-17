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На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет

кримський,міст

По предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил предатель Сергей Аксенов и российский Telegram-канал Baza.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Проговорив с министром транспорта РФ Виталием Геннадиевичем Савельевым, принимаются меры по возобновлению ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - написал Аксенов.

Смотрите: Железнодорожный путь поврежден в Кировском районе оккупированного Крыма, - предатель Аксенов. ФОТО

По данным "Baza" на Крымском мосту "упал" пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

Падение пролета моста подтверждают и другие российские СМИ. Местные жители сообщают, что слышали взрывы.

В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Местные Telegram-каналы сообщают, что паромная переправа через Керченский пролив не работает.

взрыв (6829) Крым (26437) Аксенов Сергей (361) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+104
Это голландцы ..сегодня 9 лет мн17
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17.07.2023 06:13 Ответить
+71
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17.07.2023 07:57 Ответить
+56
Дуже малоймовірно що там могли загинути Люди....
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17.07.2023 06:28 Ответить
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17.07.2023 07:25 Ответить
Что жє праізашло? 😱
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17.07.2023 07:26 Ответить
Типичная рукожопость орков при строительстве. Если бы по мосту ударили украинцы - от этого моста мало что бы осталось.
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17.07.2023 10:02 Ответить
ЗСУ роблять те що можна зробити тими засобами що є в наявності. Я в свою армію вірю, на відміну від тебе. А ти, якщо такий розумний, піди зроби як треба. Чи ти дійсно вважаєш, що ЗСУ можуть зробити більше, просто не хочуть?
І, якщо до тебе ще не дійшло, Путіну не потрібні приводи. Він гатить по Україні усім що є.

Якийсь ти, хлопче, підозрілий. Якусь маячню розганяєш.
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17.07.2023 13:22 Ответить
ЗСУ можуть зробити більше, просто не хочуть?
поясніть сенс в напів-мірах? зазделегідь знали що зруйнують 1 полосу, і що далі? Трошки черг для кацапів. Смисл?
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17.07.2023 16:55 Ответить
‎17.‎07.‎2023

Патрульний катер ВМС РФ виявив в районі поромної переправи з Криму на материкову частину РФ 4 плавучі об'єкти невідомого походження. Рух поромної переправи припинено.

На Кримському мосту відбулась "технологічна деформація опорних конструкцій мосту " в районі 145 опори. Рух мостом припинено
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17.07.2023 07:28 Ответить
Чудова новина. Мрію, щоб кожен день починався з такого. А що на це завоняв алкочупа-чупс, ядерній удар по НАТО вже нанесений?
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17.07.2023 07:31 Ответить
Зателефонував на Десну - підняв хлопцям настрій Хоч і клює риба поганенько - але настрій піднявся! Уже "пішла луна гаєм" - дехто вже "заслав гінців" до магазину!
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17.07.2023 08:33 Ответить
Є якісь фотодокази?
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17.07.2023 07:34 Ответить
Добре! Керченський пролив там не просто так. Ми знаємо, бо саме наші пращури Чорне море викопали.
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17.07.2023 07:36 Ответить
"Бо з 2014 року ніяких вибухів на мосту не було", звичайно, вибухи було важко організувати якщо прийняти до уваги це - "Початок будівництва19.02.2016, Відкрито15.05.2018"
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17.07.2023 09:39 Ответить
Генерал сказав генерал зробив ,це вам не абрисовичі с будоновими
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17.07.2023 07:40 Ответить
Довбень це СБУ з морськими силами. Керували СБУ операцією
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17.07.2023 11:42 Ответить
Як мало нам треба для щастя. Дякую всім причетним до цього дійства.
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17.07.2023 07:44 Ответить
По-домашнему...
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17.07.2023 07:51 Ответить
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17.07.2023 07:57 Ответить
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17.07.2023 08:34 Ответить
Не вийде! "Святий бутлегер", два роки тому, так "задовбав" там пінгвінів проповідями про "народ-богоносець", що у них розвинулася "агалтелая русафобия"!
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17.07.2023 08:37 Ответить
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17.07.2023 09:35 Ответить
Міст в очікувані удару вирішив впасти сам. Навіть і мосту сцикотно. За цим пролітом будуть падати і інші, бо робили його рукожопі.
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17.07.2023 07:59 Ответить
Судячи з цього назріває великий шухер.
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17.07.2023 08:03 Ответить
Тонеми-АДАКАЖИ
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17.07.2023 08:04 Ответить
Амінь !!...
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17.07.2023 08:06 Ответить
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17.07.2023 08:07 Ответить
Альтернативний маршрут в Крим можна обстрілювати з України.
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17.07.2023 08:14 Ответить
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17.07.2023 08:19 Ответить
+ 💯!
Чим далі, тим краще!
Згодом також і арти!

Отже, для загрози ізоляції Південно-Кримської групировки орків нам треба просунутись на Мелітополь-Бердянськ ще хоча б на 20-30 км
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17.07.2023 08:29 Ответить
єдина альтернатива для москалів це пекло
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17.07.2023 09:17 Ответить
Як радісно на душі. Побільше б таких новин
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17.07.2023 08:09 Ответить
Щось пішло не так ,
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17.07.2023 08:09 Ответить
Та навпаки - все іде так
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17.07.2023 08:14 Ответить
два хлапка і паніженіє уравня аднаво из пральотав. ничево страшнава, таварищи! все па плану, патерь нет!
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17.07.2023 08:15 Ответить
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17.07.2023 08:20 Ответить
Тепер можна й до праці!
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17.07.2023 08:22 Ответить
Ієзус Назаранський !
Матка Боскха Ченсьтохова!
Цо то робі ? 😂
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17.07.2023 08:24 Ответить
На фото \станом на 8-00\ сліди від вибуху не дуже помітно-скоріше за все завалились конструкції.Як казали специ -там грунти не дозволяють будувати міст. Смерть ворогам !Героям слава !
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17.07.2023 08:28 Ответить
Що капець, що ..опа, все одно! 😂
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17.07.2023 08:30 Ответить
Тепер вже по-дорослому.
Тримаємо кулаки за наших хлопців на передку.
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17.07.2023 08:28 Ответить
Цікаво одне. як можна було їхати на відпочинок до Криму, коли тут поруч війна (ну або по їх СВО). Це ще раз підтверджує - немає мізків в орконаселення.
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17.07.2023 08:30 Ответить
Бєдные отдыхающие в трусиках и нательных крестиках ... 😂
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17.07.2023 08:31 Ответить
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17.07.2023 08:34 Ответить
Тиждень почався з гарних новин.Браво ЗСУ!
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17.07.2023 08:39 Ответить
"...вживаються заходи для відновлення ситуації." - як не перекладай російською, виходить так, що руйнування треба повторити. Агов, копірайтери, без фанатизму, плз
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17.07.2023 08:40 Ответить
супер!
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17.07.2023 08:47 Ответить
...поломался.... кремлемостиГ
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17.07.2023 08:49 Ответить
головне що ми тут не при справах. впав то впав, може то курив хтось не там де треба?
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17.07.2023 08:52 Ответить
Прогін, а не проліт
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17.07.2023 08:58 Ответить
гражданская война...
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17.07.2023 09:04 Ответить
ну хто так будує
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17.07.2023 09:12 Ответить
Китай, звісно.
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17.07.2023 09:19 Ответить
榮耀屬於烏克蘭 !
Героям слава !
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17.07.2023 09:28 Ответить
купальный сезон того...
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17.07.2023 09:18 Ответить
Для прогонів моста він тільки починається
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17.07.2023 10:20 Ответить
Эх, жалко не по главному пролёту
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17.07.2023 09:25 Ответить
головний на наші території - ми його в полон візьмем
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17.07.2023 09:51 Ответить
Не прольот, а зальот!
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17.07.2023 09:32 Ответить
І бойові дельфіни не допомогли...
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17.07.2023 09:58 Ответить
Сильні магнітні бурі... Увесь тиждень...
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17.07.2023 10:06 Ответить
Ну і Славненько!
Україна понад усе!
ЗСУ Хвала!
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17.07.2023 10:21 Ответить
В. І. Ул'янов: -"Товаріщі, ламайтє фанєру!"
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17.07.2023 10:26 Ответить
Це звичайна подія. Нічого надзвичайного.
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17.07.2023 10:41 Ответить
Меры поговорили с министром транспорта? Акуда еще возобновлять ситуацию? По-моему дроны ее уже возобновили, и, даже, улучшили
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17.07.2023 10:45 Ответить
Дайош марку Кримський міст пішов на..!)
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17.07.2023 10:55 Ответить
Сьогодні треба відсвяткувати таку гарну новину.Дістаю вишнівку...
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17.07.2023 11:03 Ответить
За Каховське ГЕС!
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17.07.2023 11:35 Ответить
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17.07.2023 12:50 Ответить
девочки без трусиков и крестиков
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17.07.2023 16:07 Ответить
Ну шо кацапи як там ваш "нєубіваємий мост" поживає з бетоними опорами в 15 метрів в діаметрі 🤣
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17.07.2023 13:00 Ответить
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