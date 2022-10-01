На аеродромі Бельбек у окупованому Криму чутно вибухи. ВIДЕО
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В соцмережах повідомляють про сильну пожежу та кілька вибухів на головній авіаційній базі росіян у Бельбеку в окупованому Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Маріонетка Кремля Михайло Развозжаєв вказав, що на аеродромі "позаштатна ситуація", нібито під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.
Топ коментарі
+59 Yevgeny Mironov
показати весь коментар01.10.2022 18:41
+57 Максім ХОЙ 07fb0949
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+54 Вася Шевченко f77d76ba
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Ракети "повітря-повітря"? Бомби ФАБ-500? Щось ще?
@Ogrysko
·
21 ч
Щось мені здається, що наші героїчні Збройні сили ще сьогодні з особливим натхненням привітають рашистську сволоту на Херсонщині.
Багатьом з них вже куплено квитки на концерт до кобзона. Лишилося їх тільки вручити. Ласкаво просимо у пекло, нелюди!
https://www.youtube.com/watch?v=JUhycONzNec
@sea_inside3
·
7 ч
«Я працювати хочу. У мене мрія - відкрити свою майстерню металообробки», - Михайло Діанов
Подивіться відео, я розчулилася.
https://twitter.com/i/status/1576121083165806592
20 раз.
И что ? И где ?
Наверное, Бельбек в состав РФ тогда не включили.