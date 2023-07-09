Рух Кримським мостом тимчасово зупиняли в обидва боки, - телеграм-канал Mash. ВIДЕО
Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидва боки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал Mash.
"Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидві сторони. За нашою інформацією, це пов'язано зі спробою ЗСУ атакувати його частину у районі Керчі", - йдеться у повідомленні.
Згодом Mash повідомив, що рух відновлено в обидва боки.
А факты такие:
1. В школах Иркутской обл. Появился урок посвященный Китаю. На доске учительница пишет : "Китай-наш СТАРШИЙ брат."
2. В росии появился новый китайский бренд- кросовки "*****". Кстати на "ROZETKE" тоже есть.
Интересно хто нибудь берет?
И так 8 раз.
А також цим зайшло попередження для всіх цивільних про скорий ракетний удар по мосту, що за правилами ведення війни, аби не було звинувачень у воєнному злочині, є обов'язковим.
Тепер, як кажуть, "хто не сховався..." (с).
