На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт

За попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив зрадник Сергій Аксьонов та російській Telegram-канал Baza.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи й всі відповідальні служби.

Проговорив із міністром транспорту РФ Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю", - написав Аксьонов.

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За даними "Baza" на Кримському мосту "впав" проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини й ще одна постраждала.

Падіння прольоту мосту підтверджують і інші російські ЗМІ. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибухи.

У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту утворився багатокілометровий затор. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що поромна переправа через Керченську протоку не працює.