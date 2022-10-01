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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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взрыв (6102) Крым (26016) пожар (5562) Севастополь (1701) аэродром (207)

На аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму слышны взрывы. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях сообщают о сильном пожаре и нескольких взрывах на главной авиационной базе россиян в Бельбеке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Марионетка Кремля Михаил Развозжаев отметил, что на аэродроме "внештатная ситуация", якобы во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул.

Читайте также: В оккупированном Севастополе ночью и утром доносились звуки взрывов и стрельбы
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Топ комментарии
+59
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01.10.2022 18:41
+57
Кацапы Ураган подарили под Лиманом.
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01.10.2022 18:45
+54
опять курите ???
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01.10.2022 18:43
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Встречайте УКРАИНУ...
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01.10.2022 18:39 Ответить
Пока Бельбек становится новой Чернобаевкой.
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01.10.2022 18:53 Ответить
Та то не взрывы,то всего лишь хлопки,хлопочки,хлопочечки
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01.10.2022 19:00 Ответить
Пора обращаться к мамулечке!
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01.10.2022 22:29 Ответить
заодно отсалютовал
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01.10.2022 18:39 Ответить
Закурил за штурвалом
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01.10.2022 18:52 Ответить
паління вбиває. особливо кацапів...
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01.10.2022 20:19 Ответить
Дуже гарна позаштатна ситуація )) Там, до речі, поблизу селище Любімовка. Привіт всім ватним покидькам, які там проживають. Ані же всє рускіє люді ))
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01.10.2022 18:41 Ответить
В Любимовке любила отдыхать такая известная гнида с сайта Корреспондент как Пырло она же Сева Стополец, она же множество других ников.
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01.10.2022 20:16 Ответить
чому мавпи стоять і не тікають?
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01.10.2022 18:41 Ответить
Бо не знають куди, чи вплав на турляндію....бавовона і мобілізація...ото така х-ня малята, як казав дід панас
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01.10.2022 18:49 Ответить
або плавати не вміють
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01.10.2022 19:44 Ответить
Деньги за путёвку уплочены...
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01.10.2022 18:49 Ответить
І всьйо включєно
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01.10.2022 21:12 Ответить
куди? кацапи закрили виїзд з криму.
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01.10.2022 18:58 Ответить
сообщили, что случайно загорелся
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01.10.2022 18:41 Ответить
це кацапи так кажуть, а місцеві кажуть, що було чутно декілька вибухів, не один.
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01.10.2022 19:03 Ответить
Кацападли кажуть : "адін наш самальот викатілся за взльотную паласу і загарєлся.." Певно чогось курнув їх "літун"- і знов саме в тому місці де треба!
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01.10.2022 18:41 Ответить
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01.10.2022 18:41 Ответить
Козак Мяумай?
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01.10.2022 21:29 Ответить
Він самий
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01.10.2022 21:56 Ответить
Просто загорілася десятки мільйонів, а не просто літак. Горіть далі і дружно. Хочеться масової пожежі
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01.10.2022 18:42 Ответить
десятки мільйонів плюс, тобто, мінус один літун
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01.10.2022 21:25 Ответить
Это просто какой то позор опять)
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01.10.2022 18:42 Ответить
судя по взрывам - выкатилось пол-десятка самолетов и несколько вертолётов.
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01.10.2022 18:42 Ответить
А отой білий фаєрверк після чорного диму -- що то може бути?

Ракети "повітря-повітря"? Бомби ФАБ-500? Щось ще?
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01.10.2022 18:52 Ответить
Від ФАБ-500 Бельбеку вже не було б. Ракети якісь нурси чи птурси...
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01.10.2022 19:06 Ответить
Похоже на это https://en.wikipedia.org/wiki/Flare_(countermeasure)

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01.10.2022 19:07 Ответить
То хвєєрверк на честь звільнення Ліману.
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01.10.2022 19:08 Ответить
это экипаж загоревшегося самолета подает аэродромной пожарной службе сигналы бедствия белыми дымовыми ракетами (что бы лучше было видно на фоне черного от дыма неба)
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01.10.2022 19:09 Ответить
😂🤣👍
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01.10.2022 19:10 Ответить
опять курите ???
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01.10.2022 18:43 Ответить
вміють кацапи зажигати
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01.10.2022 18:43 Ответить
Там разлетатся во все стороны - эти дебилы на пляже стоят, хавальниками торгуют. Непуганные еще. Но все еще впереди.
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01.10.2022 18:44 Ответить
Та то они думают, что кремлядский "праздник" и до них дошёл, любуются фейерверками))
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01.10.2022 18:48 Ответить
Там нудисти (здається, на одному з видно), втечуть, ще загар не рівномірно ляже)))
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01.10.2022 18:53 Ответить
Праздновали день Москвы- оставили Харьковскую область, праздновали присоединение ЛДНР- оставили Лиман. Когда там в России следующий праздник?(с)
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01.10.2022 18:44 Ответить
вілікійактябрь
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01.10.2022 18:46 Ответить
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02.10.2022 04:50 Ответить
7 жовтня - 70 років нелюду...
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01.10.2022 18:49 Ответить
по керчь мосту ипанём....поздравим *****
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01.10.2022 19:00 Ответить
праздничное мероприятие: окружение Боровой. Сначала намечаются торжества возле памятника героям советского союза Колеснику и Шутько, а потом - концерт кобзона. Возможно, наши артиллеристы эти события совместят.
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01.10.2022 19:23 Ответить
Сьогодні день сухопутних військ раші,3 жовтня омону, потім карного розшуку, а ось 5 листопада день єдності. Добре буде,якщо цього дня Донбас об'єднається з Україною
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01.10.2022 18:52 Ответить
А кто его разделял?
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01.10.2022 19:00 Ответить
Судячи по Лиману, рашистів привітали славно. І як раз на день піхоти хоч не впевнена сухої чи
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01.10.2022 19:04 Ответить
Кацапы Ураган подарили под Лиманом.
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01.10.2022 18:45 Ответить
Это выкатился у рашистов мозг вместе с остатками логики.
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01.10.2022 18:49 Ответить
Чорний дим -- папу не вибрали Значить буде ще!
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01.10.2022 18:50 Ответить
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01.10.2022 19:40 Ответить
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

