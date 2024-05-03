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Керченський міст в жовтні 2022-го підірвали твердим ракетним паливом, - росЗМІ

Керченський міст підірвали твердим ракетним паливом

Для підриву Керченського мосту в жовтні 2022 року було використано саморобний вибуховий пристрій, потужність якого була еквівалентна 10 тоннам тротилу. Основою пристрою було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

Така інформація, як стверджує російське видання "Комерсант", міститься в матеріалах слідства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські слідчі вважають, що плівку на 22 палетах вагою 22,7 тонн на початку серпня 2022 року відправили з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти вона вирушила спочатку до грузинського Поті, а потім до Єревану. Вантаж розмитнили в єреванському терміналі "Трансальян". Частину супровідних документів змінили.

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4 жовтня плівку на автомобілі DAF було перевезено через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставлено на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край). Там палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов (він не знав про плани). Водій мав доставити плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра". Такі складні переміщення, йдеться в матеріалах справи, були необхідні для того, щоб послабити увагу силовиків до вантажу.

На думку російських слідчих, для детонації вибухової суміші використали вибухівку іноземного виробництва на основі гексогену.

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Схований під плівкою детонатор спрацював від сигналу GPS-навігатора "у момент проходження заздалегідь заданої точки маршруту". Це був 156-й кілометр ділянки автомобільної дороги Новоросійськ-Керч.

Внаслідок вибуху обвалилися два прольоти мосту, що з'єднують 235-у та 236-у опори. Було пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного поїзда.

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На думку російського Слідчого комітету, вибух організувала Служба безпеки України.

Атаки українських спецслужб на Керченський міст

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і пожежа, частина автомобільного полотна мосту обвалилася. Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Друга атака сталася 17 липня 2023 року. На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’явилися перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів. Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Автор: 

вибух (4439) Крим (14127) атака (338) Керченський міст (531)


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Нада бі пафффтрааріть... а сможєм
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03.05.2024 09:22 Відповісти
Та щось цей міст зажився ...
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03.05.2024 09:22 Відповісти
Самі щось там перевозили по мосту, курили там де попало, а нанюхавшись муки з Аргентини заявили про ракетне паливо.
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03.05.2024 09:32 Відповісти
Отож.
"Хлопці, не куріть де попало !
Куріть там, де ще не попало!"
(С)
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03.05.2024 12:22 Відповісти
У перший раз чую щоб "бризантну" ВР застосовували у якості "метальної"
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03.05.2024 09:40 Відповісти
Тепер можна розказувати що завгодно - чим більше версій, тим краще.
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03.05.2024 09:42 Відповісти
Утверждение КРАЙНЕ сомнительное. С твердым ракетным топливом в Штатах проводился тест - шашку прикрепляли к заряду от торпеды и подрывали ее. Шашка разрушалась, но детонации не происходило. Использовалось стандартное топливо типа полиуретан-перхлорат-алюминий.
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03.05.2024 09:52 Відповісти
Эй вы там, наверху! На самом верху! У нас что, ГУР это уже политический орган? Почему от него одна за другой идут тупые и трусливые заявы на весь мир? Что вообще происходит? Вы же не на фронте, живы-здоровы, не в крови не в холоде, все конечности целы, то почему вы сливаете и унижаете Украину? Кто вас наделил таким правом? Кто вам дал право высказываться от имени Украины, да еще в таком ключе? Вы лучше наладьте свою разведку, прямые свои обязанности выполняйте, а не анализируйте те процессы, для оценки которых у вас нет ни должной подготовки ни знаний, ни даже всей полноты информации. Вы же коллаборанты среди нас. Кто-нибудь. заткните наконец им публичное хлебало. Кто взорвал склады со свежеполученными ракетами дальнего действия? Это ваша обязанность находить предателей и предотвращать такие действия, а не делать депрессивные политические заявы.
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03.05.2024 10:06 Відповісти
Сирський подав прохання про відставку з поста головнокомандуючого ЗСУ. В апараті президента документ навіть відмовились реєструвати відповідним чином, тому Сирський направив його Зеленському генштабівською спецпоштою. Сирський так і не зрозумів своєї головної функції в балагані цієї влади - він особа на яку спишуть всі катастрофічні провали травня серпня 2024 року.
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03.05.2024 11:18 Відповісти
 
 