Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС, - источник

Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности.

Как сообщают наши источники в СБУ, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.

Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Напомним, ранее Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост вполне законная цель для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после Победы.

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Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.