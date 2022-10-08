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Підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,кримський,міст

Підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах України.

"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - сказав співрозмовник агентства в суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

Водночас у СБУ поки що офіційно не коментують свою участь у цих подіях.
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Топ коментарі
+70
Слава СБУ! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!
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08.10.2022 12:01
+46
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08.10.2022 12:08
+42
Слава Нації Смерть ворогам ‼️‼️
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08.10.2022 12:08
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Не понял.... , а чьо с большой буквы?
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08.10.2022 12:29 Відповісти
Потому оно большое *****.
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08.10.2022 12:52 Відповісти
Взагалі то "джерелу" краще було б помовчати.
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08.10.2022 12:23 Відповісти

вот именнА! он сам взорвалсИ!

машинка там, цистерна..бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
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08.10.2022 12:32 Відповісти
альфа-самец,ёпта, всея паРаши вышел к рассеянскому холопью рассказать за Крымский мост ))



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08.10.2022 12:30 Відповісти
Не-а. не выйдет. Сьодни кремлядь его замочит: всякие там сев. потоки с мостами - разве в противостоянии с нами деньги на ветер - не были очевидным фактом.
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08.10.2022 12:35 Відповісти

не замочит, челядь все ворьё и трусы.

нет там даже и пары офицеров с честью, кто бы табакеркой вытряс бы гнилые мозги из

ботоксной карлы.
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08.10.2022 12:43 Відповісти
братва замочит петуха сортире
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08.10.2022 15:39 Відповісти
Нет сомнений что это сделала СБУ или аналогичная служба в Украине.Молодцы ребята!!! Надеюсь вскоре и до кремля доберетесь.
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08.10.2022 12:31 Відповісти


он сам взорвалсИ! настамнет!

машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
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08.10.2022 12:33 Відповісти
На очереди Крымский мост в Москве.
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08.10.2022 16:16 Відповісти
КРЫМСКИЙ КРЕМЛЬ !)
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08.10.2022 19:11 Відповісти
Алекс Скела Маршак , сукин сын , как в воду глядел Бабушка моя , Маршаку каждое лето , до войны , организовывала жилье в Крыму
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08.10.2022 12:31 Відповісти
alexandr shamov Потому , что ***** ,это имя собственное
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08.10.2022 12:33 Відповісти
и пуйло и паРаша-рассея давно нужно писать с маленькой!
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08.10.2022 12:35 Відповісти
Напарашное имя не может быть имясобственным, тока уничижительным погонялом.
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08.10.2022 12:37 Відповісти
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08.10.2022 12:39 Відповісти
Вони все брешуть!!! До чого тут Україна? Це все патрушев організував, тільки мало вибухівки заклали - ефект не достатньо яскравий. Треба було весь міст бід берега до берега підірвати тоді всім кацапам сподобалось би, а яке шоу собакеєвої вийшло б...
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08.10.2022 12:49 Відповісти
Може бути. Тепер яйцеголовий "дон" возбудицця, натисне гачок, прігожин відповість, і "закрутиться". фсб в шоколаді.
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08.10.2022 12:58 Відповісти
Свинособаки рашистские, патерьнет и крымский мост нинужин?
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08.10.2022 12:50 Відповісти
Якось дуже стремна инфа від СБУ. То у судді паспорт рф роками знайти не можуть. То така спецоперація. Там такий догляд вантажівок - а по взриву там не лімонка бахнула, там тон 5-7 вибухівки з якимось залізячом шо пробило цістерни з паливом, які саме у той час проїзджали поруч з авто, яке як раз було десь біля стиків прольотів мосту.
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08.10.2022 12:51 Відповісти
баканов кермував фурою
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08.10.2022 21:49 Відповісти
Вспомнился фильм Бриллиантовая рука - Может меня даже наградят, посмертно.
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08.10.2022 22:38 Відповісти
Хоча, може взагалі там біля цистерн хтось цигарки палив...? Кацапи ж правила протипожежної безпеки не вивчають... от і знову запалало.
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08.10.2022 12:53 Відповісти
***** ждет жизнеутвержающий конец. Как в пестне поется https://www.youtube.com/watch?v=PisI9l29k4E
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Дякою…дуже дякою…
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08.10.2022 12:56 Відповісти
Підпалили свічку на торті путіна .Happy birthday! Задуе…?
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08.10.2022 12:59 Відповісти
А сьогодні вранці по українському проводовому радіо в новинах передали, "що про пожежу на Кримському мосту повідомило командування Повітряних Сил"
Тобто ще й авіаудар був?
Хоча, теоретично, БПЛА (якщо це вони) підпорядковуються Повітряним Силам.
Хоча, особисто я, все більше схиляюсь у ракетний удар. В проліт нашого літака чи БПЛА над Азовським морем слабко віриться ...
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08.10.2022 13:13 Відповісти
з супутника вог скинули
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08.10.2022 13:29 Відповісти
*теслу* з кількома каністрами )))
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08.10.2022 13:47 Відповісти
Мечты СБУваются!
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08.10.2022 13:16 Відповісти
"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ" Заявило джерело з СБУ.
У перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота.
Краще в СБУ розказало хто здав південь України. Ото точно була б бомба.
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08.10.2022 14:16 Відповісти
Great Deal Як здавали Херсонську область.

