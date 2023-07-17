Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС, - источник
Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности.
Как сообщают наши источники в СБУ, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.
Мост атаковали с помощью надводных дронов.
Напомним, ранее Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост вполне законная цель для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после Победы.
Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.
Топ комментарии
+71 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.07.2023 08:31 Ответить Ссылка
+42 nav svargi
показать весь комментарий17.07.2023 08:25 Ответить Ссылка
+35 Микола Мазуренко #551183
показать весь комментарий17.07.2023 08:27 Ответить Ссылка
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Міст!
Зруйнувать!
Не вірю!
Якась ракетка прилетіла і вдало грохнула!
Або сам упав!
А ЗСУ, І СБУ, І ВМС ХВАЛА!
Відремонтували знову нанести удари і не давати користуватися мостом
А те що кажуть що надводними дронами неможливо це припущення людей
Адже хто знає специфіку цих дронів для яких цілей використовуються ?