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Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував у соцмережі Х допис з натяком на те, що Кримський міст припинить існування цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на відповідний допис Кислиці в соцмережі Х.

На картинці зображено різні види мостів, зокрема: "Аркові мости, "Консольні мости", "Вантові мости", "Підвісні мости", "Пов'язані арочні мости" та "Керченські мости". На відміну від інших мостів зображення Керченського на картинці відсутнє.

У підписі до своєї публікації дипломат зазначив, що це "перелік шести основних типів мостів 2024 року".

Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Керченський міст уже двічі зазнав атак. Перша атака сталася у жовтні 2022 року, а друга 17 липня 2023-го.

Читайте також: З початку року армія РФ випустила по Україні майже 1000 ракет, - Кислиця

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму. 

Автор: 

Керченський міст (531) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+24
Ну не можуть зєлєні без того, щоб не хайпанути.
Хоч раз бачили анонси від русні щодо цілей масованих ударів?
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02.05.2024 12:17
+15
Вже Буданов каву попив в Криму минулого року...
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02.05.2024 12:21
+14
Сперше зробіть справу, а потім будете вихвалятись. А то вийде як часто й бувало: величезний піар, а на виході пшик. Ще не вистачало комента якогось умовного буданова, котрий на весь світ, й на радість цапам скаже, як й коли вони це збираються робити. Балаболи язикаті!
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02.05.2024 12:21
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Так було анонсовано вже - до середини липня.
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02.05.2024 12:15 Відповісти
"Батьки їли кислиці, а у дітей на зубах оскома" (с)
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02.05.2024 12:16 Відповісти
Ну не можуть зєлєні без того, щоб не хайпанути.
Хоч раз бачили анонси від русні щодо цілей масованих ударів?
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02.05.2024 12:17 Відповісти
То зелені гниди попереджають путєна щоб швидше будували залізничну колію. (як було перед наступом).
А з мостом видно реальні проблеми і щоб не було позору що міст завалився чи просто не можна їм користуватись - то вирішили по ньому дозволити стрільнути...
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02.05.2024 13:06 Відповісти
Ще скажіть, що по НПЗ дозволили бити заради конспірації.
Якщо на 9 травня міст дійсно обвалять, ніякі "Абрамси" і "Леопарди" на красной площаді репутацію росії і зокрема ***** - не врятують.
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02.05.2024 13:10 Відповісти
Якщо....
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02.05.2024 13:27 Відповісти
Та нічого не буде. ******* зєлєний звичайний.
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02.05.2024 13:28 Відповісти
На жаль.
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02.05.2024 14:18 Відповісти
Вже наче збудував, так що міст для нього не критичний.
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02.05.2024 16:21 Відповісти
Кого наступ,кава в ялті.закрийте свої роти і робіть реальні речі
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02.05.2024 12:19 Відповісти
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02.05.2024 12:20 Відповісти
Сперше зробіть справу, а потім будете вихвалятись. А то вийде як часто й бувало: величезний піар, а на виході пшик. Ще не вистачало комента якогось умовного буданова, котрий на весь світ, й на радість цапам скаже, як й коли вони це збираються робити. Балаболи язикаті!
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02.05.2024 12:21 Відповісти
Ніхто не вихваляється , а просто забули Керченський міст нанести
на карту
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02.05.2024 12:23 Відповісти
Вже Буданов каву попив в Криму минулого року...
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02.05.2024 12:21 Відповісти
Може і параші не стане у 2024 році , було би непогано ,
бо дістали нас болотні тварюки 🤬
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02.05.2024 12:22 Відповісти
А що, справді страшно?
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02.05.2024 12:25 Відповісти
А за себе, значить, страшно.
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02.05.2024 12:30 Відповісти
Вже два рази по ньому довбали, щось нічого ядерного у відповідь не прилітало.
А якщо прилетить, то ***** розпишеться у власному лоховстві.
Буде гірше, ніж америкоси з Хіросімою і Нагасакі.
Ті хоча б за флот і тисячі загиблих мстились.
А цей - образився за добиту розвалюху.
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02.05.2024 12:38 Відповісти
Так і русня пуляти не буде.
Засцють, та і нє по-пацанскі в кулачному бою за пістолет хапатись.
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02.05.2024 12:46 Відповісти
менше б кизділи-був би більший толк. Вже другий рік киздять про міст. Язик-до Києва доведе.
Ви щось подібне чули з рашистського боку? чи може плани рашисти відкрито озвучують?
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02.05.2024 12:22 Відповісти
От коли зробите це, тоді і порадіемо. А зараз це звичайні балачки.
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02.05.2024 12:23 Відповісти
а Кава в Ялті ?
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02.05.2024 12:24 Відповісти
Хороші балачки теж душу гріють 🙁
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02.05.2024 12:24 Відповісти
Кацапи терендять вже сто років що долару кінець, зелені - що мосту...
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02.05.2024 12:27 Відповісти
Зєлєнський заразив тупою брехнею і жидівським бахвальством усіх представників державної влади. Ганьба балаболам!
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02.05.2024 12:27 Відповісти
Розумні люди кажуть - не кажи гоп, поки не перескочиш
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02.05.2024 12:34 Відповісти
А еще кофе будем пить в Ялте или уже кто то пьет...
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02.05.2024 12:35 Відповісти
Не розумію , чому всі не вірять пророчим словам дипломата Кислиці ,
адже все може статися із кацапським мостом !!
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02.05.2024 12:36 Відповісти
Я уже начинаю думать что никто не собирается мост сносить. Мост через Перекоп ближе и его легче снести. Но ничего не делается. Кацапы уже квартирки заимели в Бердянске в Мелитополе в Мариуполе и спокойно ездят. Уверенно ездят.
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02.05.2024 12:46 Відповісти
Уже московиты пролаяли о ответных шагах за уничтожение Крымского моста.
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02.05.2024 12:36 Відповісти
А що Кислиця має хоч якесь відношення до планування ракетних ударів?
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02.05.2024 12:38 Відповісти
Вишуканий троллінг. Це не бидляк небензя
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02.05.2024 12:41 Відповісти
А мост через Перекоп?
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02.05.2024 12:43 Відповісти
Це вже якийсь культ чи хвороба. Кримськомістоманія.
Який сенс з його знищення, якщо скоро буде добудована ЖД через Маріуполь і це ніяк не вплине на логістику?
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02.05.2024 12:55 Відповісти
подивіться на карту, кацапи можуть обійтися вже без мосту
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02.05.2024 12:57 Відповісти
п*здіти - не мішки ворочати.
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02.05.2024 13:37 Відповісти
І ще про підготовку до контрнаступу 2025 розкажіть 🤦🤦🤦
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02.05.2024 14:38 Відповісти
Всі ці погрози і анонси це щоб дрочити русню і спонукати її до передислокації ресурсів ППО до району моста.
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02.05.2024 15:12 Відповісти
 
 