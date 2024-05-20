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Новости Война
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Альтернативная Крымскому мосту железная дорога россиян работает только на одном отрезке, - ОК "Південь"

Альтернатива Кримському мосту, росіяни будують залізницю

Россияне планируют связать фактически Ростов с оккупированным Крымом.

Об этом заявил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полноценно этот коридор по суше не заработал, он действительно пока не связывает Крым с другими оккупированными территориями на юге Украины, железная дорога только строится. Строится она достаточно быстро, и действительно, россияне планируют ее использовать прежде всего для обеспечения военной логистики своей южной группировки для того, чтобы бесперебойно поставлять все необходимое для ведения боевых действий. Сейчас она работает только на одном отрезке. Однако у них есть планы связать фактически Ростов с Крымом, особенно учитывая то, что так называемый Крымский мост сейчас не обеспечивает в достаточном объеме военную логистику", - сказал он.

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Плетенчук напомнил, что новая железная дорога крайне важна для россиян, поскольку они сейчас почти не используют железную дорогу Керченского моста.

"Мы эту ситуацию отслеживаем. Конечно, эта часть железной дороги, этот логистический путь будет находиться ближе к линии боевого соприкосновения. С одной стороны, это облегчает логистику нашему врагу, с другой - это облегчает нам задачу по уничтожению этого инструмента. Потому что спектр наших инструментов, наших систем вооружения, конечно, гораздо больше в этом контексте, чем для уничтожения моста", - пояснил представитель ОК "Південь".

В то же время Плетенчук отметил, что есть один минус, ведь "железная дорога в случае повреждения восстанавливается достаточно быстро".

Новая железная дорога российских оккупантов

Напомним, ранее сообщалось, что РФ до лета может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя.

В то же время в Силах обороны заявили, что новая железная дорога рашистов будет находиться в зоне поражения.

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Автор: 

железная дорога (1411) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (165)


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Топ комментарии
+16
Не розумію чому Україна спокійно спостерігає за будівництвом залізниці з Ростова. МОжна перетворювати Ростовські залізничні термінали в груду пилу. І робити це потрібно щодня! Мають гинути окупанти-будівники, знищуватися техніка. А як інакше? Кацапи мають втратити надію на функціонування цієї гілки.
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20.05.2024 13:51
+7
"залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко" - виберіть будь-який ключовий міст-шляхопровід, призначте підрозділ, дайте йому засоби ураження - і нехай раз на тиждень хлопці роблять свою роботу по одному і тому самому місцю - кацапські ремонтники та машіиністи швидко втратять потяг до пригод, по-любому буде дешевше, чим ото скиглити "вони усе починять"...
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20.05.2024 14:13
+5
Для заводячих рака за камень - а що таке "працюе на одному відтінку" що це за словоблудіе ? чому просто не сказати вона вже працюе на 50% а ми ніхрена не робимо, бо буратіні коломойского ***** не дозволяе чипати залізку
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20.05.2024 14:30
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росія багато говорила про наземний калідор у крим, була проведена велика і оманлива робота і ось вам, він є...просто перестать стрєлять і сойтись десь посередині діє...
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20.05.2024 14:44 Ответить
Не розумію чому Україна спокійно спостерігає за будівництвом залізниці з Ростова. МОжна перетворювати Ростовські залізничні термінали в груду пилу. І робити це потрібно щодня! Мають гинути окупанти-будівники, знищуватися техніка. А як інакше? Кацапи мають втратити надію на функціонування цієї гілки.
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20.05.2024 13:51 Ответить
Особливо там нічого не зробиш, кацапня також відмовилася від подібних планів. Хоча так, періодично будівельну техніку кошмарити дронами можна
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20.05.2024 14:03 Ответить
залізниця відновлюється швидко . А що заважає лупнути по локомотиву . Ціль не така уже-й складна , тим більше для вигрузки йому потрібно зупинятись . для дрона то дуже жирна ціль.
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20.05.2024 13:54 Ответить
і як завжди.
ми все знаємо. до всього готові.
не розганяйте зраду і паніку.
і, звісно, кацапська залізниця, запрацює дуже несподівано, чомусь.
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20.05.2024 13:55 Ответить
То може треба розповідати не про те як швидко вона будується, а про те як її зруйнували! Чи ''д'єрмаки'' не дозволяють? Але ні, в зелених винні або американці, або Европа.
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20.05.2024 13:57 Ответить
Тобто у кацапських мавп є і міст і залізниця.
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20.05.2024 14:04 Ответить
"залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко" - виберіть будь-який ключовий міст-шляхопровід, призначте підрозділ, дайте йому засоби ураження - і нехай раз на тиждень хлопці роблять свою роботу по одному і тому самому місцю - кацапські ремонтники та машіиністи швидко втратять потяг до пригод, по-любому буде дешевше, чим ото скиглити "вони усе починять"...
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20.05.2024 14:13 Ответить
При буратіно коломойского дуже швидко добудували північний потік 2 і він цьому не заважав, так же під його керівництвом ніхто не заважае будувати чугунку в Крим яка бадуеться спокійно без всяких обстрілів вже два роки, а чому ? а тому шо зеленський зрадник і працюе на *****
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20.05.2024 14:21 Ответить
Фсьо ви врьотьтііі!
Ета Байден-пачєму-ми-нє-в-нато запрєщаіт! ілі Трамп... ілі Шольц ракєти нє дайот!!! Вот!
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20.05.2024 14:29 Ответить
Для заводячих рака за камень - а що таке "працюе на одному відтінку" що це за словоблудіе ? чому просто не сказати вона вже працюе на 50% а ми ніхрена не робимо, бо буратіні коломойского ***** не дозволяе чипати залізку
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20.05.2024 14:30 Ответить
ДАЛЬНІСТЬ НАШИХ РАКЕТ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ЗСУ ЗНИЩИТИ ЦЮ ЗАЛІЗНИЦЮ?? ЧИ ЧОМУ ДАЛИ ПОБУДУВАТИ???
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20.05.2024 15:03 Ответить
Одночасно готують машиністів-камікадзе.
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20.05.2024 16:16 Ответить
Черговий "шИдевр" вiд рашамовних редакторiв Цензору - вiдтинок залiзницi
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20.05.2024 16:45 Ответить
 
 