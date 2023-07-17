Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС, - джерело
Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в Службі безпеки.
Як повідомлять наші джерела в СБУ, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України.
Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Нагадаємо, раніше Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після Перемоги.
Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.
Топ коментарі
+71 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.07.2023 08:31 Відповісти Посилання
+42 nav svargi
показати весь коментар17.07.2023 08:25 Відповісти Посилання
+35 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар17.07.2023 08:27 Відповісти Посилання
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Міст!
Зруйнувать!
Не вірю!
Якась ракетка прилетіла і вдало грохнула!
Або сам упав!
А ЗСУ, І СБУ, І ВМС ХВАЛА!
Відремонтували знову нанести удари і не давати користуватися мостом
А те що кажуть що надводними дронами неможливо це припущення людей
Адже хто знає специфіку цих дронів для яких цілей використовуються ?