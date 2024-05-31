Безпілотники СБУ знищили кримську РЛС вартістю $100 мільйонів, – ЗМІ

У ніч проти 30 травня окупанти втратили один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", вартість якого оцінюють у майже $100 млн.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела.

Зазначається, що РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників Служби безпеки України.

За словами співрозмовника агентства, ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту в 380 кілометрів, забезпечуючи захист обʼєктів на території Криму.

Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

"Ця спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", – наголошує джерело.

Як повідомлялося, у травні безпілотник ГУР атакував загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж М" у російському місті Орськ на рекордній відстані у 1800 км.