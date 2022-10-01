На аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму слышны взрывы. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях сообщают о сильном пожаре и нескольких взрывах на главной авиационной базе россиян в Бельбеке в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Марионетка Кремля Михаил Развозжаев отметил, что на аэродроме "внештатная ситуация", якобы во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул.
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+59 Yevgeny Mironov
показать весь комментарий01.10.2022 18:41
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Ракети "повітря-повітря"? Бомби ФАБ-500? Щось ще?
@Ogrysko
·
21 ч
Щось мені здається, що наші героїчні Збройні сили ще сьогодні з особливим натхненням привітають рашистську сволоту на Херсонщині.
Багатьом з них вже куплено квитки на концерт до кобзона. Лишилося їх тільки вручити. Ласкаво просимо у пекло, нелюди!
https://www.youtube.com/watch?v=JUhycONzNec
@sea_inside3
·
7 ч
«Я працювати хочу. У мене мрія - відкрити свою майстерню металообробки», - Михайло Діанов
Подивіться відео, я розчулилася.
https://twitter.com/i/status/1576121083165806592
20 раз.
И что ? И где ?
Наверное, Бельбек в состав РФ тогда не включили.