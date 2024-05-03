Керченський міст в жовтні 2022-го підірвали твердим ракетним паливом, - росЗМІ

Для підриву Керченського мосту в жовтні 2022 року було використано саморобний вибуховий пристрій, потужність якого була еквівалентна 10 тоннам тротилу. Основою пристрою було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

Така інформація, як стверджує російське видання "Комерсант", міститься в матеріалах слідства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські слідчі вважають, що плівку на 22 палетах вагою 22,7 тонн на початку серпня 2022 року відправили з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти вона вирушила спочатку до грузинського Поті, а потім до Єревану. Вантаж розмитнили в єреванському терміналі "Трансальян". Частину супровідних документів змінили.

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4 жовтня плівку на автомобілі DAF було перевезено через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставлено на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край). Там палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов (він не знав про плани). Водій мав доставити плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра". Такі складні переміщення, йдеться в матеріалах справи, були необхідні для того, щоб послабити увагу силовиків до вантажу.

На думку російських слідчих, для детонації вибухової суміші використали вибухівку іноземного виробництва на основі гексогену.

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Схований під плівкою детонатор спрацював від сигналу GPS-навігатора "у момент проходження заздалегідь заданої точки маршруту". Це був 156-й кілометр ділянки автомобільної дороги Новоросійськ-Керч.

Внаслідок вибуху обвалилися два прольоти мосту, що з'єднують 235-у та 236-у опори. Було пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного поїзда.

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На думку російського Слідчого комітету, вибух організувала Служба безпеки України.

Атаки українських спецслужб на Керченський міст

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і пожежа, частина автомобільного полотна мосту обвалилася. Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Друга атака сталася 17 липня 2023 року. На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’явилися перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів. Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.