Жителі Херсонської області, зокрема Великих Копань, ще з осені помітили, як робітники вантажили у кузови «Камазів» протитанкові їжаки, які були встановлені на кордоні з Кримом за каденції Петра Порошенка та вивезені у невідомому напрямку. Їм на зміну прийшли сапери, які приступили до розмінування Кримського перешийку та мосту через Дніпро. Завхоз Опи дал команду зняти всі підводні міни вздовж Азовського узбережжя і відвести ЗСУ від Кримського перешийка.

Рано-вранці 24 лютого 2022 року зі сторони тимчасово окупованого Криму на дорогах з'явилися російські танки, які стріляли по придорожніх кіосках і тиснули легкові автомашини. Буряти і якути приходили в сказ, коли їм на шляху зустрічалися теплиці, в яких у лютому дозрівали огірки та квіти. Прибульці зупиняли своїх сталевих монстрів, заходили в оранжереї, збирали в плащ намет плоди та відносили до танка, а потім давили гусеницями теплицю.

На Ютубі було відео, на якому місцеве населення питали окупантів: куди ви їдете? Орки монгольської зовнішності відповідали, що рухаємось на Миколаїв, а потім на Полтаву. Російський офіцер не мав карти України і він запитав у бабці, в якій області знаходиться Полтава?

На запитання окупанта леді відповіла, що Полтава знаходиться у Ростовській області і вам треба розвернутися та їхати у зворотний бік.

Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал.

Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки вже надрукували бюлетені для голосування та готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.

На Фейсбуці пишуть, що Херсон вже видно в приціли українських снайперів. Після звільнення Херсона військовими ЗСУ від окупації бурятів, сахатих та калмиків жителі цього славного міста тепер будуть голосуватимуть на виборах тільки за Гетьмана Петра Порошенка.
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08.10.2022 19:27 Відповісти
Якщо це дійсно фура ак кажуть москалі то вічна пам'ять і слава герою якій віддав свое життя за Україну!
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08.10.2022 15:10 Відповісти
"Герой" скорее всего ничего не знал) не хватало ещё из за людского фактора просрать спецоперацию
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08.10.2022 19:37 Відповісти
Наблюдая как украинцы не щадят мости,ни свои ни чужие, где ступала нога оккупантов пора позаботится соседним странам о своих мостах.для начала,типа сделать вывеску перед потенционалними мишенями /Мы против оккупантов/,/Не ступала нога ординцев/
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08.10.2022 15:54 Відповісти
Дорогие россияне,

Моя Трехдневная война в Украине длится восьмой месяц. Мы проиграли битвы за Киев, Харьков, Николаев, Балаклею, и Изюм. Крейсер "Москва" потоплен. Половина имевшейся в наличии бронетехники уничтожена. Наши войска отступают к Херсону, а наш флот ушел из Севастополя. Крымский мост взорван.

Следующий этап этой Трехдневной войны будет еще более славным!

Ваш, В.В. Путин
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08.10.2022 17:24 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:47 Відповісти
Звичайно хотілося щоб це було наше СБУ. Але державна структура яка не може почистити свої лави від різних зрадників та корупціонерів, знайти покидьків, які так тупо здали наш Південь та кінець кінцем дізнатися що суддя Верховного Суду є громадянин рашки. Ну реально просто не може провести таку спецоперацію.
Це чистий почерк Каширки там також ФСБ відзначилось. Фура ж їхала зі сторони рашки і там явно не кіло вибухівки. Так що це розбірки Міноборони рашки і фсб.
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08.10.2022 19:05 Відповісти
Діждались ми свята і на нашій вулиці
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08.10.2022 19:09 Відповісти
Не читали москалі русского пісатєля Гоголя, ой не читали.

Є в нього повість "Вій" з такими словами : "підніміть мені вії !"

Бо як гляне Вій, то там все пекло в його погляді, вся лють і всі жахи української історії.

ну ось москалі йому вії і підняли ...
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08.10.2022 19:21 Відповісти
Повна дурня!
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08.10.2022 20:25 Відповісти
Мост был разрушен американскими ракетами АТАКМС.
СБУ может только ловить уклонистов и лизать дупу у Ермака.
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08.10.2022 22:23 Відповісти
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08.10.2022 23:48 Відповісти
СВЯТО ПОЧИНАЄТЬСЯ, НОВИЙ РІК НАСТАВ ЗАВЧАСНО )
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08.10.2022 23:49 Відповісти
сомнительная информация, если учитывать общую деградацию сбу и многие случаи прямого пособничества кацапам либо непрямого пособничества в статусе полезных идиотов.
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09.10.2022 05:19 Відповісти
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