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На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Hа залізничній гілці Кримського мосту потужна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Палає цистерна з паливом. Потужна пожежа сталася на залізничній гілці Кримського мосту. Людей не пускають, проїзд закрито.

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На Кримському мосту потужна пожежа 01

На Кримському мосту потужна пожежа 02

На Кримському мосту потужна пожежа 03

На Кримському мосту потужна пожежа 04

На Кримському мосту потужна пожежа 05

На Кримському мосту потужна пожежа 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+142
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08.10.2022 07:27
+111
Гори, гори ясно, щоби не погасло!
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08.10.2022 07:25
+91
Эти криворукие обезьяны честь днюхи ***** решили шашлык замутить под мостом, теперь горит мангал)
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08.10.2022 07:26
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Для українців ця споруда має назву Керченський міст. Не засирайте людям мізки російськими наративами про Кримський міст.
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08.10.2022 14:08 Відповісти
Ну, это уже другое дело.
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08.10.2022 14:26 Відповісти
Не віднайду зараз
Тільки в компіляції CNN, здається, я бачив кліп із дуже близької машини, що їде мостом у сірий туман, чутно свист наближення(!) і тоді вже вибух. Поки не можу знайти окремо. Це мені (якщо це справжнє з дійсним звуком) єдино (сумнівно?) натякає, що це була не вантажівка, або ж вибухівка, причеплена до цистерни, але ракета...

Решта лише перепости, цього кліпа не тиражовано.
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08.10.2022 15:25 Відповісти
В тих украінців все як не в людей -ні щоб ахнути по мосту в день народення Владіміра Владімірича і привітати чоловіка салютом.
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08.10.2022 16:24 Відповісти
а мамулечка таки бьіла "права пора валить"...
вожно в рамочку и на стену.....
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08.10.2022 16:59 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:43 Відповісти
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
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08.10.2022 19:37 Відповісти
Были опубликованы первые снимки водителя грузовика, подозреваемого в разрушении Крымского моста сегодня утром
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08.10.2022 20:35 Відповісти
Красіво
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08.10.2022 23:37 Відповісти
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08.10.2022 23:44 Відповісти
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