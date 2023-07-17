Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС, - джерело

Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в Службі безпеки.

Як повідомлять наші джерела в СБУ, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України.

Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Нагадаємо, раніше Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після Перемоги.

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Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.