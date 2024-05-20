Альтернативная Крымскому мосту железная дорога россиян работает только на одном отрезке, - ОК "Південь"

Россияне планируют связать фактически Ростов с оккупированным Крымом.

Об этом заявил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Полноценно этот коридор по суше не заработал, он действительно пока не связывает Крым с другими оккупированными территориями на юге Украины, железная дорога только строится. Строится она достаточно быстро, и действительно, россияне планируют ее использовать прежде всего для обеспечения военной логистики своей южной группировки для того, чтобы бесперебойно поставлять все необходимое для ведения боевых действий. Сейчас она работает только на одном отрезке. Однако у них есть планы связать фактически Ростов с Крымом, особенно учитывая то, что так называемый Крымский мост сейчас не обеспечивает в достаточном объеме военную логистику", - сказал он.

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Плетенчук напомнил, что новая железная дорога крайне важна для россиян, поскольку они сейчас почти не используют железную дорогу Керченского моста.

"Мы эту ситуацию отслеживаем. Конечно, эта часть железной дороги, этот логистический путь будет находиться ближе к линии боевого соприкосновения. С одной стороны, это облегчает логистику нашему врагу, с другой - это облегчает нам задачу по уничтожению этого инструмента. Потому что спектр наших инструментов, наших систем вооружения, конечно, гораздо больше в этом контексте, чем для уничтожения моста", - пояснил представитель ОК "Південь".

В то же время Плетенчук отметил, что есть один минус, ведь "железная дорога в случае повреждения восстанавливается достаточно быстро".

Новая железная дорога российских оккупантов

Напомним, ранее сообщалось, что РФ до лета может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя.

В то же время в Силах обороны заявили, что новая железная дорога рашистов будет находиться в зоне поражения.

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