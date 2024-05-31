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Наслідки удару ЗСУ по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару ЗСУ по порту "Кавказ", що біля окупованої Керчі, частково зруйновано російську нафтобазу.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки Planet Labs за 31 травня, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ, що у тимчасово окупованому Криму.

Опубліковані знімки демонструють термінал порту "Кавказ" 30 та 31 травня, тобто до і після атаки.

Зазначається, що ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ" біля Керчі. Крім цього, на знімках за 31 травня видно, що російські загарбники прибрали з акваторії порту великі кораблі.

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч з 30 на 31 травня Сили оборони України завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА. 

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Керч (193) Крим (14153) порт (2045) знищення (7243)


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Ну, от "Нептунами" і треба валить все на відстані, а ATACMSи залишати для "внутрішнього вжитку"! Як би ж їх не зупинили розробляти в 19-му, то зараз і питати б не треба було б нікого!
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31.05.2024 22:22 Відповісти
Так кажете Нептун спрацював. Так може не просити,а своє виробництво налагодити і ніхто не буде рамки дозволеного малювати
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31.05.2024 22:49 Відповісти
Про це "зеленому блазню вже за два року хто тільки не казав, але "у нєго в ушах банани", а в носі кацапське кільце за яке смикає єрмак...
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01.06.2024 03:51 Відповісти
"своє виробництво налагодити" - эти слова Вам пришли на ум после 5 дней после регистрации или 24 февраля 2022 года ?

Как погода в ГЕРМАНИИ ?

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01.06.2024 16:32 Відповісти
А на расєї?
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02.06.2024 08:51 Відповісти
Ви тільки з Німетчини можете морально підтримати ?
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02.06.2024 09:17 Відповісти
 
 