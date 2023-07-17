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Пошкодження на Кримському мосту після вибухів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У соцмережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".

"О! Вже краще "Фото із місця вибуху на Кримському мосту. 1 проліт зруйновано, ще 1 пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 01
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 02
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 03
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 04Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 05Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 06
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 07
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 08
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 09
Пошкодження на Кримському мосту після вибухів 10

Також читайте: Росіяни намагаються розвантажити Кримський міст і збільшують трафік через Мелітополь, - Федоров

Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Автор: 

вибух (4541) Крим (14203) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+64
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17.07.2023 08:29 Відповісти
+52
Залізничну гілку б обвалити, а то вона вже другий раз виживає. Нєпорядок.
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17.07.2023 09:09 Відповісти
+41
Движ Землі -- Азія відсовується.
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17.07.2023 08:25 Відповісти
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4 фото - "Шо з іпалом, винторогий?"
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17.07.2023 08:22 Відповісти
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17.07.2023 08:36 Відповісти
Цікавий випадок!

Шматки асвальту та невеликі уламки на збереженій частині полотна дороги на мосту вказують на вибух. Дійсно, можливо знизу, судячи із покорьожених конструкцій.
Але дроном підірвати важко, враховуючи відстань між полотном та поверхнею води 🤔
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17.07.2023 08:58 Відповісти
Якщо самі кацапи - виясниться....але вдруге самі собі? А технічно? Світ зара надто технологічний
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17.07.2023 09:02 Відповісти
Той кацапський міст що, лиш на відбійниках тримався?
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17.07.2023 08:22 Відповісти
treba she razok vdariti tuda zhe 🤬
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17.07.2023 08:23 Відповісти
Залізничну гілку б обвалити, а то вона вже другий раз виживає. Нєпорядок.
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17.07.2023 09:09 Відповісти
Зацитую класика-міст втомився...
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17.07.2023 08:23 Відповісти
Движ Землі -- Азія відсовується.
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17.07.2023 08:25 Відповісти
И это так разебать всего 2 ракеты смогли?тю наш Антоновский мост под Херсоном солиднеё держался ...там хаймарсы только дырки могли делать а тут провал целый.
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17.07.2023 08:27 Відповісти
Навіть скляний "міст Кличка" виявився міцнішим
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17.07.2023 09:47 Відповісти
Made in паRussia, що тут скажеш. Там друзі Путлєра скільки бабла вкрали на будівництві, що ті ж США, на таку суму, могли міст Нью-Йорк - Лісабон побудувати.
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17.07.2023 10:20 Відповісти
Яка приємна новина!
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17.07.2023 08:27 Відповісти
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17.07.2023 08:29 Відповісти
красота! ляпота!
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17.07.2023 08:30 Відповісти
Мост тяжелее воздуха...
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17.07.2023 08:30 Відповісти
ізза букв база не одразу зрозуміло, що то не скло, а букви (((
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17.07.2023 08:31 Відповісти
Головне щоб. Залізничний теж всьо
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17.07.2023 08:32 Відповісти
Теперь сети натянут и судоходство заблокируют Так им и надо. Слава Украине!
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17.07.2023 08:34 Відповісти
Кацапы, можете использовать мост, как трек для экстремалов !
За совет не благодарите......
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17.07.2023 08:35 Відповісти
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17.07.2023 08:38 Відповісти
Як же вони будуть тікати?
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17.07.2023 08:38 Відповісти
На плотах.
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17.07.2023 08:46 Відповісти
В крайнем случае можно куклу из секс-щопа надуть
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17.07.2023 09:14 Відповісти
Так то й є "плоти по-маскавицьки" -- це такий різновид "плотоводсьтва" !
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17.07.2023 20:32 Відповісти
Генерали на гелікоптері, а на всіх інших Кремлю плювати.
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17.07.2023 10:22 Відповісти
Будуть веслувати, доки лапті не повідлітають.)
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14.08.2023 11:28 Відповісти
з мостом Клич навангував:

"У Кличка стоїть, а у буйла упало" 😂
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17.07.2023 08:39 Відповісти
Все актуальніше пісня, яку я написав для тих, хто їде по кримському мосту в рашу

