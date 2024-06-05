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Після удару 30 травня поромна переправа у Керчі досі не відновила свою роботу, - Плетенчук

переправа

Після удару ЗСУ 30 травня ракетами ATACMS росіяни досі не змогли відновити роботу поромної переправи.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде", - сказав він.

За його словами, росіяни можуть пригнати в Керч нові пороми, адже в них є сполучення з Каспієм та балтійським флотом.

Також він нагадав, що в окупантів ще залишилися великі десантні кораблі, але вони бояться їх використовувати.

Нагадаємо в ніч на 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Дивіться: Наслідки удару ЗСУ по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

Автор: 

Керч (193) Крим (14161) пором (97) Плетенчук Дмитро (173)


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Може по кримському мосту запустити Найвеличнішого, там потім виверження вулкану станеться і землетрус.
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05.06.2024 22:05 Відповісти
Міст, сухопутний шлях через Мелітополь. На пороми стратегічно важливі. Першочергова мета!
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05.06.2024 22:09 Відповісти
Сухопотним шляхом через Мелітополь не можливо. Крім того, що дороги удовж Азовського завжди у поганому стані, так є ще Чонгар, котрий вже ВСУ роздолбали.
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05.06.2024 22:53 Відповісти
Дуже вчасно. Тільки навіщо потрібен Чонгар, для постачання військ противника вздовж Дніпра з Мелітополя?
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05.06.2024 23:07 Відповісти
"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде", - сказав він.

Не будет информации про восстановление или не будет восстановления переправы?
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05.06.2024 22:22 Відповісти
поромна переправа у Керчі досі не відновила свою роботу

Коли сидимо без світла, дуже тим втішаємось.
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05.06.2024 22:23 Відповісти
Та в рот вона іпись та переправа. Чому працює Балаклавська ТЕС і орки в Криму гульбанять по кабакам? Чому тут світло по годинам а там навіть спроб нема адекватної відповіді?
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05.06.2024 22:32 Відповісти
Та не переживай , можливо ще знадобиться Балаклавська ТЕЦ та інші енергооб'єкти Криму. А відпочивати можна і при світлі свічок, романтично ж як!
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06.06.2024 05:13 Відповісти
 
 