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Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС, - источник

кримський,міст

Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности.

Как сообщают наши источники в СБУ, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.

Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Напомним, ранее Глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост вполне законная цель для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после Победы.

Также читайте: На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет

Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

взрыв (6829) ВМС (1491) Крым (26437) СБУ (20138) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+71
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17.07.2023 08:31 Ответить
+42
trebuju povtoriti
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17.07.2023 08:25 Ответить
+35
Залужний сказав, Залужний зробив!
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17.07.2023 08:27 Ответить
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Дроном!
Міст!
Зруйнувать!
Не вірю!
Якась ракетка прилетіла і вдало грохнула!
Або сам упав!
А ЗСУ, І СБУ, І ВМС ХВАЛА!
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17.07.2023 13:40 Ответить
Головне щоб постійно били по мосту
Відремонтували знову нанести удари і не давати користуватися мостом
А те що кажуть що надводними дронами неможливо це припущення людей
Адже хто знає специфіку цих дронів для яких цілей використовуються ?
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17.07.2023 14:08 Ответить
Если это действительно морский дроны - то это очень хорошо. Это значит, что съехаший пролёт это результат разрушения несущих опор и чинить это всё будут очень долго
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17.07.2023 16:01 Ответить
Наконец то! ❤️СБУлісь мечти...
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17.07.2023 16:47 Ответить
от жары повело. то сбу решило премию выписать. по первому взрыву тоже, это мы. Кроме слов хоть один факт. Зебильное шоу
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17.07.2023 17:30 Ответить
Яка краса )) так душевно и подамашнему
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17.07.2023 19:15 Ответить
Якби це були морські дрони, уже давно було б викладено відео з їх бортових камер спостереження.
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18.07.2023 00:36 Ответить
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18.07.2023 03:31 Ответить
Якщо я правильно зрозумів то особливого пошкодження міст не зазнав.Обмежено лише рух легких автівок,а залізничні колії не постраждали і по них і далі перевозять важку техніку.Вірно,чи я помиляюся?
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18.07.2023 08:16 Ответить
Лише одне питання: чому так вперто (другий раз поспіль) наші спецслужби намагаються знищити саме автомобільну частину мосту, а про залізничний міст начебто "забувають"? Цим вони, мабуть, хочуть налякати "понаєхавших" у Крим московитів та місцевих колаборантів, аби ті "рвонули на землю предків". Ну що ж, це у них дуже гарно виходить. Але ж основне забезпечення власних військ московити, як завжди, здійснюють якраз з допомогою залізниці! Знищи пару опор залізничного мосту і все, - "приїхали"! Тому, як показує досвід вже цієї війни, слабким містом у логістиці московитів якраз і є її автомобільна складова. Стосовно радісних вигуків моїх співгромадян про "знищення Кримського мосту" хочу їх розчарувати, тому як там пошкоджено лише одну полосу руху, що при грамотній організації дозволить московитам організувати рух в обох напрямках (в'їзд - виїзд), - нехай і з значними обмеженнями. Але ж що завадить московитам організувати більш щільних рух "товарняка" якраз залізничним мостом, аби забезпечувати, як і раніше, власні війська та мешканців Криму всім необхідним? Ото ж бо... Все це свідчить про те, що або у планувальників та виконавців операції ще досі немає відповідного досвіду, або про щось ще набагато гірше! Сподіваюсь, що я помиляюсь...
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18.07.2023 08:44 Ответить
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