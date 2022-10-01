УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5185 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
32 832 92
вибух (3746) Крим (12755) пожежа (3742) Севастополь (467) аеродром (166)

На аеродромі Бельбек у окупованому Криму чутно вибухи. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В соцмережах повідомляють про сильну пожежу та кілька вибухів на головній авіаційній базі росіян у Бельбеку в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Маріонетка Кремля Михайло Развозжаєв вказав, що на аеродромі "позаштатна ситуація", нібито під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі вночі та вранці лунали звуки вибухів і стрілянини

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
показати весь коментар
01.10.2022 18:41
+57
Кацапы Ураган подарили под Лиманом.
показати весь коментар
01.10.2022 18:45
+54
опять курите ???
показати весь коментар
01.10.2022 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Встречайте УКРАИНУ...
показати весь коментар
01.10.2022 18:39 Відповісти
Пока Бельбек становится новой Чернобаевкой.
показати весь коментар
01.10.2022 18:53 Відповісти
Та то не взрывы,то всего лишь хлопки,хлопочки,хлопочечки
показати весь коментар
01.10.2022 19:00 Відповісти
Пора обращаться к мамулечке!
показати весь коментар
01.10.2022 22:29 Відповісти
заодно отсалютовал
показати весь коментар
01.10.2022 18:39 Відповісти
Закурил за штурвалом
показати весь коментар
01.10.2022 18:52 Відповісти
паління вбиває. особливо кацапів...
показати весь коментар
01.10.2022 20:19 Відповісти
Дуже гарна позаштатна ситуація )) Там, до речі, поблизу селище Любімовка. Привіт всім ватним покидькам, які там проживають. Ані же всє рускіє люді ))
показати весь коментар
01.10.2022 18:41 Відповісти
В Любимовке любила отдыхать такая известная гнида с сайта Корреспондент как Пырло она же Сева Стополец, она же множество других ников.
показати весь коментар
01.10.2022 20:16 Відповісти
чому мавпи стоять і не тікають?
показати весь коментар
01.10.2022 18:41 Відповісти
Бо не знають куди, чи вплав на турляндію....бавовона і мобілізація...ото така х-ня малята, як казав дід панас
показати весь коментар
01.10.2022 18:49 Відповісти
або плавати не вміють
показати весь коментар
01.10.2022 19:44 Відповісти
Деньги за путёвку уплочены...
показати весь коментар
01.10.2022 18:49 Відповісти
І всьйо включєно
показати весь коментар
01.10.2022 21:12 Відповісти
куди? кацапи закрили виїзд з криму.
показати весь коментар
01.10.2022 18:58 Відповісти
сообщили, что случайно загорелся
показати весь коментар
01.10.2022 18:41 Відповісти
це кацапи так кажуть, а місцеві кажуть, що було чутно декілька вибухів, не один.
показати весь коментар
01.10.2022 19:03 Відповісти
Кацападли кажуть : "адін наш самальот викатілся за взльотную паласу і загарєлся.." Певно чогось курнув їх "літун"- і знов саме в тому місці де треба!
показати весь коментар
01.10.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 18:41 Відповісти
Козак Мяумай?
показати весь коментар
01.10.2022 21:29 Відповісти
Він самий
показати весь коментар
01.10.2022 21:56 Відповісти
Просто загорілася десятки мільйонів, а не просто літак. Горіть далі і дружно. Хочеться масової пожежі
показати весь коментар
01.10.2022 18:42 Відповісти
десятки мільйонів плюс, тобто, мінус один літун
показати весь коментар
01.10.2022 21:25 Відповісти
Это просто какой то позор опять)
показати весь коментар
01.10.2022 18:42 Відповісти
судя по взрывам - выкатилось пол-десятка самолетов и несколько вертолётов.
показати весь коментар
01.10.2022 18:42 Відповісти
А отой білий фаєрверк після чорного диму -- що то може бути?

