Кислиця натякнув, що Кримський міст припинить існування в 2024 році

Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував у соцмережі Х допис з натяком на те, що Кримський міст припинить існування цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на відповідний допис Кислиці в соцмережі Х.

На картинці зображено різні види мостів, зокрема: "Аркові мости, "Консольні мости", "Вантові мости", "Підвісні мости", "Пов'язані арочні мости" та "Керченські мости". На відміну від інших мостів зображення Керченського на картинці відсутнє.

У підписі до своєї публікації дипломат зазначив, що це "перелік шести основних типів мостів 2024 року".







Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Керченський міст уже двічі зазнав атак. Перша атака сталася у жовтні 2022 року, а друга 17 липня 2023-го.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.