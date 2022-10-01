На аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму слышны взрывы. ВИДЕО

В соцсетях сообщают о сильном пожаре и нескольких взрывах на главной авиационной базе россиян в Бельбеке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Марионетка Кремля Михаил Развозжаев отметил, что на аэродроме "внештатная ситуация", якобы во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул.

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