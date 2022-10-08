РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5408 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
38 115 148
взрыв (6119) война (47303) СБУ (18723) Керченский мост (339)

Подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ, - источник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,кримський,міст

Подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах Украины.

"Подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ", - сказал собеседник агентства в субботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"

В то же время, в СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+70
Слава СБУ! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!
показать весь комментарий
08.10.2022 12:01
+46
показать весь комментарий
08.10.2022 12:08
+42
Слава Нації Смерть ворогам ‼️‼️
показать весь комментарий
08.10.2022 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не понял.... , а чьо с большой буквы?
показать весь комментарий
08.10.2022 12:29 Ответить
Потому оно большое *****.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:52 Ответить
Взагалі то "джерелу" краще було б помовчати.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:23 Ответить

вот именнА! он сам взорвалсИ!

машинка там, цистерна..бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:32 Ответить
альфа-самец,ёпта, всея паРаши вышел к рассеянскому холопью рассказать за Крымский мост ))



показать весь комментарий
08.10.2022 12:30 Ответить
Не-а. не выйдет. Сьодни кремлядь его замочит: всякие там сев. потоки с мостами - разве в противостоянии с нами деньги на ветер - не были очевидным фактом.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:35 Ответить

не замочит, челядь все ворьё и трусы.

нет там даже и пары офицеров с честью, кто бы табакеркой вытряс бы гнилые мозги из

ботоксной карлы.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:43 Ответить
братва замочит петуха сортире
показать весь комментарий
08.10.2022 15:39 Ответить
Нет сомнений что это сделала СБУ или аналогичная служба в Украине.Молодцы ребята!!! Надеюсь вскоре и до кремля доберетесь.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:31 Ответить


он сам взорвалсИ! настамнет!

машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:33 Ответить
На очереди Крымский мост в Москве.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:16 Ответить
КРЫМСКИЙ КРЕМЛЬ !)
показать весь комментарий
08.10.2022 19:11 Ответить
Алекс Скела Маршак , сукин сын , как в воду глядел Бабушка моя , Маршаку каждое лето , до войны , организовывала жилье в Крыму
показать весь комментарий
08.10.2022 12:31 Ответить
alexandr shamov Потому , что ***** ,это имя собственное
показать весь комментарий
08.10.2022 12:33 Ответить
и пуйло и паРаша-рассея давно нужно писать с маленькой!
показать весь комментарий
08.10.2022 12:35 Ответить
Напарашное имя не может быть имясобственным, тока уничижительным погонялом.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:37 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 12:39 Ответить
Вони все брешуть!!! До чого тут Україна? Це все патрушев організував, тільки мало вибухівки заклали - ефект не достатньо яскравий. Треба було весь міст бід берега до берега підірвати тоді всім кацапам сподобалось би, а яке шоу собакеєвої вийшло б...
показать весь комментарий
08.10.2022 12:49 Ответить
Може бути. Тепер яйцеголовий "дон" возбудицця, натисне гачок, прігожин відповість, і "закрутиться". фсб в шоколаді.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:58 Ответить
Свинособаки рашистские, патерьнет и крымский мост нинужин?
показать весь комментарий
08.10.2022 12:50 Ответить
Якось дуже стремна инфа від СБУ. То у судді паспорт рф роками знайти не можуть. То така спецоперація. Там такий догляд вантажівок - а по взриву там не лімонка бахнула, там тон 5-7 вибухівки з якимось залізячом шо пробило цістерни з паливом, які саме у той час проїзджали поруч з авто, яке як раз було десь біля стиків прольотів мосту.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:51 Ответить
баканов кермував фурою
показать весь комментарий
08.10.2022 21:49 Ответить
Вспомнился фильм Бриллиантовая рука - Может меня даже наградят, посмертно.
показать весь комментарий
08.10.2022 22:38 Ответить
Хоча, може взагалі там біля цистерн хтось цигарки палив...? Кацапи ж правила протипожежної безпеки не вивчають... от і знову запалало.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:53 Ответить
***** ждет жизнеутвержающий конец. Как в пестне поется https://www.youtube.com/watch?v=PisI9l29k4E
показать весь комментарий
08.10.2022 12:55 Ответить
Дякою…дуже дякою…
показать весь комментарий
08.10.2022 12:56 Ответить
Підпалили свічку на торті путіна .Happy birthday! Задуе…?
показать весь комментарий
08.10.2022 12:59 Ответить
А сьогодні вранці по українському проводовому радіо в новинах передали, "що про пожежу на Кримському мосту повідомило командування Повітряних Сил"
Тобто ще й авіаудар був?
Хоча, теоретично, БПЛА (якщо це вони) підпорядковуються Повітряним Силам.
Хоча, особисто я, все більше схиляюсь у ракетний удар. В проліт нашого літака чи БПЛА над Азовським морем слабко віриться ...
показать весь комментарий
08.10.2022 13:13 Ответить
з супутника вог скинули
показать весь комментарий
08.10.2022 13:29 Ответить
*теслу* з кількома каністрами )))
показать весь комментарий
08.10.2022 13:47 Ответить
Мечты СБУваются!
показать весь комментарий
08.10.2022 13:16 Ответить
"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ" Заявило джерело з СБУ.
У перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота.
Краще в СБУ розказало хто здав південь України. Ото точно була б бомба.
показать весь комментарий
08.10.2022 14:16 Ответить
Great Deal Як здавали Херсонську область.

