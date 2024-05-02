Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році
Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував у соцмережі Х допис з натяком на те, що Кримський міст припинить існування цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на відповідний допис Кислиці в соцмережі Х.
На картинці зображено різні види мостів, зокрема: "Аркові мости, "Консольні мости", "Вантові мости", "Підвісні мости", "Пов'язані арочні мости" та "Керченські мости". На відміну від інших мостів зображення Керченського на картинці відсутнє.
У підписі до своєї публікації дипломат зазначив, що це "перелік шести основних типів мостів 2024 року".
Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Керченський міст уже двічі зазнав атак. Перша атака сталася у жовтні 2022 року, а друга 17 липня 2023-го.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.
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Хоч раз бачили анонси від русні щодо цілей масованих ударів?
А з мостом видно реальні проблеми і щоб не було позору що міст завалився чи просто не можна їм користуватись - то вирішили по ньому дозволити стрільнути...
Якщо на 9 травня міст дійсно обвалять, ніякі "Абрамси" і "Леопарди" на красной площаді репутацію росії і зокрема ***** - не врятують.
на карту
бо дістали нас болотні тварюки 🤬
А якщо прилетить, то ***** розпишеться у власному лоховстві.
Буде гірше, ніж америкоси з Хіросімою і Нагасакі.
Ті хоча б за флот і тисячі загиблих мстились.
А цей - образився за добиту розвалюху.
Засцють, та і нє по-пацанскі в кулачному бою за пістолет хапатись.
Ви щось подібне чули з рашистського боку? чи може плани рашисти відкрито озвучують?
адже все може статися із кацапським мостом !!
Який сенс з його знищення, якщо скоро буде добудована ЖД через Маріуполь і це ніяк не вплине на логістику?