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Повреждение на Крымском мосту после взрывов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В соцсети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Шрайк Ньюс".

"О! Уже лучше" Фото с места взрыва на Крымском мосту. 1 пролет разрушен, еще 1 поврежден", - говорится в сообщении.

Повреждение на Крымском мосту после взрывов 01
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 02
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 03
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 04Повреждение на Крымском мосту после взрывов 05Повреждение на Крымском мосту после взрывов 06
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 07
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 08
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 09
Повреждение на Крымском мосту после взрывов 10

Читайте: На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет

Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

взрыв (6829) Крым (26437) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+64
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17.07.2023 08:29 Ответить
+52
Залізничну гілку б обвалити, а то вона вже другий раз виживає. Нєпорядок.
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17.07.2023 09:09 Ответить
+41
Движ Землі -- Азія відсовується.
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17.07.2023 08:25 Ответить
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4 фото - "Шо з іпалом, винторогий?"
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17.07.2023 08:22 Ответить
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17.07.2023 08:36 Ответить
Цікавий випадок!

Шматки асвальту та невеликі уламки на збереженій частині полотна дороги на мосту вказують на вибух. Дійсно, можливо знизу, судячи із покорьожених конструкцій.
Але дроном підірвати важко, враховуючи відстань між полотном та поверхнею води 🤔
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17.07.2023 08:58 Ответить
Якщо самі кацапи - виясниться....але вдруге самі собі? А технічно? Світ зара надто технологічний
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17.07.2023 09:02 Ответить
Той кацапський міст що, лиш на відбійниках тримався?
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17.07.2023 08:22 Ответить
treba she razok vdariti tuda zhe 🤬
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17.07.2023 08:23 Ответить
Залізничну гілку б обвалити, а то вона вже другий раз виживає. Нєпорядок.
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17.07.2023 09:09 Ответить
Зацитую класика-міст втомився...
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17.07.2023 08:23 Ответить
Движ Землі -- Азія відсовується.
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17.07.2023 08:25 Ответить
И это так разебать всего 2 ракеты смогли?тю наш Антоновский мост под Херсоном солиднеё держался ...там хаймарсы только дырки могли делать а тут провал целый.
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17.07.2023 08:27 Ответить
Навіть скляний "міст Кличка" виявився міцнішим
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17.07.2023 09:47 Ответить
Made in паRussia, що тут скажеш. Там друзі Путлєра скільки бабла вкрали на будівництві, що ті ж США, на таку суму, могли міст Нью-Йорк - Лісабон побудувати.
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17.07.2023 10:20 Ответить
Яка приємна новина!
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17.07.2023 08:27 Ответить
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17.07.2023 08:29 Ответить
красота! ляпота!
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17.07.2023 08:30 Ответить
Мост тяжелее воздуха...
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17.07.2023 08:30 Ответить
ізза букв база не одразу зрозуміло, що то не скло, а букви (((
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17.07.2023 08:31 Ответить
Головне щоб. Залізничний теж всьо
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17.07.2023 08:32 Ответить
Теперь сети натянут и судоходство заблокируют Так им и надо. Слава Украине!
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17.07.2023 08:34 Ответить
Кацапы, можете использовать мост, как трек для экстремалов !
За совет не благодарите......
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17.07.2023 08:35 Ответить
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17.07.2023 08:38 Ответить
Як же вони будуть тікати?
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17.07.2023 08:38 Ответить
На плотах.
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17.07.2023 08:46 Ответить
В крайнем случае можно куклу из секс-щопа надуть
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17.07.2023 09:14 Ответить
Так то й є "плоти по-маскавицьки" -- це такий різновид "плотоводсьтва" !
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17.07.2023 20:32 Ответить
Генерали на гелікоптері, а на всіх інших Кремлю плювати.
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17.07.2023 10:22 Ответить
Будуть веслувати, доки лапті не повідлітають.)
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14.08.2023 11:28 Ответить
з мостом Клич навангував:

"У Кличка стоїть, а у буйла упало" 😂
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17.07.2023 08:39 Ответить
Все актуальніше пісня, яку я написав для тих, хто їде по кримському мосту в рашу

