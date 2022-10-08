РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5249 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
109 149 410
взрыв (6119) Крым (26022) мост (1003) пожар (5574) Керченский мост (339)

На Крымском мосту мощный пожар. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Горит цистерна с топливом. Мощный пожар произошел на железнодорожной ветке Крымского моста. Людей не пускают, проезд закрыт.

Также смотрите: "Троянский конь" в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри. ВИДЕО+ФОТО

На Крымском мосту мощный пожар 01

На Крымском мосту мощный пожар 02

На Крымском мосту мощный пожар 03

На Крымском мосту мощный пожар 04

На Крымском мосту мощный пожар 05

На Крымском мосту мощный пожар 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+142
показать весь комментарий
08.10.2022 07:27
+111
Гори, гори ясно, щоби не погасло!
показать весь комментарий
08.10.2022 07:25
+91
Эти криворукие обезьяны честь днюхи ***** решили шашлык замутить под мостом, теперь горит мангал)
показать весь комментарий
08.10.2022 07:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Для українців ця споруда має назву Керченський міст. Не засирайте людям мізки російськими наративами про Кримський міст.
показать весь комментарий
08.10.2022 14:08 Ответить
Ну, это уже другое дело.
показать весь комментарий
08.10.2022 14:26 Ответить
Не віднайду зараз
Тільки в компіляції CNN, здається, я бачив кліп із дуже близької машини, що їде мостом у сірий туман, чутно свист наближення(!) і тоді вже вибух. Поки не можу знайти окремо. Це мені (якщо це справжнє з дійсним звуком) єдино (сумнівно?) натякає, що це була не вантажівка, або ж вибухівка, причеплена до цистерни, але ракета...

Решта лише перепости, цього кліпа не тиражовано.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:25 Ответить
В тих украінців все як не в людей -ні щоб ахнути по мосту в день народення Владіміра Владімірича і привітати чоловіка салютом.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:24 Ответить
а мамулечка таки бьіла "права пора валить"...
вожно в рамочку и на стену.....
показать весь комментарий
08.10.2022 16:59 Ответить
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
показать весь комментарий
08.10.2022 18:43 Ответить
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
показать весь комментарий
08.10.2022 19:37 Ответить
Были опубликованы первые снимки водителя грузовика, подозреваемого в разрушении Крымского моста сегодня утром
показать весь комментарий
08.10.2022 20:35 Ответить
Красіво
показать весь комментарий
08.10.2022 23:37 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 23:44 Ответить
Страница 5 из 5
 
 