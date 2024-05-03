РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12447 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 109 9

Керченский мост в октябре 2022-го подорвали твердым ракетным топливом, - росСМИ

Керченський міст підірвали твердим ракетним паливом

Для подрыва Керченского моста в октябре 2022 года было использовано самодельное взрывное устройство, мощность которого была эквивалентна 10 тоннам тротила. Основой устройства было твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки.

Такая информация, как утверждает российское издание "Коммерсант", содержится в материалах следствия, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские следователи считают, что пленку на 22 паллетах весом 22,7 тонн в начале августа 2022 года отправили из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда она отправилась сначала в грузинский Поти, а затем в Ереван. Груз растаможили в ереванском терминале "Трансальян". Часть сопроводительных документов изменили.

Читайте также: Кислица намекнул, что Крымский мост прекратит существование в 2024 году

4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом, которой управлял гражданин России Махир Юсубов (он не знал о планах). Водитель должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра". Такие сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание силовиков к грузу.

По мнению российских следователей, для детонации взрывчатой смеси использовали взрывчатку иностранного производства на основе гексогена.

Также читайте: Украина планирует вывести из строя Крымский мост в первой половине 2024 года, - The Guardian

Спрятанный под пленкой детонатор сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута". Это был 156-й километр участка автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.

В результате взрыва обвалились два пролета моста, соединяющие 235-ю и 236-ю опоры. Было повреждено 17 вагонов-цистерн грузового поезда.

Также читайте: Оккупанты хотят завезти на Луганщину 10 мобильных кинотеатров. "Кино" будет от ФСБ, - ОВА

По мнению российского Следственного комитета, подрыв организовала Служба безопасности Украины.

Атаки украинских спецслужб на Керченский мост

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и пожар, часть автомобильного полотна моста обвалилась. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщали, что подрыв Керченского моста - это спецоперация СБУ. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и осуществили спецслужбы Украины.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. На Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет. В сети появились первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов. Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Автор: 

взрыв (6727) Крым (26365) атака (373) Керченский мост (392)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нада бі пафффтрааріть... а сможєм
показать весь комментарий
03.05.2024 09:22 Ответить
Та щось цей міст зажився ...
показать весь комментарий
03.05.2024 09:22 Ответить
Самі щось там перевозили по мосту, курили там де попало, а нанюхавшись муки з Аргентини заявили про ракетне паливо.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:32 Ответить
Отож.
"Хлопці, не куріть де попало !
Куріть там, де ще не попало!"
(С)
показать весь комментарий
03.05.2024 12:22 Ответить
У перший раз чую щоб "бризантну" ВР застосовували у якості "метальної"
показать весь комментарий
03.05.2024 09:40 Ответить
Тепер можна розказувати що завгодно - чим більше версій, тим краще.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:42 Ответить
Утверждение КРАЙНЕ сомнительное. С твердым ракетным топливом в Штатах проводился тест - шашку прикрепляли к заряду от торпеды и подрывали ее. Шашка разрушалась, но детонации не происходило. Использовалось стандартное топливо типа полиуретан-перхлорат-алюминий.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:52 Ответить
Эй вы там, наверху! На самом верху! У нас что, ГУР это уже политический орган? Почему от него одна за другой идут тупые и трусливые заявы на весь мир? Что вообще происходит? Вы же не на фронте, живы-здоровы, не в крови не в холоде, все конечности целы, то почему вы сливаете и унижаете Украину? Кто вас наделил таким правом? Кто вам дал право высказываться от имени Украины, да еще в таком ключе? Вы лучше наладьте свою разведку, прямые свои обязанности выполняйте, а не анализируйте те процессы, для оценки которых у вас нет ни должной подготовки ни знаний, ни даже всей полноты информации. Вы же коллаборанты среди нас. Кто-нибудь. заткните наконец им публичное хлебало. Кто взорвал склады со свежеполученными ракетами дальнего действия? Это ваша обязанность находить предателей и предотвращать такие действия, а не делать депрессивные политические заявы.
показать весь комментарий
03.05.2024 10:06 Ответить
Сирський подав прохання про відставку з поста головнокомандуючого ЗСУ. В апараті президента документ навіть відмовились реєструвати відповідним чином, тому Сирський направив його Зеленському генштабівською спецпоштою. Сирський так і не зрозумів своєї головної функції в балагані цієї влади - він особа на яку спишуть всі катастрофічні провали травня серпня 2024 року.
показать весь комментарий
03.05.2024 11:18 Ответить
 
 