К царю мы едем в гости,
скорей "бояру" пей,
нам выдали всем ласты,
а к ним еще и клей!
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17.07.2023 08:40 Ответить
Да, кримському мосту п_ісічка
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17.07.2023 08:42 Ответить
Високий сезон почався у кримсюків і кацапів
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17.07.2023 08:42 Ответить
Мост устал.
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17.07.2023 08:45 Ответить
Якщо це наші, то треба добивати. Та й ще розносити крани, які зараз понаїдуть. Як вони наших рятувальників бомбили, то треба їхніх теж.
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17.07.2023 08:59 Ответить
От якби ще й желєзку іпанули, ваааще була прєлєсть
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17.07.2023 09:00 Ответить
не это не дроны , это как минимум Смерть Шадов
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17.07.2023 09:01 Ответить
не жалейте https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-storm-shadow-harakteristiki/ SCALP ы Макарон еще даст
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17.07.2023 09:03 Ответить
рос. власти продолжают зазывать своих подданных ехать на отдых в Крым. Предлагают карту объезда через оккупированные территории (где идут боевые действия!). "Курортный сезон ПРОДОЖАЕТСЯ!" - говорит реклама.
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17.07.2023 09:03 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/56452 Попередньо на відео момент підриву Кримського мосту
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17.07.2023 09:12 Ответить
слышно пулемет стреляет и авиация летает
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17.07.2023 09:16 Ответить
Здається то стріляє гармата
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17.07.2023 09:31 Ответить
То мабуть панцірь лупить гарматами. Щось я сумніваюся щоб одночасно працювало наземно ППО і літала авіація. Звук турбореактивного двигуна може бути пов'язаний з прольотом крилатих ракет.
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17.07.2023 09:36 Ответить
там здається 2 вибухи
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17.07.2023 11:19 Ответить
Гарне відео! Справжній театр. Два вибухи. Зенітну пушку чути, потім зліва низом вждовж моста ракета, вибух, потім зверху знову ракета (таке враження у те саме місце), другий вибух. Завіса.
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17.07.2023 12:49 Ответить
Піх7й театр чи ні, проліт моста впав й це головне.
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17.07.2023 17:39 Ответить
Ляпота!
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17.07.2023 09:13 Ответить
Жалко полностью не рухнул. На кацапское судно...
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17.07.2023 09:16 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/56453 где ты видишь судно
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17.07.2023 09:18 Ответить
питає кабаєва в *****:
-вова!! а что слючілась!?
-він впав...
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17.07.2023 09:25 Ответить
Фсьо паплану!
Він і так (парасейським міркам) довго простояв...))
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17.07.2023 09:41 Ответить
В мене тільки одне питання. Чому тільки один проліт?
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17.07.2023 09:42 Ответить
"Я дам вам парабеллум". Дерзайте.
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17.07.2023 11:10 Ответить
Тихо пукнув бегемот,
І упав один прольот.
Десь ще плаває отам
Той смішний гіпопотам.
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17.07.2023 09:47 Ответить
Оркотуристам таке не завадить. Отак краєчком,краєчком просунулись і па-дамашнєму.
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17.07.2023 09:53 Ответить
Добре, але мало. Хочу ще!
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17.07.2023 09:56 Ответить
«То що падає, потрібно ще підштовхнути!».© Фрідріх Ніцше.
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17.07.2023 10:10 Ответить
Хлопковый сезон в разгаре.
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17.07.2023 10:18 Ответить
внести в буклети для оркотуристів = а ще в криму є затишна тінь від пролітаючих українських ракет сторм шадов.
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17.07.2023 10:22 Ответить
на пару секунд)
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17.07.2023 16:51 Ответить
Бабано ще раз в,їбаь@.
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17.07.2023 10:53 Ответить
Треба повторити і не раз... Слава ЗСУ і Україні !!!
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17.07.2023 11:11 Ответить
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17.07.2023 11:52 Ответить
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17.07.2023 12:51 Ответить
якщо там лише одну лінію пошкоджено - то це хєрня

є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм

краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
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17.07.2023 12:00 Ответить
абсолютно согласен. Смысла пока не вижу
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17.07.2023 16:53 Ответить
Ну фюрер пуКін казав же, що керовані надводні дрони несуть 5000 тон вибухівки??!!
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17.07.2023 12:57 Ответить
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17.07.2023 13:01 Ответить
Яке горе горесне - Ротенберг старався, будував міст, вклав більше міліарда зелених, а варвари взяли і поламали "гордость расєї", все одно що расєю без вазелину скрєпнулі 😆
Навіть на 5 фублях друкували свій мост ))
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17.07.2023 13:31 Ответить

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17.07.2023 13:33 Ответить
Ну шо ж - око за око, зуб за зуб, как говорится в Библии.
А вы шо, кацапы хотели?
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17.07.2023 14:02 Ответить
Не приживаются мосты из Крыма.

Не быть Крыму расейским.
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17.07.2023 14:05 Ответить
ЖД ветка - вот главная цель атаки. Насчет нее, судя по фото, есть вопросы.
Керченсий мост - 40% логистики. Чонгарский мост - 60%.
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17.07.2023 14:46 Ответить
Доберутся и до ж/д ветки
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17.07.2023 16:26 Ответить
Не слышно коментов от зеОпи. Сперва обяснения хозянину ?
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17.07.2023 14:57 Ответить
Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за разрушения Крымского (Керченского) моста, сообщает российское агентство ТАСС.

