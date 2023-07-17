Пошкодження на Кримському мосту після вибухів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У соцмережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".

"О! Вже краще "Фото із місця вибуху на Кримському мосту. 1 проліт зруйновано, ще 1 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

















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Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.