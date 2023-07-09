Рух Кримським мостом тимчасово зупиняли в обидва боки, - телеграм-канал Mash. ВIДЕО

Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидва боки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал Mash.

"Рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидві сторони. За нашою інформацією, це пов'язано зі спробою ЗСУ атакувати його частину у районі Керчі", - йдеться у повідомленні.

Згодом Mash повідомив, що рух відновлено в обидва боки.