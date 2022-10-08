Подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ, - источник

Подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах Украины.

"Подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ", - сказал собеседник агентства в субботу.

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В то же время, в СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.