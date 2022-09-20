РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3459 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 244 9
взрыв (6102) война (46726) Крым (26016) Севастополь (1701)

В оккупированном Севастополе ночью и утром доносились звуки взрывов и стрельбы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севастополь

Утром 20 сентября в центральной части Севастополя было слышно два взрыва и стрельбу из огнестрельного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

"Первый взрыв раздался в 04:51, он был далеко, невнятен и не похож на работу системы противовоздушной обороны. Второй – раздался в 06:05, был более громким, более четким, однако было трудно определить, с какого направления идет звук, при этом дыма видно не было", - говорится в сообщении.

Корреспондент добавил, что около 06:45 в Севастополе началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты, однако хлопков на этот раз не было слышно.

Читайте: Россия передислоцирует подводные лодки из Крыма в Новороссийск, - британская разведка

Подконтрольные России власти Севастополя пока не комментировали эти события.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ху@лостаньі, ви речі пакуйте, пакуйте....
показать весь комментарий
20.09.2022 10:48 Ответить
РАШИСТСЬКІ Вужі й гадюки самоухлопиваются
показать весь комментарий
20.09.2022 10:49 Ответить
Радімий горад ти не спі спакойна а жді смертей і жди вайни раьшє весни! СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
20.09.2022 10:53 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
20.09.2022 13:14 Ответить
Награбоване деребанять
показать весь комментарий
20.09.2022 11:08 Ответить
Крим це Україна! Так було і буде.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:17 Ответить
...севастопольский вальс помнят все моряки, разве можно забыть мне вас--- золотые деньки.... . Пора в Новороссийск, оно не в первый и не во второй раз уже!
показать весь комментарий
20.09.2022 11:47 Ответить
Имитация бурной деятельности для прикрытия вывоза награбленного.
показать весь комментарий
20.09.2022 11:58 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2022 11:59 Ответить
 
 