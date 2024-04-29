Окупанти не наважуються пропускати Кримським мостом потяги з пальним, - Сили оборони Півдня

Наразі Росія обмежено використовує Кримський міст для військової логістики. Потяги з пальним вже місяць стоять на Тамані, оскільки окупанти сумніваються, чи Кримський міст їх витримає після отриманих пошкоджень.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримський міст не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики. Якщо ще машинами, навіть військовими вантажівками, по ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад з пальним, стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не мають впевненості, що міст витримає цей вантаж після отриманих пошкоджень", - сказав Плетенчук.

Стосовно Кримського мосту речник уточнив, що "у нас позиція загальнодержавна, яку озвучив президент, – ця споруда там зайва".

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"Поки що це все розглядається росіянами у якості жартів, але місцеві маклери вже давно жаліються, що впали продажі, багато об’єктів комерційної нерухомості виставляються на продаж, тому що люди, оцінюючи ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м’яко кажучи, – ризикована", - зауважив Плетенчук.

Атаки України на Кримський міст

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і пожежа, а частина автомобільного полотна незаконної споруди обвалилася. Згодом низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Друга атака сталася 17 липня 2023 року. На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’явилися перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів. Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це, як зазначалося, була спецоперація СБУ та ВМС.