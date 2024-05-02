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Кислица намекнул, что Крымский мост прекратит существование в 2024 году

Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети Х сообщение с намеком на то, что Крымский мост прекратит существование в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение Кислицы в соцсети Х.

На картинке изображены различные виды мостов, в частности, на ней перечислены: "Арочные мосты, "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты" и "Керченские мосты". В отличие от других мостов изображение Керченского на картинке отсутствует.

В подписи к своей публикации дипломат отметил, что это "перечень шести основных типов мостов 2024 года".

Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Керченский мост уже дважды подвергся атакам. Первая атака произошла 8 октября 2022 года, а вторая - 17 июля 2023-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует вывести из строя Крымский мост в первой половине 2024 года, - The Guardian

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.

Автор: 

Керченский мост (392) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+24
Ну не можуть зєлєні без того, щоб не хайпанути.
Хоч раз бачили анонси від русні щодо цілей масованих ударів?
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02.05.2024 12:17
+15
Вже Буданов каву попив в Криму минулого року...
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02.05.2024 12:21
+14
Сперше зробіть справу, а потім будете вихвалятись. А то вийде як часто й бувало: величезний піар, а на виході пшик. Ще не вистачало комента якогось умовного буданова, котрий на весь світ, й на радість цапам скаже, як й коли вони це збираються робити. Балаболи язикаті!
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02.05.2024 12:21
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Так було анонсовано вже - до середини липня.
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02.05.2024 12:15 Ответить
"Батьки їли кислиці, а у дітей на зубах оскома" (с)
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02.05.2024 12:16 Ответить
Ну не можуть зєлєні без того, щоб не хайпанути.
Хоч раз бачили анонси від русні щодо цілей масованих ударів?
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02.05.2024 12:17 Ответить
То зелені гниди попереджають путєна щоб швидше будували залізничну колію. (як було перед наступом).
А з мостом видно реальні проблеми і щоб не було позору що міст завалився чи просто не можна їм користуватись - то вирішили по ньому дозволити стрільнути...
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02.05.2024 13:06 Ответить
Ще скажіть, що по НПЗ дозволили бити заради конспірації.
Якщо на 9 травня міст дійсно обвалять, ніякі "Абрамси" і "Леопарди" на красной площаді репутацію росії і зокрема ***** - не врятують.
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02.05.2024 13:10 Ответить
Якщо....
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02.05.2024 13:27 Ответить
Та нічого не буде. ******* зєлєний звичайний.
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02.05.2024 13:28 Ответить
На жаль.
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02.05.2024 14:18 Ответить
Вже наче збудував, так що міст для нього не критичний.
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02.05.2024 16:21 Ответить
Кого наступ,кава в ялті.закрийте свої роти і робіть реальні речі
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02.05.2024 12:19 Ответить
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02.05.2024 12:20 Ответить
Сперше зробіть справу, а потім будете вихвалятись. А то вийде як часто й бувало: величезний піар, а на виході пшик. Ще не вистачало комента якогось умовного буданова, котрий на весь світ, й на радість цапам скаже, як й коли вони це збираються робити. Балаболи язикаті!
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02.05.2024 12:21 Ответить
Ніхто не вихваляється , а просто забули Керченський міст нанести
на карту
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02.05.2024 12:23 Ответить
Вже Буданов каву попив в Криму минулого року...
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02.05.2024 12:21 Ответить
Може і параші не стане у 2024 році , було би непогано ,
бо дістали нас болотні тварюки 🤬
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02.05.2024 12:22 Ответить
А що, справді страшно?
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02.05.2024 12:25 Ответить
А за себе, значить, страшно.
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02.05.2024 12:30 Ответить
Вже два рази по ньому довбали, щось нічого ядерного у відповідь не прилітало.
А якщо прилетить, то ***** розпишеться у власному лоховстві.
Буде гірше, ніж америкоси з Хіросімою і Нагасакі.
Ті хоча б за флот і тисячі загиблих мстились.
А цей - образився за добиту розвалюху.
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02.05.2024 12:38 Ответить
Так і русня пуляти не буде.
Засцють, та і нє по-пацанскі в кулачному бою за пістолет хапатись.
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02.05.2024 12:46 Ответить
менше б кизділи-був би більший толк. Вже другий рік киздять про міст. Язик-до Києва доведе.
Ви щось подібне чули з рашистського боку? чи може плани рашисти відкрито озвучують?
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02.05.2024 12:22 Ответить
От коли зробите це, тоді і порадіемо. А зараз це звичайні балачки.
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02.05.2024 12:23 Ответить
а Кава в Ялті ?
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02.05.2024 12:24 Ответить
Хороші балачки теж душу гріють 🙁
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02.05.2024 12:24 Ответить
Кацапи терендять вже сто років що долару кінець, зелені - що мосту...
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02.05.2024 12:27 Ответить
Зєлєнський заразив тупою брехнею і жидівським бахвальством усіх представників державної влади. Ганьба балаболам!
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02.05.2024 12:27 Ответить
Розумні люди кажуть - не кажи гоп, поки не перескочиш
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02.05.2024 12:34 Ответить
А еще кофе будем пить в Ялте или уже кто то пьет...
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02.05.2024 12:35 Ответить
Не розумію , чому всі не вірять пророчим словам дипломата Кислиці ,
адже все може статися із кацапським мостом !!
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02.05.2024 12:36 Ответить
Я уже начинаю думать что никто не собирается мост сносить. Мост через Перекоп ближе и его легче снести. Но ничего не делается. Кацапы уже квартирки заимели в Бердянске в Мелитополе в Мариуполе и спокойно ездят. Уверенно ездят.
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02.05.2024 12:46 Ответить
Уже московиты пролаяли о ответных шагах за уничтожение Крымского моста.
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02.05.2024 12:36 Ответить
А що Кислиця має хоч якесь відношення до планування ракетних ударів?
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02.05.2024 12:38 Ответить
Вишуканий троллінг. Це не бидляк небензя
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02.05.2024 12:41 Ответить
А мост через Перекоп?
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02.05.2024 12:43 Ответить
Це вже якийсь культ чи хвороба. Кримськомістоманія.
Який сенс з його знищення, якщо скоро буде добудована ЖД через Маріуполь і це ніяк не вплине на логістику?
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02.05.2024 12:55 Ответить
подивіться на карту, кацапи можуть обійтися вже без мосту
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02.05.2024 12:57 Ответить
п*здіти - не мішки ворочати.
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02.05.2024 13:37 Ответить
І ще про підготовку до контрнаступу 2025 розкажіть 🤦🤦🤦
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02.05.2024 14:38 Ответить
Всі ці погрози і анонси це щоб дрочити русню і спонукати її до передислокації ресурсів ППО до району моста.
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02.05.2024 15:12 Ответить
 
 