Повреждение на Крымском мосту после взрывов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В соцсети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Шрайк Ньюс".

"О! Уже лучше" Фото с места взрыва на Крымском мосту. 1 пролет разрушен, еще 1 поврежден", - говорится в сообщении.

















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Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.