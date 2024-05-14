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У Волгоградській області зійшли з рейок вагони вантажного потяга, горіла солярка. На залізниці кажуть про "втручання сторонніх осіб". ВIДЕО

У Волгоградській області РФ через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту" зійшли з рейок вагони вантажного потяга.

Про це повідомила Приволзька залізниця, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рух поїздів у районі станції було призупинено.

Також повідомлялося, що внаслідок події горіла цистерна з соляркою та вагон із пиломатеріалами, пожежу вже ліквідовано, запевняють у ГУ МНС РФ.

Наразі рух відновлено по одній колії у реверсивному режимі.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Росії стався черговий інцидент на залізниці. На перегоні Алеур-Бушулей Забайкальській залізниці зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда.

Автор: 

залізниця (1506) потяг (1969) росія (65162)


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Топ коментарі
+18
Стороннім особам-респект...
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14.05.2024 07:30
+5
Шо це було? - мабуть НЛО
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14.05.2024 07:30
+4
На росії "Восстание машин"?:

"...Причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника.... в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось..."

https://t.me/astrapress/55410 Тут фото і відео з місця.
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14.05.2024 08:25
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Шо це було? - мабуть НЛО
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14.05.2024 07:30 Відповісти
Стороннім особам-респект...
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14.05.2024 07:30 Відповісти
Стрєлочник був п'яний
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14.05.2024 08:11 Відповісти
На росії "Восстание машин"?:

"...Причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника.... в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось..."

https://t.me/astrapress/55410 Тут фото і відео з місця.
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14.05.2024 08:25 Відповісти
сторонніх чи потусторонніх осіб?)))
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14.05.2024 08:43 Відповісти
В историю войны
Вы внесли свой вклад,
От партизан, подпольщиков
Нес потери враг.

Летели под откосы
Поезда, составы,
Рушились мосты
И пылали склады.

На фронтах невидимых
Вы вели свой бой,
Победу приближали
Жертвуя собой.

В День партизан, подпольщиков
Вас чествует страна,
Навек хранятся в памяти
Ваши имена.
©
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14.05.2024 08:49 Відповісти
А хто єто сдєлаааал?
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14.05.2024 09:22 Відповісти
Нава біда на болотах - втручаніє...
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14.05.2024 15:35 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз...Для ума" (с)
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14.05.2024 17:52 Відповісти
 
 