Задерживаются три поезда из Москвы, а также поезда из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга РФ. Также задерживается поезд Севастополь - Москва.

При этом поезд Симферополь - Москва, простоявший перед Крымским мостом пять часов, утверждается, проследовал из Крыма в сторону Краснодарского края РФ.

Легковые автомобили в ближайшее время собираются переправлять через Керченский пролив на пароме, пишет ТАСС.

Пассажиров автобусов будут перевозить по Крымскому мосту на электричках, утверждает советник российского главы Крыма Олег Крючков.
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17.07.2023 15:24 Ответить
З неоприлюдненної частини рок-опери "Алєксєй Мересієв" :

"Ваша гангрєна мєня не ібьот"
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17.07.2023 20:36 Ответить
Администрация центрального автовокзала Симферополя просит пассажиров рейсов Ялтa-Брянск, Севастополь-Москва и других, следующих через Крымский мост,
сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В то же время кассир сообщила, что «практически на все» ближайшие междугородние рейсы до Керчи билеты полностью проданы. Свои услуги активно предлагают местные таксисты.

Информацией о том, как пассажирам дальше пересекать Керченский пролив дальше, в автобусных кассах не располагают.

В то же время, как сообщает корреспондент Крым.Реалии, большого ажиотажа в связи с разрушением на Крымском мосту на Симферопольском автовокзале не наблюдается.
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17.07.2023 15:26 Ответить
Рашисты разработали подробные инструкции для россиян: как ехать из Крыма через оккупированные территории

Там есть такие пункты:

- Заправьте машину, снимите деньги. Купите много питьевой воды.
- Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, сами регионы находятся в режиме военного положения.
- Не останавливайтесь по способности в необорудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в огородах.
- По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум Вас попросят предъявить документы и показать вещи.
- Документы всегда держите рядом.
- Загрузите офлайн карты, если пропадет связь, выберите вручную в разделе «настройки-сотовая связь».
- Пропускайте военные и машины с символикой V и Z.
- Не нужно ехать в ночь.
- Не останавливайтесь вне постов и зон отдыха.
- Медицинскую помощь можно попросить у военных и полиции.
- Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии.

И наше любимое: «Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении». https://t.me/Crimeanwind/36619 https://t.me/Crimeanwind/36619

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17.07.2023 18:01 Ответить
И ВООБЩЕ РАША БЫДЛО ЛУЧШЕ ПО НАШИХ ЗЕМЛЯХ ВАМ ТВАРЯМ НЕ ЕЗДИТЬ , ПРИЛЕТАЕТ ОЧЕНЬ ЧАСТО , МОЖНО СКАЗАТЬ УЖЕ РЕГУЛЯРНО , КРЫМСКИЙ ЗАГАР МОЖЕТ БОКОМ ВЫЛЕЗТИ
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17.07.2023 19:41 Ответить
в огородах - это правильно 😁. Там же пусть и остаются... В качестве удобрений.

- Не останавливайтесь по способности

Да уж, путать "по возможности" и "по способности" - это очень и очень... 😂
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19.07.2023 04:26 Ответить
Жаль, что не опора жд ветки. Но не теряем надежды!
Верим в Буданова и нашего Президента!
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17.07.2023 18:09 Ответить
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17.07.2023 18:15 Ответить
Плюс 55 на солнце, а у параши все через жопу
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17.07.2023 18:37 Ответить
Ну яка ж красотища та ))) давайте ще
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17.07.2023 19:17 Ответить
для поддержания скрепов надо срочно отправить ***** по мосту за рулем камаза -- а ***** гундяев с кадылом на другом конце моста и уря уря уря ---**** и скрепы встали на место , можно снова собирать раша-быдло на фарш 200
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17.07.2023 19:47 Ответить
***** должен знать мудила что морские дроны камикадзэ продаются в военторгах как п оштучно так и оптом , ты шо ***** разве не знал ???
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17.07.2023 19:59 Ответить
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17.07.2023 20:12 Ответить
А на шляху до Мелітополя там більше ніяких мостів немає? Так для розширення враження у кацапів.
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17.07.2023 20:34 Ответить
Добре звізданули , хочу ще , та по кремлю , маю надію що юнеско не заперечить
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17.07.2023 20:44 Ответить
Мост надо приготовить к следующему прилёту.
Ведь фото обойдут весь мир.
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17.08.2023 22:36 Ответить
І знову караул проспав. І куди дивилось ЧК - зорі рахувала чи що.
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18.08.2023 04:50 Ответить
 
 