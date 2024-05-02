Кислица намекнул, что Крымский мост прекратит существование в 2024 году

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети Х сообщение с намеком на то, что Крымский мост прекратит существование в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Кислицы в соцсети Х.

На картинке изображены различные виды мостов, в частности, на ней перечислены: "Арочные мосты, "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты" и "Керченские мосты". В отличие от других мостов изображение Керченского на картинке отсутствует.

В подписи к своей публикации дипломат отметил, что это "перечень шести основных типов мостов 2024 года".







Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Керченский мост уже дважды подвергся атакам. Первая атака произошла 8 октября 2022 года, а вторая - 17 июля 2023-го.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.