Оккупанты не решаются пропускать по Крымскому мосту поезда с горючим, - Силы обороны Юга

Сейчас Россия ограниченно использует Крымский мост для военной логистики. Поезда с горючим уже месяц стоят на Тамани, поскольку оккупанты сомневаются, выдержит ли Крымский мост их после полученных повреждений.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымский мост не обеспечивает в необходимом объеме военной логистики. Если еще машинами, даже военными грузовиками, по нему можно ездить, то полноценные поезда, например с горючим, стоят на Тамани уже месяц, потому что россияне не уверены, что мост выдержит этот груз после полученных повреждений", - сказал Плетенчук.

Относительно Крымского моста спикер уточнил, что "у нас позиция общегосударственная, которую озвучил президент, - это сооружение там лишнее".

Также читайте: Украина планирует вывести из строя Крымский мост в первой половине 2024 года, - The Guardian

"Пока это все рассматривается россиянами в качестве шуток, но местные маклеры уже давно жалуются, что упали продажи, многие объекты коммерческой недвижимости выставляются на продажу, потому что люди, оценивая риски, понимают, что эта территория для инвестиций, мягко говоря, - рискованная", - отметил Плетенчук.

Читайте: Ракеты Taurus могли бы разрушить Крымский мост. Правительство Шольца должно предоставить их Киеву, - лидер оппозиции Германии Мерц

Атаки Украины на Крымский мост

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и пожар, часть автомобильного полотна незаконного сооружения обрушилась. Впоследствии ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины сообщали, что подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что удар по Керченскому мосту организовали и осуществили спецслужбы Украины.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появились первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это, как отмечалось, была спецоперация СБУ и ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время россияне не смогут переправлять грузы по железной дороге в обход Керченского моста, - ОК "Південь"