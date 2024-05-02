Кислица намекнул, что Крымский мост прекратит существование в 2024 году
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети Х сообщение с намеком на то, что Крымский мост прекратит существование в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Кислицы в соцсети Х.
На картинке изображены различные виды мостов, в частности, на ней перечислены: "Арочные мосты, "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты" и "Керченские мосты". В отличие от других мостов изображение Керченского на картинке отсутствует.
В подписи к своей публикации дипломат отметил, что это "перечень шести основных типов мостов 2024 года".
Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Керченский мост уже дважды подвергся атакам. Первая атака произошла 8 октября 2022 года, а вторая - 17 июля 2023-го.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.
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Хоч раз бачили анонси від русні щодо цілей масованих ударів?
А з мостом видно реальні проблеми і щоб не було позору що міст завалився чи просто не можна їм користуватись - то вирішили по ньому дозволити стрільнути...
Якщо на 9 травня міст дійсно обвалять, ніякі "Абрамси" і "Леопарди" на красной площаді репутацію росії і зокрема ***** - не врятують.
на карту
бо дістали нас болотні тварюки 🤬
А якщо прилетить, то ***** розпишеться у власному лоховстві.
Буде гірше, ніж америкоси з Хіросімою і Нагасакі.
Ті хоча б за флот і тисячі загиблих мстились.
А цей - образився за добиту розвалюху.
Засцють, та і нє по-пацанскі в кулачному бою за пістолет хапатись.
Ви щось подібне чули з рашистського боку? чи може плани рашисти відкрито озвучують?
адже все може статися із кацапським мостом !!
Який сенс з його знищення, якщо скоро буде добудована ЖД через Маріуполь і це ніяк не вплине на логістику?