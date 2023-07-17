Повреждение на Крымском мосту после взрывов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В соцсети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Шрайк Ньюс".
"О! Уже лучше" Фото с места взрыва на Крымском мосту. 1 пролет разрушен, еще 1 поврежден", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.
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показать весь комментарий17.07.2023 08:29 Ответить Ссылка
+52 Деніс Войцеховський
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+41 Валентин Коваль #550884
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Шматки асвальту та невеликі уламки на збереженій частині полотна дороги на мосту вказують на вибух. Дійсно, можливо знизу, судячи із покорьожених конструкцій.
Але дроном підірвати важко, враховуючи відстань між полотном та поверхнею води 🤔
паRussia, що тут скажеш. Там друзі Путлєра скільки бабла вкрали на будівництві, що ті ж США, на таку суму, могли міст Нью-Йорк - Лісабон побудувати.
За совет не благодарите......
"У Кличка стоїть, а у буйла упало" 😂
К царю мы едем в гости,
скорей "бояру" пей,
нам выдали всем ласты,
а к ним еще и клей!
-вова!! а что слючілась!?
-він впав...
Він і так (парасейським міркам) довго простояв...))
І упав один прольот.
Десь ще плаває отам
Той смішний гіпопотам.
є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм
краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
Навіть на 5 фублях друкували свій мост ))
А вы шо, кацапы хотели?
Не быть Крыму расейским.
Керченсий мост - 40% логистики. Чонгарский мост - 60%.
Задерживаются три поезда из Москвы, а также поезда из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга РФ. Также задерживается поезд Севастополь - Москва.
При этом поезд Симферополь - Москва, простоявший перед Крымским мостом пять часов, утверждается, проследовал из Крыма в сторону Краснодарского края РФ.
Легковые автомобили в ближайшее время собираются переправлять через Керченский пролив на пароме, пишет ТАСС.
Пассажиров автобусов будут перевозить по Крымскому мосту на электричках, утверждает советник российского главы Крыма Олег Крючков.
"Ваша гангрєна мєня не ібьот"
сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
В то же время кассир сообщила, что «практически на все» ближайшие междугородние рейсы до Керчи билеты полностью проданы. Свои услуги активно предлагают местные таксисты.
Информацией о том, как пассажирам дальше пересекать Керченский пролив дальше, в автобусных кассах не располагают.
В то же время, как сообщает корреспондент Крым.Реалии, большого ажиотажа в связи с разрушением на Крымском мосту на Симферопольском автовокзале не наблюдается.
Там есть такие пункты:
- Заправьте машину, снимите деньги. Купите много питьевой воды.
- Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, сами регионы находятся в режиме военного положения.
- Не останавливайтесь по способности в необорудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в огородах.
- По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум Вас попросят предъявить документы и показать вещи.
- Документы всегда держите рядом.
- Загрузите офлайн карты, если пропадет связь, выберите вручную в разделе «настройки-сотовая связь».
- Пропускайте военные и машины с символикой V и Z.
- Не нужно ехать в ночь.
- Не останавливайтесь вне постов и зон отдыха.
- Медицинскую помощь можно попросить у военных и полиции.
- Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии.
И наше любимое: «Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении». https://t.me/Crimeanwind/36619 https://t.me/Crimeanwind/36619
- Не останавливайтесь по способности
Да уж, путать "по возможности" и "по способности" - это очень и очень... 😂
Верим в Буданова и нашего Президента!
Ведь фото обойдут весь мир.