Ракети "повітря-повітря"? Бомби ФАБ-500? Щось ще?
показати весь коментар
01.10.2022 18:52 Відповісти
Від ФАБ-500 Бельбеку вже не було б. Ракети якісь нурси чи птурси...
показати весь коментар
01.10.2022 19:06 Відповісти
Похоже на это https://en.wikipedia.org/wiki/Flare_(countermeasure)

показати весь коментар
01.10.2022 19:07 Відповісти
То хвєєрверк на честь звільнення Ліману.
показати весь коментар
01.10.2022 19:08 Відповісти
это экипаж загоревшегося самолета подает аэродромной пожарной службе сигналы бедствия белыми дымовыми ракетами (что бы лучше было видно на фоне черного от дыма неба)
показати весь коментар
01.10.2022 19:09 Відповісти
😂🤣👍
показати весь коментар
01.10.2022 19:10 Відповісти
опять курите ???
показати весь коментар
01.10.2022 18:43 Відповісти
вміють кацапи зажигати
показати весь коментар
01.10.2022 18:43 Відповісти
Там разлетатся во все стороны - эти дебилы на пляже стоят, хавальниками торгуют. Непуганные еще. Но все еще впереди.
показати весь коментар
01.10.2022 18:44 Відповісти
Та то они думают, что кремлядский "праздник" и до них дошёл, любуются фейерверками))
показати весь коментар
01.10.2022 18:48 Відповісти
Там нудисти (здається, на одному з видно), втечуть, ще загар не рівномірно ляже)))
показати весь коментар
01.10.2022 18:53 Відповісти
Праздновали день Москвы- оставили Харьковскую область, праздновали присоединение ЛДНР- оставили Лиман. Когда там в России следующий праздник?(с)
показати весь коментар
01.10.2022 18:44 Відповісти
вілікійактябрь
показати весь коментар
01.10.2022 18:46 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2022 04:50 Відповісти
7 жовтня - 70 років нелюду...
показати весь коментар
01.10.2022 18:49 Відповісти
по керчь мосту ипанём....поздравим *****
показати весь коментар
01.10.2022 19:00 Відповісти
праздничное мероприятие: окружение Боровой. Сначала намечаются торжества возле памятника героям советского союза Колеснику и Шутько, а потом - концерт кобзона. Возможно, наши артиллеристы эти события совместят.
показати весь коментар
01.10.2022 19:23 Відповісти
Сьогодні день сухопутних військ раші,3 жовтня омону, потім карного розшуку, а ось 5 листопада день єдності. Добре буде,якщо цього дня Донбас об'єднається з Україною
показати весь коментар
01.10.2022 18:52 Відповісти
А кто его разделял?
показати весь коментар
01.10.2022 19:00 Відповісти
Судячи по Лиману, рашистів привітали славно. І як раз на день піхоти хоч не впевнена сухої чи
показати весь коментар
01.10.2022 19:04 Відповісти
Кацапы Ураган подарили под Лиманом.
показати весь коментар
01.10.2022 18:45 Відповісти
Это выкатился у рашистов мозг вместе с остатками логики.
показати весь коментар
01.10.2022 18:49 Відповісти
Чорний дим -- папу не вибрали Значить буде ще!
показати весь коментар
01.10.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 19:40 Відповісти
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

21 ч

Щось мені здається, що наші героїчні Збройні сили ще сьогодні з особливим натхненням привітають рашистську сволоту на Херсонщині.
Багатьом з них вже куплено квитки на концерт до кобзона. Лишилося їх тільки вручити. Ласкаво просимо у пекло, нелюди!
показати весь коментар
01.10.2022 18:51 Відповісти
Шановні дописувачі, може хтось знає, що це?

https://www.youtube.com/watch?v=JUhycONzNec
показати весь коментар
01.10.2022 19:08 Відповісти
шоб не хімія якась...
показати весь коментар
01.10.2022 20:30 Відповісти
Нам плеввать на ваши "референдумы" лапти, с нашей земли будут гнать вас и выжигать напалмом! Слава ЗСУ! Слава Украине!
показати весь коментар
01.10.2022 18:52 Відповісти
Героям слава! 💙💛
показати весь коментар
01.10.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 18:53 Відповісти
Ну и..
показати весь коментар
01.10.2022 19:11 Відповісти
Використовуючі матюки перетворюєшся на москаля !
показати весь коментар
01.10.2022 19:50 Відповісти
Mary Kravchenko

