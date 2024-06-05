Після удару 30 травня поромна переправа у Керчі досі не відновила свою роботу, - Плетенчук

Після удару ЗСУ 30 травня ракетами ATACMS росіяни досі не змогли відновити роботу поромної переправи.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде", - сказав він.

За його словами, росіяни можуть пригнати в Керч нові пороми, адже в них є сполучення з Каспієм та балтійським флотом.

Також він нагадав, що в окупантів ще залишилися великі десантні кораблі, але вони бояться їх використовувати.

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

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