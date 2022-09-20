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Россия передислоцирует подводные лодки из Крыма в Новороссийск, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

човен,підводний

Подводные лодки выводят из-за угроз ракетных ударов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России", - говорится в сообщении.

Главными причинами такой передислокации называют изменение уровня локальной угрозы в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. За последние два месяца атак подверглись штабу флота и его главному аэродрому морской авиации, расположенным в Крыму.

Гарантирование базирования Черноморского флота в Крыму, по всей вероятности, было одной из мотиваций российского президента Владимира Путина для оккупации полуострова в 2014 году. Сейчас безопасность базы взорвана нынешней агрессией России против Украины, отмечают в британской разведке.

Смотрите: Великобритания предоставляет Украине подводные беспилотные дроны для обнаружения российских мин: обучение операторов уже ведется. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
До крейсера "мацква" нехай передислокуються ці калоші.
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20.09.2022 10:29
+8
це тепер просити в партнерів цигарки 600+?...
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20.09.2022 10:30
+4
Та прийдеться...
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20.09.2022 10:35
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До крейсера "мацква" нехай передислокуються ці калоші.
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20.09.2022 10:29 Ответить
Клас "кіло" замінили класом "нема".
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20.09.2022 10:29 Ответить
Вот бы влупить по атомоходу
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20.09.2022 10:30 Ответить
це тепер просити в партнерів цигарки 600+?...
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20.09.2022 10:30 Ответить
Та прийдеться...
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20.09.2022 10:35 Ответить
Стронг армійський теж смакує!
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20.09.2022 10:53 Ответить
800+
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20.09.2022 11:21 Ответить
Хоч би вони швидше усі пішли туди, куди крейсер москва
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20.09.2022 10:34 Ответить
Росія передислоковує підводні човни з Криму
rusnja bezhit iz Ukrainskovo Krimu
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20.09.2022 10:39 Ответить
Британська розвідка))) для інтересу погуглив. Про перебазування підводних човнів з Криму в Цемеську бухту повідомлялося, причому офіційно, ще в грудні минулого року, коли там здали в експлуатацію, спеціалізовану базу. А цю базу ще й будували кілька років, там 5 причалів і 1700 метрів обладнаного узбережжя.
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20.09.2022 10:46 Ответить
Всем московитским корытам в Чёрном море обеспечена встреча с подводным дроном.
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20.09.2022 10:47 Ответить
А ракетам "какая разніца"?
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20.09.2022 11:13 Ответить
когда начнем освобождение Крыма, кацапам придется свои дизельные батискабли из Новороссийска волоками тянуть до Волгодонска, а оттуда по Волго-Балтийскому водному пути буксировать в Онежское или Ладожское озеро. Они там с якорных стоянок будут изображать ПУ "Калибров" для угрозы новым членам НАТО. Еще можно сделать из них тренажеры для псковских подводников.
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20.09.2022 11:14 Ответить
Шкода, очікував що їх стоянку встигнуть накрити... Для нас це рідкісна можливість їх знищити поки вони в надводному стані
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20.09.2022 11:16 Ответить
В Криму мають бути морська та авіабази Великобританії. Після Перемоги
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20.09.2022 11:16 Ответить
Значить, щось спеціальне протичовнове реально сильне, нам таємно передали партнери
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20.09.2022 11:19 Ответить
Флагман черноморского флота успешно утонул...типа ушел на дно за подлодкой КУРСк...а говорили путлер не враг рабZeи...🤣🤣
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20.09.2022 11:27 Ответить
Кстати Линкор Новороссийск утонул в Севастостпольской бухте 29 октября1955 года...☠️☠️☠️
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20.09.2022 11:31 Ответить
Наварасєйску приготуватися!!!!
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20.09.2022 14:17 Ответить
 
 