На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт
За попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив зрадник Сергій Аксьонов та російській Telegram-канал Baza.
"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи й всі відповідальні служби.
Проговорив із міністром транспорту РФ Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю", - написав Аксьонов.
За даними "Baza" на Кримському мосту "впав" проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини й ще одна постраждала.
Падіння прольоту мосту підтверджують і інші російські ЗМІ. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибухи.
У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту утворився багатокілометровий затор. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що поромна переправа через Керченську протоку не працює.
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І, якщо до тебе ще не дійшло, Путіну не потрібні приводи. Він гатить по Україні усім що є.
Якийсь ти, хлопче, підозрілий. Якусь маячню розганяєш.
поясніть сенс в напів-мірах? зазделегідь знали що зруйнують 1 полосу, і що далі? Трошки черг для кацапів. Смисл?
Патрульний катер ВМС РФ виявив в районі поромної переправи з Криму на материкову частину РФ 4 плавучі об'єкти невідомого походження. Рух поромної переправи припинено.
На Кримському мосту відбулась "технологічна деформація опорних конструкцій мосту " в районі 145 опори. Рух мостом припинено
Чим далі, тим краще!
Згодом також і арти!
Отже, для загрози ізоляції Південно-Кримської групировки орків нам треба просунутись на Мелітополь-Бердянськ ще хоча б на 20-30 км
Матка Боскха Ченсьтохова!
Цо то робі ? 😂
Тримаємо кулаки за наших хлопців на передку.
Героям слава !
Україна понад усе!
ЗСУ Хвала!