К царю мы едем в гости,
скорей "бояру" пей,
нам выдали всем ласты,
а к ним еще и клей!
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17.07.2023 08:40 Відповісти
Да, кримському мосту п_ісічка
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17.07.2023 08:42 Відповісти
Високий сезон почався у кримсюків і кацапів
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17.07.2023 08:42 Відповісти
Мост устал.
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17.07.2023 08:45 Відповісти
Якщо це наші, то треба добивати. Та й ще розносити крани, які зараз понаїдуть. Як вони наших рятувальників бомбили, то треба їхніх теж.
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17.07.2023 08:59 Відповісти
От якби ще й желєзку іпанули, ваааще була прєлєсть
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17.07.2023 09:00 Відповісти
не это не дроны , это как минимум Смерть Шадов
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17.07.2023 09:01 Відповісти
не жалейте https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-storm-shadow-harakteristiki/ SCALP ы Макарон еще даст
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17.07.2023 09:03 Відповісти
рос. власти продолжают зазывать своих подданных ехать на отдых в Крым. Предлагают карту объезда через оккупированные территории (где идут боевые действия!). "Курортный сезон ПРОДОЖАЕТСЯ!" - говорит реклама.
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17.07.2023 09:03 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/56452 Попередньо на відео момент підриву Кримського мосту
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17.07.2023 09:12 Відповісти
слышно пулемет стреляет и авиация летает
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17.07.2023 09:16 Відповісти
Здається то стріляє гармата
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17.07.2023 09:31 Відповісти
То мабуть панцірь лупить гарматами. Щось я сумніваюся щоб одночасно працювало наземно ППО і літала авіація. Звук турбореактивного двигуна може бути пов'язаний з прольотом крилатих ракет.
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17.07.2023 09:36 Відповісти
там здається 2 вибухи
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17.07.2023 11:19 Відповісти
Гарне відео! Справжній театр. Два вибухи. Зенітну пушку чути, потім зліва низом вждовж моста ракета, вибух, потім зверху знову ракета (таке враження у те саме місце), другий вибух. Завіса.
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17.07.2023 12:49 Відповісти
Піх7й театр чи ні, проліт моста впав й це головне.
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17.07.2023 17:39 Відповісти
Ляпота!
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17.07.2023 09:13 Відповісти
Жалко полностью не рухнул. На кацапское судно...
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17.07.2023 09:16 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/56453 где ты видишь судно
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17.07.2023 09:18 Відповісти
питає кабаєва в *****:
-вова!! а что слючілась!?
-він впав...
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17.07.2023 09:25 Відповісти
Фсьо паплану!
Він і так (парасейським міркам) довго простояв...))
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17.07.2023 09:41 Відповісти
В мене тільки одне питання. Чому тільки один проліт?
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17.07.2023 09:42 Відповісти
"Я дам вам парабеллум". Дерзайте.
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17.07.2023 11:10 Відповісти
Тихо пукнув бегемот,
І упав один прольот.
Десь ще плаває отам
Той смішний гіпопотам.
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17.07.2023 09:47 Відповісти
Оркотуристам таке не завадить. Отак краєчком,краєчком просунулись і па-дамашнєму.
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17.07.2023 09:53 Відповісти
Добре, але мало. Хочу ще!
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17.07.2023 09:56 Відповісти
«То що падає, потрібно ще підштовхнути!».© Фрідріх Ніцше.
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17.07.2023 10:10 Відповісти
Хлопковый сезон в разгаре.
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17.07.2023 10:18 Відповісти
внести в буклети для оркотуристів = а ще в криму є затишна тінь від пролітаючих українських ракет сторм шадов.
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17.07.2023 10:22 Відповісти
на пару секунд)
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17.07.2023 16:51 Відповісти
Бабано ще раз в,їбаь@.
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17.07.2023 10:53 Відповісти
Треба повторити і не раз... Слава ЗСУ і Україні !!!
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17.07.2023 11:11 Відповісти
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17.07.2023 11:52 Відповісти
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17.07.2023 12:51 Відповісти
якщо там лише одну лінію пошкоджено - то це хєрня

є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм

краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
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17.07.2023 12:00 Відповісти
абсолютно согласен. Смысла пока не вижу
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17.07.2023 16:53 Відповісти
Ну фюрер пуКін казав же, що керовані надводні дрони несуть 5000 тон вибухівки??!!
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17.07.2023 12:57 Відповісти
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17.07.2023 13:01 Відповісти
Яке горе горесне - Ротенберг старався, будував міст, вклав більше міліарда зелених, а варвари взяли і поламали "гордость расєї", все одно що расєю без вазелину скрєпнулі 😆
Навіть на 5 фублях друкували свій мост ))
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17.07.2023 13:31 Відповісти

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17.07.2023 13:33 Відповісти
Ну шо ж - око за око, зуб за зуб, как говорится в Библии.
А вы шо, кацапы хотели?
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17.07.2023 14:02 Відповісти
Не приживаются мосты из Крыма.

Не быть Крыму расейским.
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17.07.2023 14:05 Відповісти
ЖД ветка - вот главная цель атаки. Насчет нее, судя по фото, есть вопросы.
Керченсий мост - 40% логистики. Чонгарский мост - 60%.
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17.07.2023 14:46 Відповісти
Доберутся и до ж/д ветки
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17.07.2023 16:26 Відповісти
Не слышно коментов от зеОпи. Сперва обяснения хозянину ?
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17.07.2023 14:57 Відповісти
Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за разрушения Крымского (Керченского) моста, сообщает российское агентство ТАСС.

