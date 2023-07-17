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Новини
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На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт

кримський,міст

За попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив зрадник Сергій Аксьонов та російській Telegram-канал Baza.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи й всі відповідальні служби.

Проговорив із міністром транспорту РФ Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю", - написав Аксьонов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух Кримським мостом тимчасово зупиняли в обидва боки, - телеграм-канал Mash. ВIДЕО

За даними "Baza" на Кримському мосту "впав" проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини й ще одна постраждала.

Падіння прольоту мосту підтверджують і інші російські ЗМІ. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибухи.

У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту утворився багатокілометровий затор. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що поромна переправа через Керченську протоку не працює.

Автор: 

вибух (4541) Крим (14203) Аксьонов Сергій (225) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+104
Это голландцы ..сегодня 9 лет мн17
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17.07.2023 06:13 Відповісти
+71
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17.07.2023 07:57 Відповісти
+56
Дуже малоймовірно що там могли загинути Люди....
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17.07.2023 06:28 Відповісти
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17.07.2023 07:25 Відповісти
Что жє праізашло? 😱
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17.07.2023 07:26 Відповісти
Типичная рукожопость орков при строительстве. Если бы по мосту ударили украинцы - от этого моста мало что бы осталось.
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17.07.2023 10:02 Відповісти
ЗСУ роблять те що можна зробити тими засобами що є в наявності. Я в свою армію вірю, на відміну від тебе. А ти, якщо такий розумний, піди зроби як треба. Чи ти дійсно вважаєш, що ЗСУ можуть зробити більше, просто не хочуть?
І, якщо до тебе ще не дійшло, Путіну не потрібні приводи. Він гатить по Україні усім що є.

Якийсь ти, хлопче, підозрілий. Якусь маячню розганяєш.
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17.07.2023 13:22 Відповісти
ЗСУ можуть зробити більше, просто не хочуть?
поясніть сенс в напів-мірах? зазделегідь знали що зруйнують 1 полосу, і що далі? Трошки черг для кацапів. Смисл?
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17.07.2023 16:55 Відповісти
‎17.‎07.‎2023

Патрульний катер ВМС РФ виявив в районі поромної переправи з Криму на материкову частину РФ 4 плавучі об'єкти невідомого походження. Рух поромної переправи припинено.

На Кримському мосту відбулась "технологічна деформація опорних конструкцій мосту " в районі 145 опори. Рух мостом припинено
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17.07.2023 07:28 Відповісти
Чудова новина. Мрію, щоб кожен день починався з такого. А що на це завоняв алкочупа-чупс, ядерній удар по НАТО вже нанесений?
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17.07.2023 07:31 Відповісти
Зателефонував на Десну - підняв хлопцям настрій Хоч і клює риба поганенько - але настрій піднявся! Уже "пішла луна гаєм" - дехто вже "заслав гінців" до магазину!
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17.07.2023 08:33 Відповісти
Є якісь фотодокази?
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17.07.2023 07:34 Відповісти
Добре! Керченський пролив там не просто так. Ми знаємо, бо саме наші пращури Чорне море викопали.
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17.07.2023 07:36 Відповісти
"Бо з 2014 року ніяких вибухів на мосту не було", звичайно, вибухи було важко організувати якщо прийняти до уваги це - "Початок будівництва19.02.2016, Відкрито15.05.2018"
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17.07.2023 09:39 Відповісти
Генерал сказав генерал зробив ,це вам не абрисовичі с будоновими
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17.07.2023 07:40 Відповісти
Довбень це СБУ з морськими силами. Керували СБУ операцією
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17.07.2023 11:42 Відповісти
Як мало нам треба для щастя. Дякую всім причетним до цього дійства.
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17.07.2023 07:44 Відповісти
По-домашнему...
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17.07.2023 07:51 Відповісти
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17.07.2023 07:57 Відповісти
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17.07.2023 08:34 Відповісти
Не вийде! "Святий бутлегер", два роки тому, так "задовбав" там пінгвінів проповідями про "народ-богоносець", що у них розвинулася "агалтелая русафобия"!
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17.07.2023 08:37 Відповісти
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17.07.2023 09:35 Відповісти
Міст в очікувані удару вирішив впасти сам. Навіть і мосту сцикотно. За цим пролітом будуть падати і інші, бо робили його рукожопі.
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17.07.2023 07:59 Відповісти
Судячи з цього назріває великий шухер.
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17.07.2023 08:03 Відповісти
Тонеми-АДАКАЖИ
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17.07.2023 08:04 Відповісти
Амінь !!...
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17.07.2023 08:06 Відповісти
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17.07.2023 08:07 Відповісти
Альтернативний маршрут в Крим можна обстрілювати з України.
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17.07.2023 08:14 Відповісти
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17.07.2023 08:19 Відповісти
+ 💯!
Чим далі, тим краще!
Згодом також і арти!

