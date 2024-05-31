Наслідки удару ЗСУ по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару ЗСУ по порту "Кавказ", що біля окупованої Керчі, частково зруйновано російську нафтобазу.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки Planet Labs за 31 травня, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ, що у тимчасово окупованому Криму.

Опубліковані знімки демонструють термінал порту "Кавказ" 30 та 31 травня, тобто до і після атаки.

Зазначається, що ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ" біля Керчі. Крім цього, на знімках за 31 травня видно, що російські загарбники прибрали з акваторії порту великі кораблі.

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч з 30 на 31 травня Сили оборони України завдали ударів кількома ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу РФ в районі порту "Кавказ". По ще одному терміналу вдарили БПЛА.

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