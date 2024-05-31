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Последствия удара ВСУ по порту "Кавказ" у оккупированной Керчи: появились спутниковые снимки. ВИДЕО

Вследствие ракетного удара ВСУ по порту "Кавказ", что возле оккупированной Керчи, частично разрушена российская нефтебаза.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs за 31 мая, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ, что во временно оккупированном Крыму.

Опубликованные снимки демонстрируют терминал порта "Кавказ" 30 и 31 мая, то есть до и после атаки.

Отмечается, что повреждения получила часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта "Кавказ" возле Керчи. Кроме этого, на снимках за 31 мая видно, что российские захватчики убрали из акватории порта большие корабли.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь с 30 на 31 мая Силы обороны Украины нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.

Смотрите также: Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

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Керчь (442) Крым (26389) порт (734) уничтожение (6931)


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Ну, от "Нептунами" і треба валить все на відстані, а ATACMSи залишати для "внутрішнього вжитку"! Як би ж їх не зупинили розробляти в 19-му, то зараз і питати б не треба було б нікого!
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31.05.2024 22:22 Ответить
Так кажете Нептун спрацював. Так може не просити,а своє виробництво налагодити і ніхто не буде рамки дозволеного малювати
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31.05.2024 22:49 Ответить
Про це "зеленому блазню вже за два року хто тільки не казав, але "у нєго в ушах банани", а в носі кацапське кільце за яке смикає єрмак...
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01.06.2024 03:51 Ответить
"своє виробництво налагодити" - эти слова Вам пришли на ум после 5 дней после регистрации или 24 февраля 2022 года ?

Как погода в ГЕРМАНИИ ?

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01.06.2024 16:32 Ответить
А на расєї?
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02.06.2024 08:51 Ответить
Ви тільки з Німетчини можете морально підтримати ?
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02.06.2024 09:17 Ответить
 
 