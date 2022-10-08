На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Hа залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Палає цистерна з паливом. Потужна пожежа сталася на залізничній гілці Кримського мосту. Людей не пускають, проїзд закрито.

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