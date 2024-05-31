Последствия удара ВСУ по порту "Кавказ" у оккупированной Керчи: появились спутниковые снимки. ВИДЕО

Вследствие ракетного удара ВСУ по порту "Кавказ", что возле оккупированной Керчи, частично разрушена российская нефтебаза.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs за 31 мая, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ, что во временно оккупированном Крыму.

Опубликованные снимки демонстрируют терминал порта "Кавказ" 30 и 31 мая, то есть до и после атаки.

Отмечается, что повреждения получила часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта "Кавказ" возле Керчи. Кроме этого, на снимках за 31 мая видно, что российские захватчики убрали из акватории порта большие корабли.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь с 30 на 31 мая Силы обороны Украины нанесли удары несколькими ракетами "Нептун" по нефтяному терминалу РФ в районе порта "Кавказ". По еще одному терминалу ударили БПЛА.

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