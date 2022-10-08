На Крымском мосту мощный пожар. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Горит цистерна с топливом. Мощный пожар произошел на железнодорожной ветке Крымского моста. Людей не пускают, проезд закрыт.
Топ комментарии
+142 arye z.
показать весь комментарий08.10.2022 07:27
+111 Pure Soul
показать весь комментарий08.10.2022 07:25
+91 Oleg op
показать весь комментарий08.10.2022 07:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тільки в компіляції CNN, здається, я бачив кліп із дуже близької машини, що їде мостом у сірий туман, чутно свист наближення(!) і тоді вже вибух. Поки не можу знайти окремо. Це мені (якщо це справжнє з дійсним звуком) єдино (сумнівно?) натякає, що це була не вантажівка, або ж вибухівка, причеплена до цистерни, але ракета...
Решта лише перепости, цього кліпа не тиражовано.
вожно в рамочку и на стену.....
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!