Жителі Херсонської області, зокрема Великих Копань, ще з осені помітили, як робітники вантажили у кузови «Камазів» протитанкові їжаки, які були встановлені на кордоні з Кримом за каденції Петра Порошенка та вивезені у невідомому напрямку. Їм на зміну прийшли сапери, які приступили до розмінування Кримського перешийку та мосту через Дніпро. Завхоз Опи дал команду зняти всі підводні міни вздовж Азовського узбережжя і відвести ЗСУ від Кримського перешийка.

Рано-вранці 24 лютого 2022 року зі сторони тимчасово окупованого Криму на дорогах з'явилися російські танки, які стріляли по придорожніх кіосках і тиснули легкові автомашини. Буряти і якути приходили в сказ, коли їм на шляху зустрічалися теплиці, в яких у лютому дозрівали огірки та квіти. Прибульці зупиняли своїх сталевих монстрів, заходили в оранжереї, збирали в плащ намет плоди та відносили до танка, а потім давили гусеницями теплицю.

На Ютубі було відео, на якому місцеве населення питали окупантів: куди ви їдете? Орки монгольської зовнішності відповідали, що рухаємось на Миколаїв, а потім на Полтаву. Російський офіцер не мав карти України і він запитав у бабці, в якій області знаходиться Полтава?

На запитання окупанта леді відповіла, що Полтава знаходиться у Ростовській області і вам треба розвернутися та їхати у зворотний бік.

Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал.

Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки вже надрукували бюлетені для голосування та готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.

На Фейсбуці пишуть, що Херсон вже видно в приціли українських снайперів. Після звільнення Херсона військовими ЗСУ від окупації бурятів, сахатих та калмиків жителі цього славного міста тепер будуть голосуватимуть на виборах тільки за Гетьмана Петра Порошенка.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:27 Ответить
Якщо це дійсно фура ак кажуть москалі то вічна пам'ять і слава герою якій віддав свое життя за Україну!
показать весь комментарий
08.10.2022 15:10 Ответить
"Герой" скорее всего ничего не знал) не хватало ещё из за людского фактора просрать спецоперацию
показать весь комментарий
08.10.2022 19:37 Ответить
Наблюдая как украинцы не щадят мости,ни свои ни чужие, где ступала нога оккупантов пора позаботится соседним странам о своих мостах.для начала,типа сделать вывеску перед потенционалними мишенями /Мы против оккупантов/,/Не ступала нога ординцев/
показать весь комментарий
08.10.2022 15:54 Ответить
Дорогие россияне,

Моя Трехдневная война в Украине длится восьмой месяц. Мы проиграли битвы за Киев, Харьков, Николаев, Балаклею, и Изюм. Крейсер "Москва" потоплен. Половина имевшейся в наличии бронетехники уничтожена. Наши войска отступают к Херсону, а наш флот ушел из Севастополя. Крымский мост взорван.

Следующий этап этой Трехдневной войны будет еще более славным!

Ваш, В.В. Путин
показать весь комментарий
08.10.2022 17:24 Ответить
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
показать весь комментарий
08.10.2022 18:47 Ответить
Звичайно хотілося щоб це було наше СБУ. Але державна структура яка не може почистити свої лави від різних зрадників та корупціонерів, знайти покидьків, які так тупо здали наш Південь та кінець кінцем дізнатися що суддя Верховного Суду є громадянин рашки. Ну реально просто не може провести таку спецоперацію.
Це чистий почерк Каширки там також ФСБ відзначилось. Фура ж їхала зі сторони рашки і там явно не кіло вибухівки. Так що це розбірки Міноборони рашки і фсб.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:05 Ответить
Діждались ми свята і на нашій вулиці
показать весь комментарий
08.10.2022 19:09 Ответить
Не читали москалі русского пісатєля Гоголя, ой не читали.

Є в нього повість "Вій" з такими словами : "підніміть мені вії !"

Бо як гляне Вій, то там все пекло в його погляді, вся лють і всі жахи української історії.

ну ось москалі йому вії і підняли ...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:21 Ответить
Повна дурня!
показать весь комментарий
08.10.2022 20:25 Ответить
Мост был разрушен американскими ракетами АТАКМС.
СБУ может только ловить уклонистов и лизать дупу у Ермака.
показать весь комментарий
08.10.2022 22:23 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 23:48 Ответить
СВЯТО ПОЧИНАЄТЬСЯ, НОВИЙ РІК НАСТАВ ЗАВЧАСНО )
показать весь комментарий
08.10.2022 23:49 Ответить
сомнительная информация, если учитывать общую деградацию сбу и многие случаи прямого пособничества кацапам либо непрямого пособничества в статусе полезных идиотов.
показать весь комментарий
09.10.2022 05:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 