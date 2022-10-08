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Підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ, - джерело
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Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах України.
"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства в суботу.
Водночас у СБУ поки що офіційно не коментують свою участь у цих подіях.
Топ коментарі
+70 Pure Soul
показати весь коментар08.10.2022 12:01
+46 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.10.2022 12:08
+42 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.10.2022 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
вот именнА! он сам взорвалсИ!
машинка там, цистерна..бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
не замочит, челядь все ворьё и трусы.
нет там даже и пары офицеров с честью, кто бы табакеркой вытряс бы гнилые мозги из
ботоксной карлы.
он сам взорвалсИ! настамнет!
машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
Тобто ще й авіаудар був?
Хоча, теоретично, БПЛА (якщо це вони) підпорядковуються Повітряним Силам.
Хоча, особисто я, все більше схиляюсь у ракетний удар. В проліт нашого літака чи БПЛА над Азовським морем слабко віриться ...
У перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота.
Краще в СБУ розказало хто здав південь України. Ото точно була б бомба.
Жителі Херсонської області, зокрема Великих Копань, ще з осені помітили, як робітники вантажили у кузови «Камазів» протитанкові їжаки, які були встановлені на кордоні з Кримом за каденції Петра Порошенка та вивезені у невідомому напрямку. Їм на зміну прийшли сапери, які приступили до розмінування Кримського перешийку та мосту через Дніпро. Завхоз Опи дал команду зняти всі підводні міни вздовж Азовського узбережжя і відвести ЗСУ від Кримського перешийка.
Рано-вранці 24 лютого 2022 року зі сторони тимчасово окупованого Криму на дорогах з'явилися російські танки, які стріляли по придорожніх кіосках і тиснули легкові автомашини. Буряти і якути приходили в сказ, коли їм на шляху зустрічалися теплиці, в яких у лютому дозрівали огірки та квіти. Прибульці зупиняли своїх сталевих монстрів, заходили в оранжереї, збирали в плащ намет плоди та відносили до танка, а потім давили гусеницями теплицю.
На Ютубі було відео, на якому місцеве населення питали окупантів: куди ви їдете? Орки монгольської зовнішності відповідали, що рухаємось на Миколаїв, а потім на Полтаву. Російський офіцер не мав карти України і він запитав у бабці, в якій області знаходиться Полтава?
На запитання окупанта леді відповіла, що Полтава знаходиться у Ростовській області і вам треба розвернутися та їхати у зворотний бік.
Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал.
Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки вже надрукували бюлетені для голосування та готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.
На Фейсбуці пишуть, що Херсон вже видно в приціли українських снайперів. Після звільнення Херсона військовими ЗСУ від окупації бурятів, сахатих та калмиків жителі цього славного міста тепер будуть голосуватимуть на виборах тільки за Гетьмана Петра Порошенка.
Моя Трехдневная война в Украине длится восьмой месяц. Мы проиграли битвы за Киев, Харьков, Николаев, Балаклею, и Изюм. Крейсер "Москва" потоплен. Половина имевшейся в наличии бронетехники уничтожена. Наши войска отступают к Херсону, а наш флот ушел из Севастополя. Крымский мост взорван.
Следующий этап этой Трехдневной войны будет еще более славным!
Ваш, В.В. Путин
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
Це чистий почерк Каширки там також ФСБ відзначилось. Фура ж їхала зі сторони рашки і там явно не кіло вибухівки. Так що це розбірки Міноборони рашки і фсб.
Є в нього повість "Вій" з такими словами : "підніміть мені вії !"
Бо як гляне Вій, то там все пекло в його погляді, вся лють і всі жахи української історії.
ну ось москалі йому вії і підняли ...
СБУ может только ловить уклонистов и лизать дупу у Ермака.