21 ч

Щось мені здається, що наші героїчні Збройні сили ще сьогодні з особливим натхненням привітають рашистську сволоту на Херсонщині.
Багатьом з них вже куплено квитки на концерт до кобзона. Лишилося їх тільки вручити. Ласкаво просимо у пекло, нелюди!
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01.10.2022 18:51 Ответить
Шановні дописувачі, може хтось знає, що це?

https://www.youtube.com/watch?v=JUhycONzNec
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01.10.2022 19:08 Ответить
шоб не хімія якась...
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01.10.2022 20:30 Ответить
Нам плеввать на ваши "референдумы" лапти, с нашей земли будут гнать вас и выжигать напалмом! Слава ЗСУ! Слава Украине!
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01.10.2022 18:52 Ответить
Героям слава! 💙💛
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01.10.2022 18:53 Ответить
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01.10.2022 18:53 Ответить
Ну и..
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01.10.2022 19:11 Ответить
Використовуючі матюки перетворюєшся на москаля !
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01.10.2022 19:50 Ответить
Mary Kravchenko

@sea_inside3

·

7 ч

«Я працювати хочу. У мене мрія - відкрити свою майстерню металообробки», - Михайло Діанов


Подивіться відео, я розчулилася.

https://twitter.com/i/status/1576121083165806592
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01.10.2022 18:53 Ответить
москальські літаки у Бельбеку вирішили зробити "взрив доброй волі" ... хоча деякі експерти вважають це "атріцатєльним взльотом"...
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01.10.2022 18:53 Ответить
"Отрицательное производство авиатехники"
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01.10.2022 20:14 Ответить
Poxoze na bojevix gusej rabotu
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01.10.2022 18:54 Ответить
Ну а чего ж вы хотели курить ни зя.
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01.10.2022 18:58 Ответить
Крьімсов не жалеть в принципе...именно из-за них все и началось. Даунбасс они в блудняк ввели.
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01.10.2022 18:59 Ответить
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01.10.2022 19:00 Ответить
Салют душевный - один хаймерс. Салют душевный с пожаром - два хаймерса. Просто салют - папиросы Казбек в кармане орка.
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01.10.2022 19:02 Ответить
Красівоє показують!
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01.10.2022 19:06 Ответить
Ну що, крисчани, прорахувалися? Не захистить вас кацап, а пожене на війну і при необхідності знищить. Не потрібно було зраджувати Неньку, мачусі і нафіг всралися, там своїх абреків вистачає. Але, що я вас розповідаю, 2014-й рік не повернути, Ненька поваертається і вам краще здохнути, або втікати з кацапами на Кавказ, будете баранами.
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01.10.2022 19:11 Ответить
це якесь свято, може з приводу Лимана, у якому ЗСУ роблять зачищення від свинособак.
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01.10.2022 19:14 Ответить
... во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул.

20 раз.
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01.10.2022 19:15 Ответить
На одному з відео на якійсь щоглі видно наш прапор. До чого б це?
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01.10.2022 19:20 Ответить
Было эффектно, но жаль не наш удар
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01.10.2022 19:27 Ответить
Кацапы, ну хватить курить где ни попадя!!
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01.10.2022 19:27 Ответить
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01.10.2022 19:28 Ответить
Іду. Курю.
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01.10.2022 20:37 Ответить
МіГ-31? https://t.me/operativnoZSU/45279
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01.10.2022 19:33 Ответить
Це так по домашньому викотився за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.
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01.10.2022 19:34 Ответить
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01.10.2022 19:38 Ответить
Ето салют в честь освобождения Лимана
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01.10.2022 19:40 Ответить
Мамулечка надо сваливать отсюда.
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01.10.2022 19:44 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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01.10.2022 19:46 Ответить
то вже каміння з неба, чи ще ні??
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01.10.2022 19:52 Ответить
На нижньому відео - схоже викочується літак за полосу і вибухає на берегу.
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01.10.2022 19:52 Ответить
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01.10.2022 19:55 Ответить
Виявилось таки так... дійсно, літак викотився. Але я не бачу зради: у будь якому випадку мсклі лишились однієї бойової одиниці.
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01.10.2022 20:16 Ответить
А ведь в Крыму был и референдум и включение в состав "россии" ...
И что ? И где ?
Наверное, Бельбек в состав РФ тогда не включили.
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01.10.2022 20:37 Ответить
Кацапы сказали, что пилот частично катапультировался...
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01.10.2022 21:16 Ответить
А это уже город срусский му...ков
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01.10.2022 21:16 Ответить
Мамулічка нада свалівать -2
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01.10.2022 21:21 Ответить
Куріння в заборонених місцях: -Шкодить вашому здоров'ю.)))))))))
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01.10.2022 21:50 Ответить
Їм бавовна пох - головне шоб пісюн засмагав
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01.10.2022 22:43 Ответить
 
 