Отже, для загрози ізоляції Південно-Кримської групировки орків нам треба просунутись на Мелітополь-Бердянськ ще хоча б на 20-30 км
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17.07.2023 08:29 Відповісти
єдина альтернатива для москалів це пекло
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17.07.2023 09:17 Відповісти
Як радісно на душі. Побільше б таких новин
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17.07.2023 08:09 Відповісти
Щось пішло не так ,
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17.07.2023 08:09 Відповісти
Та навпаки - все іде так
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17.07.2023 08:14 Відповісти
два хлапка і паніженіє уравня аднаво из пральотав. ничево страшнава, таварищи! все па плану, патерь нет!
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17.07.2023 08:15 Відповісти
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17.07.2023 08:20 Відповісти
Тепер можна й до праці!
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17.07.2023 08:22 Відповісти
Ієзус Назаранський !
Матка Боскха Ченсьтохова!
Цо то робі ? 😂
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17.07.2023 08:24 Відповісти
На фото \станом на 8-00\ сліди від вибуху не дуже помітно-скоріше за все завалились конструкції.Як казали специ -там грунти не дозволяють будувати міст. Смерть ворогам !Героям слава !
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17.07.2023 08:28 Відповісти
Що капець, що ..опа, все одно! 😂
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17.07.2023 08:30 Відповісти
Тепер вже по-дорослому.
Тримаємо кулаки за наших хлопців на передку.
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17.07.2023 08:28 Відповісти
Цікаво одне. як можна було їхати на відпочинок до Криму, коли тут поруч війна (ну або по їх СВО). Це ще раз підтверджує - немає мізків в орконаселення.
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17.07.2023 08:30 Відповісти
Бєдные отдыхающие в трусиках и нательных крестиках ... 😂
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17.07.2023 08:31 Відповісти
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17.07.2023 08:34 Відповісти
Тиждень почався з гарних новин.Браво ЗСУ!
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17.07.2023 08:39 Відповісти
"...вживаються заходи для відновлення ситуації." - як не перекладай російською, виходить так, що руйнування треба повторити. Агов, копірайтери, без фанатизму, плз
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17.07.2023 08:40 Відповісти
супер!
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17.07.2023 08:47 Відповісти
...поломался.... кремлемостиГ
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17.07.2023 08:49 Відповісти
головне що ми тут не при справах. впав то впав, може то курив хтось не там де треба?
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17.07.2023 08:52 Відповісти
Прогін, а не проліт
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17.07.2023 08:58 Відповісти
гражданская война...
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17.07.2023 09:04 Відповісти
ну хто так будує
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17.07.2023 09:12 Відповісти
Китай, звісно.
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17.07.2023 09:19 Відповісти
榮耀屬於烏克蘭 !
Героям слава !
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17.07.2023 09:28 Відповісти
купальный сезон того...
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17.07.2023 09:18 Відповісти
Для прогонів моста він тільки починається
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17.07.2023 10:20 Відповісти
Эх, жалко не по главному пролёту
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17.07.2023 09:25 Відповісти
головний на наші території - ми його в полон візьмем
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17.07.2023 09:51 Відповісти
Не прольот, а зальот!
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17.07.2023 09:32 Відповісти
І бойові дельфіни не допомогли...
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17.07.2023 09:58 Відповісти
Сильні магнітні бурі... Увесь тиждень...
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17.07.2023 10:06 Відповісти
Ну і Славненько!
Україна понад усе!
ЗСУ Хвала!
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17.07.2023 10:21 Відповісти
В. І. Ул'янов: -"Товаріщі, ламайтє фанєру!"
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17.07.2023 10:26 Відповісти
Це звичайна подія. Нічого надзвичайного.
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17.07.2023 10:41 Відповісти
Меры поговорили с министром транспорта? Акуда еще возобновлять ситуацию? По-моему дроны ее уже возобновили, и, даже, улучшили
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17.07.2023 10:45 Відповісти
Дайош марку Кримський міст пішов на..!)
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17.07.2023 10:55 Відповісти
Сьогодні треба відсвяткувати таку гарну новину.Дістаю вишнівку...
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17.07.2023 11:03 Відповісти
За Каховське ГЕС!
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17.07.2023 11:35 Відповісти
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17.07.2023 12:50 Відповісти
девочки без трусиков и крестиков
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17.07.2023 16:07 Відповісти
Ну шо кацапи як там ваш "нєубіваємий мост" поживає з бетоними опорами в 15 метрів в діаметрі 🤣
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17.07.2023 13:00 Відповісти
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