Задерживаются три поезда из Москвы, а также поезда из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга РФ. Также задерживается поезд Севастополь - Москва.

При этом поезд Симферополь - Москва, простоявший перед Крымским мостом пять часов, утверждается, проследовал из Крыма в сторону Краснодарского края РФ.

Легковые автомобили в ближайшее время собираются переправлять через Керченский пролив на пароме, пишет ТАСС.

Пассажиров автобусов будут перевозить по Крымскому мосту на электричках, утверждает советник российского главы Крыма Олег Крючков.
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17.07.2023 15:24 Відповісти
З неоприлюдненної частини рок-опери "Алєксєй Мересієв" :

"Ваша гангрєна мєня не ібьот"
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17.07.2023 20:36 Відповісти
Администрация центрального автовокзала Симферополя просит пассажиров рейсов Ялтa-Брянск, Севастополь-Москва и других, следующих через Крымский мост,
сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В то же время кассир сообщила, что «практически на все» ближайшие междугородние рейсы до Керчи билеты полностью проданы. Свои услуги активно предлагают местные таксисты.

Информацией о том, как пассажирам дальше пересекать Керченский пролив дальше, в автобусных кассах не располагают.

В то же время, как сообщает корреспондент Крым.Реалии, большого ажиотажа в связи с разрушением на Крымском мосту на Симферопольском автовокзале не наблюдается.
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17.07.2023 15:26 Відповісти
Рашисты разработали подробные инструкции для россиян: как ехать из Крыма через оккупированные территории

Там есть такие пункты:

- Заправьте машину, снимите деньги. Купите много питьевой воды.
- Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, сами регионы находятся в режиме военного положения.
- Не останавливайтесь по способности в необорудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в огородах.
- По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум Вас попросят предъявить документы и показать вещи.
- Документы всегда держите рядом.
- Загрузите офлайн карты, если пропадет связь, выберите вручную в разделе «настройки-сотовая связь».
- Пропускайте военные и машины с символикой V и Z.
- Не нужно ехать в ночь.
- Не останавливайтесь вне постов и зон отдыха.
- Медицинскую помощь можно попросить у военных и полиции.
- Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии.

И наше любимое: «Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении». https://t.me/Crimeanwind/36619 https://t.me/Crimeanwind/36619

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17.07.2023 18:01 Відповісти
И ВООБЩЕ РАША БЫДЛО ЛУЧШЕ ПО НАШИХ ЗЕМЛЯХ ВАМ ТВАРЯМ НЕ ЕЗДИТЬ , ПРИЛЕТАЕТ ОЧЕНЬ ЧАСТО , МОЖНО СКАЗАТЬ УЖЕ РЕГУЛЯРНО , КРЫМСКИЙ ЗАГАР МОЖЕТ БОКОМ ВЫЛЕЗТИ
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17.07.2023 19:41 Відповісти
в огородах - это правильно 😁. Там же пусть и остаются... В качестве удобрений.

- Не останавливайтесь по способности

Да уж, путать "по возможности" и "по способности" - это очень и очень... 😂
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19.07.2023 04:26 Відповісти
Жаль, что не опора жд ветки. Но не теряем надежды!
Верим в Буданова и нашего Президента!
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17.07.2023 18:09 Відповісти
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17.07.2023 18:15 Відповісти
Плюс 55 на солнце, а у параши все через жопу
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17.07.2023 18:37 Відповісти
Ну яка ж красотища та ))) давайте ще
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17.07.2023 19:17 Відповісти
для поддержания скрепов надо срочно отправить ***** по мосту за рулем камаза -- а ***** гундяев с кадылом на другом конце моста и уря уря уря ---**** и скрепы встали на место , можно снова собирать раша-быдло на фарш 200
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17.07.2023 19:47 Відповісти
***** должен знать мудила что морские дроны камикадзэ продаются в военторгах как п оштучно так и оптом , ты шо ***** разве не знал ???
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17.07.2023 19:59 Відповісти
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17.07.2023 20:12 Відповісти
А на шляху до Мелітополя там більше ніяких мостів немає? Так для розширення враження у кацапів.
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17.07.2023 20:34 Відповісти
Добре звізданули , хочу ще , та по кремлю , маю надію що юнеско не заперечить
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17.07.2023 20:44 Відповісти
Мост надо приготовить к следующему прилёту.
Ведь фото обойдут весь мир.
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17.08.2023 22:36 Відповісти
І знову караул проспав. І куди дивилось ЧК - зорі рахувала чи що.
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18.08.2023 04:50 Відповісти
 
 