@sea_inside3

·

7 ч

«Я працювати хочу. У мене мрія - відкрити свою майстерню металообробки», - Михайло Діанов


Подивіться відео, я розчулилася.

https://twitter.com/i/status/1576121083165806592
показати весь коментар
01.10.2022 18:53 Відповісти
москальські літаки у Бельбеку вирішили зробити "взрив доброй волі" ... хоча деякі експерти вважають це "атріцатєльним взльотом"...
показати весь коментар
01.10.2022 18:53 Відповісти
"Отрицательное производство авиатехники"
показати весь коментар
01.10.2022 20:14 Відповісти
Poxoze na bojevix gusej rabotu
показати весь коментар
01.10.2022 18:54 Відповісти
Ну а чего ж вы хотели курить ни зя.
показати весь коментар
01.10.2022 18:58 Відповісти
Крьімсов не жалеть в принципе...именно из-за них все и началось. Даунбасс они в блудняк ввели.
показати весь коментар
01.10.2022 18:59 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 19:00 Відповісти
Салют душевный - один хаймерс. Салют душевный с пожаром - два хаймерса. Просто салют - папиросы Казбек в кармане орка.
показати весь коментар
01.10.2022 19:02 Відповісти
Красівоє показують!
показати весь коментар
01.10.2022 19:06 Відповісти
Ну що, крисчани, прорахувалися? Не захистить вас кацап, а пожене на війну і при необхідності знищить. Не потрібно було зраджувати Неньку, мачусі і нафіг всралися, там своїх абреків вистачає. Але, що я вас розповідаю, 2014-й рік не повернути, Ненька поваертається і вам краще здохнути, або втікати з кацапами на Кавказ, будете баранами.
показати весь коментар
01.10.2022 19:11 Відповісти
це якесь свято, може з приводу Лимана, у якому ЗСУ роблять зачищення від свинособак.
показати весь коментар
01.10.2022 19:14 Відповісти
... во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул.

20 раз.
показати весь коментар
01.10.2022 19:15 Відповісти
На одному з відео на якійсь щоглі видно наш прапор. До чого б це?
показати весь коментар
01.10.2022 19:20 Відповісти
Было эффектно, но жаль не наш удар
показати весь коментар
01.10.2022 19:27 Відповісти
Кацапы, ну хватить курить где ни попадя!!
показати весь коментар
01.10.2022 19:27 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 19:28 Відповісти
Іду. Курю.
показати весь коментар
01.10.2022 20:37 Відповісти
МіГ-31? https://t.me/operativnoZSU/45279
показати весь коментар
01.10.2022 19:33 Відповісти
Це так по домашньому викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.
показати весь коментар
01.10.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 19:38 Відповісти
Ето салют в честь освобождения Лимана
показати весь коментар
01.10.2022 19:40 Відповісти
Мамулечка надо сваливать отсюда.
показати весь коментар
01.10.2022 19:44 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
показати весь коментар
01.10.2022 19:46 Відповісти
то вже каміння з неба, чи ще ні??
показати весь коментар
01.10.2022 19:52 Відповісти
На нижньому відео - схоже викочується літак за полосу і вибухає на берегу.
показати весь коментар
01.10.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 19:55 Відповісти
Виявилось таки так... дійсно, літак викотився. Але я не бачу зради: у будь якому випадку мсклі лишились однієї бойової одиниці.
показати весь коментар
01.10.2022 20:16 Відповісти
А ведь в Крыму был и референдум и включение в состав "россии" ...
И что ? И где ?
Наверное, Бельбек в состав РФ тогда не включили.
показати весь коментар
01.10.2022 20:37 Відповісти
Кацапы сказали, что пилот частично катапультировался...
показати весь коментар
01.10.2022 21:16 Відповісти
А это уже город срусский му...ков
показати весь коментар
01.10.2022 21:16 Відповісти
Мамулічка нада свалівать -2
показати весь коментар
01.10.2022 21:21 Відповісти
Куріння в заборонених місцях: -Шкодить вашому здоров'ю.)))))))))
показати весь коментар
01.10.2022 21:50 Відповісти
Їм бавовна пох - головне шоб пісюн засмагав
показати весь коментар
01.10.2022 22:43 Відповісти
 
 