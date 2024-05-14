У Волгоградській області зійшли з рейок вагони вантажного потяга, горіла солярка. На залізниці кажуть про "втручання сторонніх осіб". ВIДЕО

У Волгоградській області РФ через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту" зійшли з рейок вагони вантажного потяга.

Про це повідомила Приволзька залізниця, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рух поїздів у районі станції було призупинено.

Також повідомлялося, що внаслідок події горіла цистерна з соляркою та вагон із пиломатеріалами, пожежу вже ліквідовано, запевняють у ГУ МНС РФ.

Наразі рух відновлено по одній колії у реверсивному режимі.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Росії стався черговий інцидент на залізниці. На перегоні Алеур-Бушулей Забайкальській залізниці зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда.