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Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС, - джерело

кримський,міст

Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в Службі безпеки.

Як повідомлять наші джерела в СБУ, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України.

Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Нагадаємо, раніше Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після Перемоги.

Також читайте: Пошкодження на Кримському мосту після вибухів. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Автор: 

вибух (4541) ВМС (1410) Крим (14203) СБУ (13070) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+71
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17.07.2023 08:31 Відповісти
+42
trebuju povtoriti
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17.07.2023 08:25 Відповісти
+35
Залужний сказав, Залужний зробив!
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17.07.2023 08:27 Відповісти
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Дроном!
Міст!
Зруйнувать!
Не вірю!
Якась ракетка прилетіла і вдало грохнула!
Або сам упав!
А ЗСУ, І СБУ, І ВМС ХВАЛА!
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17.07.2023 13:40 Відповісти
Головне щоб постійно били по мосту
Відремонтували знову нанести удари і не давати користуватися мостом
А те що кажуть що надводними дронами неможливо це припущення людей
Адже хто знає специфіку цих дронів для яких цілей використовуються ?
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17.07.2023 14:08 Відповісти
Если это действительно морский дроны - то это очень хорошо. Это значит, что съехаший пролёт это результат разрушения несущих опор и чинить это всё будут очень долго
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17.07.2023 16:01 Відповісти
Наконец то! ❤️СБУлісь мечти...
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17.07.2023 16:47 Відповісти
от жары повело. то сбу решило премию выписать. по первому взрыву тоже, это мы. Кроме слов хоть один факт. Зебильное шоу
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17.07.2023 17:30 Відповісти
Яка краса )) так душевно и подамашнему
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17.07.2023 19:15 Відповісти
Якби це були морські дрони, уже давно було б викладено відео з їх бортових камер спостереження.
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18.07.2023 00:36 Відповісти
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18.07.2023 03:31 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів то особливого пошкодження міст не зазнав.Обмежено лише рух легких автівок,а залізничні колії не постраждали і по них і далі перевозять важку техніку.Вірно,чи я помиляюся?
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18.07.2023 08:16 Відповісти
Лише одне питання: чому так вперто (другий раз поспіль) наші спецслужби намагаються знищити саме автомобільну частину мосту, а про залізничний міст начебто "забувають"? Цим вони, мабуть, хочуть налякати "понаєхавших" у Крим московитів та місцевих колаборантів, аби ті "рвонули на землю предків". Ну що ж, це у них дуже гарно виходить. Але ж основне забезпечення власних військ московити, як завжди, здійснюють якраз з допомогою залізниці! Знищи пару опор залізничного мосту і все, - "приїхали"! Тому, як показує досвід вже цієї війни, слабким містом у логістиці московитів якраз і є її автомобільна складова. Стосовно радісних вигуків моїх співгромадян про "знищення Кримського мосту" хочу їх розчарувати, тому як там пошкоджено лише одну полосу руху, що при грамотній організації дозволить московитам організувати рух в обох напрямках (в'їзд - виїзд), - нехай і з значними обмеженнями. Але ж що завадить московитам організувати більш щільних рух "товарняка" якраз залізничним мостом, аби забезпечувати, як і раніше, власні війська та мешканців Криму всім необхідним? Ото ж бо... Все це свідчить про те, що або у планувальників та виконавців операції ще досі немає відповідного досвіду, або про щось ще набагато гірше! Сподіваюсь, що я помиляюсь...
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18.07.2023 08:44 Відповісти
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