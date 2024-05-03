Керченский мост в октябре 2022-го подорвали твердым ракетным топливом, - росСМИ

Для подрыва Керченского моста в октябре 2022 года было использовано самодельное взрывное устройство, мощность которого была эквивалентна 10 тоннам тротила. Основой устройства было твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки.

Такая информация, как утверждает российское издание "Коммерсант", содержится в материалах следствия, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские следователи считают, что пленку на 22 паллетах весом 22,7 тонн в начале августа 2022 года отправили из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда она отправилась сначала в грузинский Поти, а затем в Ереван. Груз растаможили в ереванском терминале "Трансальян". Часть сопроводительных документов изменили.

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4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом, которой управлял гражданин России Махир Юсубов (он не знал о планах). Водитель должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра". Такие сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание силовиков к грузу.

По мнению российских следователей, для детонации взрывчатой смеси использовали взрывчатку иностранного производства на основе гексогена.

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Спрятанный под пленкой детонатор сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута". Это был 156-й километр участка автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.

В результате взрыва обвалились два пролета моста, соединяющие 235-ю и 236-ю опоры. Было повреждено 17 вагонов-цистерн грузового поезда.

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По мнению российского Следственного комитета, подрыв организовала Служба безопасности Украины.

Атаки украинских спецслужб на Керченский мост

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и пожар, часть автомобильного полотна моста обвалилась. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщали, что подрыв Керченского моста - это спецоперация СБУ. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и осуществили спецслужбы Украины.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. На Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет. В сети появились первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов. Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.