Підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ, - джерело

Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах України.

"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства в суботу.

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Водночас у СБУ поки що офіційно не коментують свою участь у цих подіях.