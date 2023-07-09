УКР
Рух Кримським мостом тимчасово зупиняли в обидва боки, - телеграм-канал Mash. ВIДЕО

Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидва боки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал Mash.

"Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидві сторони. За нашою інформацією, це пов'язано зі спробою ЗСУ атакувати його частину у районі Керчі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму чули вибухи. Зрадник Аксьонов каже, що ППО збила крилату ракету в Керчі

Згодом Mash повідомив, що рух відновлено в обидва боки.

Керч (195) крилаті ракети (1096) Крим (14239) Керченський міст (540)
+21
от таманского берега до Челядиново на матрасе при попутном ветре всего часа четыре грести. Деньги и паспорт - в презерватив и на шею. С собой брать ничего не надо - отели пустые, всё будет включено. Впечатления будут незабываемые. Если удастся выжить и вернуться - будет что рассказать.
09.07.2023 13:27 Відповісти
+16
09.07.2023 13:21 Відповісти
+13
збагачуємо російську мову
09.07.2023 13:45 Відповісти
Аби вийшло
09.07.2023 13:13 Відповісти
пора вже, вода тепла можно й так переплести !
09.07.2023 13:15 Відповісти
от таманского берега до Челядиново на матрасе при попутном ветре всего часа четыре грести. Деньги и паспорт - в презерватив и на шею. С собой брать ничего не надо - отели пустые, всё будет включено. Впечатления будут незабываемые. Если удастся выжить и вернуться - будет что рассказать.
09.07.2023 13:27 Відповісти
Спочатку не зрозуміла... Переплести можна косу або книгу, ну ще пальці. А ріку - тільки перепливти!
09.07.2023 15:41 Відповісти
А нитки а сталеві прути а щупальця а ну а далі по списку .
09.07.2023 16:00 Відповісти
10.07.2023 01:02 Відповісти
Чудово!--Причудово!!!,
09.07.2023 13:16 Відповісти
може сам впаде ??
09.07.2023 13:16 Відповісти
пАлтєргЄйст!,,,))),,
09.07.2023 13:17 Відповісти
Говорят китайцы помогали строить.
А факты такие:
1. В школах Иркутской обл. Появился урок посвященный Китаю. На доске учительница пишет : "Китай-наш СТАРШИЙ брат."
2. В росии появился новый китайский бренд- кросовки "*****". Кстати на "ROZETKE" тоже есть.
Интересно хто нибудь берет?
09.07.2023 13:50 Відповісти
Ну ****** и покупают
09.07.2023 14:18 Відповісти
Не зглазь
09.07.2023 14:16 Відповісти
это чревато срывом туристического сезона 2023.
09.07.2023 13:17 Відповісти
пару днів тому розмовляв з кримчанами - на пляжах відсотків 15-20 від минулого року.
09.07.2023 14:09 Відповісти
это не добровольцы. Это мобилизованные федеральной службой на отдых в Крыму.
09.07.2023 14:14 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1677299757021110272 Им сейчас в Турцию опасно ехать.

09.07.2023 14:59 Відповісти
судя по траектории, что то баллестическое пытаются сбить
09.07.2023 13:19 Відповісти
09.07.2023 13:21 Відповісти
Кацапським і білокацапським чуркам місце біля параші тільки в Азії.
09.07.2023 14:05 Відповісти
Лето, Гольфстрим ускоряется, айсберг может отломиться, проплыть Босфор и снести опору.
И так 8 раз.
09.07.2023 13:23 Відповісти
Евгений Давидович Айсберг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Eugène Aisberg; https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1905 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Одесса - https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 4 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1980 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж ) - русский и французский популяризатор науки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F еврейского происхождения. Его книги «…Это очень просто!» об электронике издавались в СССР издательством «Энергия» в серии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Массовая радиобиблиотека (МРБ) .
09.07.2023 13:34 Відповісти
один среди Айсбергов.... айсберги-вайсберги рабиновичи
09.07.2023 15:10 Відповісти
А шо сі стало?
09.07.2023 13:39 Відповісти
збагачуємо російську мову
09.07.2023 13:45 Відповісти
Погано підготувалися!! У нас завжди якісь спроби без успіху 😕
09.07.2023 13:45 Відповісти
Збили ракету-обманку - йде пристрілка для зламу ППО рашистів біля кримського мосту.
А також цим зайшло попередження для всіх цивільних про скорий ракетний удар по мосту, що за правилами ведення війни, аби не було звинувачень у воєнному злочині, є обов'язковим.
Тепер, як кажуть, "хто не сховався..." (с).
09.07.2023 13:47 Відповісти
Главная новость на Западе - Маляр сказала, что это мы подорвали мост. Сама наверное подорвала.
09.07.2023 13:49 Відповісти
09.07.2023 13:52 Відповісти
Чогось ти такий страшний зробився, кримський міст. Чи у тебе життя таке, я не пійму? - Я ломкій .

Лесь Подерв'янський
09.07.2023 13:52 Відповісти
Мостеопороз
17.07.2023 14:30 Відповісти
Я ж кажу, як вдало , хоч й далеко від мосту , Єрмак з Буратіною на човнику поплавали -ПРО ЦЮ ВДАЛУ ВИХОДКУ В МОРЕ СКОРО ЄРМАК КІНО ЗНІМЕ
09.07.2023 13:54 Відповісти
лєтній сєзон
09.07.2023 14:06 Відповісти
Голос Абдулы за кадром - "Стреляют."
09.07.2023 15:06 Відповісти
 
 