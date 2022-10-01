На аеродромі Бельбек у окупованому Криму чутно вибухи. ВIДЕО

В соцмережах повідомляють про сильну пожежу та кілька вибухів на головній авіаційній базі росіян у Бельбеку в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Маріонетка Кремля Михайло Развозжаєв вказав, що на аеродромі "позаштатна ситуація", нібито під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.

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